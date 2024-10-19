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Стало известно, почему Зиньковский не сыграет против «Краснодара»

вчера, 16:08
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 3Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Полузащитник «Спартака» и сборной России Антон Зиньковский не попал в заявку на матч 12-го тура РПЛ против «Краснодара» по спортивным причинам. В московском клубе недовольны работой Зиньковского на тренировках и тем, как он выходит на замену.

Ранее сообщалось, что 28-летний левый атакующий полузащитник может покинуть «Спартак» зимой.

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Все комментарии
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 18:53
Зиньковский - это остаток атмосферы от Соболева в команде...
Теперь вся сила Зиньковского ушла на прически ,,аля блонди". На футбол времени не хватает: бабки и прически важнее. Жизнь удалась.
112910415
112910415
вчера в 18:39
в другом клубе его будут чаще выпускать
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 18:00
Да нормально там всё.
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:19
Журналисты везде ищут конфликт... Почему игрок не попадает в заявку? Да потому, что перестал предъявлять к себе прежние высокие требования. Зиньковский просто перестал соответствовать уровню клуба.
ss47v2r8x7a6
ss47v2r8x7a6
вчера в 16:09
А раньше на него возлогали надежды
Гость
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