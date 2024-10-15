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Бонуччи рассказал о самом непростом сопернике в карьере

вчера, 10:58

Экс-защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи признался, что нападающий «Торино» Дуван Сапата был самым непростым его соперником в карьере.

Моим ужасом, который не давал мне спать по ночам, был Сапата. Боже, перед играми с его «Аталантой» я не мог уснуть. Его сила и физическая мощь делали его моим ночным кошмаром.

Мне повезло играть против стольких чемпионов. Дрогба, Роналду, Месси, Торрес, я даже забыл о других. Он играл слишком хорошо.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:00
Сапата наверное тоже переживал...)))

Сапата - 189 см, вес - 88 кг.
Бонуччи - 190 см, вес - 86 кг.
fqzm32eryz5z
fqzm32eryz5z
вчера в 11:10
Вот это потроллил Рона и Меська
Гость
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