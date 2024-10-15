Бонуччи рассказал о самом непростом сопернике в карьере

Экс-защитник «Ювентуса» признался, что нападающий «Торино» был самым непростым его соперником в карьере.

Моим ужасом, который не давал мне спать по ночам, был Сапата. Боже, перед играми с его «Аталантой» я не мог уснуть. Его сила и физическая мощь делали его моим ночным кошмаром.

Мне повезло играть против стольких чемпионов. Дрогба, Роналду, Месси, Торрес, я даже забыл о других. Он играл слишком хорошо.