Полузащитник «Спартака» и сборной России Антон Зиньковский не попал в заявку на матч 12-го тура РПЛ против «Краснодара» по спортивным причинам. В московском клубе недовольны работой Зиньковского на тренировках и тем, как он выходит на замену.
Ранее сообщалось, что 28-летний левый атакующий полузащитник может покинуть «Спартак» зимой.
Теперь вся сила Зиньковского ушла на прически ,,аля блонди". На футбол времени не хватает: бабки и прически важнее. Жизнь удалась.
Теперь вся сила Зиньковского ушла на прически ,,аля блонди". На футбол времени не хватает: бабки и прически важнее. Жизнь удалась.