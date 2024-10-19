«Интер Майами» Месси станет ещё одним участником Клубного ЧМ-2025

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вчера, 08:58

Как сообщает ESPN со ссылкой на источники, «Интер Майами» станет ещё одним участником Клубного чемпионата мира 2025 года от МЛС .

За команду из Флориды выступают бывшие игроки «Барселоны» , , и .

Официальное объявление об участии команды в турнире ожидается на следующей неделе.

В Клубном ЧМ , который пройдёт следующим летом, впервые сыграют 32 клуба со всего мира. От Европы ( УЕФА ) будет 12 мест, от Южной Америки ( КОНМЕБОЛ ) — 6, по 4 места получили Северная и Центральная Америка и страны Карибского бассейна ( КОНКАКАФ ), Азия (АФК), Африка (КАФ), одно — Океания (ОФК).

Большинство участников уже определены.