Бонуччи рассказал о самом непростом сопернике в карьере

Экс-защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи признался, что нападающий «Торино» Дуван Сапата был самым непростым его соперником в карьере.
Моим ужасом, который не давал мне спать по ночам, был Сапата. Боже, перед играми с его «Аталантой» я не мог уснуть. Его сила и физическая мощь делали его моим ночным кошмаром.
Мне повезло играть против стольких чемпионов. Дрогба, Роналду, Месси, Торрес, я даже забыл о других. Он играл слишком хорошо.
Сапата - 189 см, вес - 88 кг.
Бонуччи - 190 см, вес - 86 кг.
Сапата - 189 см, вес - 88 кг.
Бонуччи - 190 см, вес - 86 кг.