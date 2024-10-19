Стало известно, почему Зиньковский не сыграет против «Краснодара»

1729343312

вчера, 16:08

Полузащитник «Спартака» и сборной России не попал в заявку на матч 12-го тура РПЛ против «Краснодара» по спортивным причинам. В московском клубе недовольны работой Зиньковского на тренировках и тем, как он выходит на замену.

Ранее сообщалось, что 28-летний левый атакующий полузащитник может покинуть «Спартак» зимой.