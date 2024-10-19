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«Интер Майами» Месси станет ещё одним участником Клубного ЧМ-2025

вчера, 08:58

Как сообщает ESPN со ссылкой на источники, «Интер Майами» станет ещё одним участником Клубного чемпионата мира 2025 года от МЛС.

За команду из Флориды выступают бывшие игроки «Барселоны» Лионель Месси, Серхио Бускетс, Жорди Альба и Луис Суарес.

Официальное объявление об участии команды в турнире ожидается на следующей неделе.

В Клубном ЧМ, который пройдёт следующим летом, впервые сыграют 32 клуба со всего мира. От Европы (УЕФА) будет 12 мест, от Южной Америки (КОНМЕБОЛ) — 6, по 4 места получили Северная и Центральная Америка и страны Карибского бассейна (КОНКАКАФ), Азия (АФК), Африка (КАФ), одно — Океания (ОФК).

Большинство участников уже определены.

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Все комментарии
STADIÓN ČSSR
STADIÓN ČSSR
вчера в 18:19
всё это ерунда по сравнению с Тойота-кап, там действительно играли 2 лучших клуба мира на тот момент, а здесь чисто коммерция
амурец
амурец
вчера в 17:35
Там ему ФИФА не поможет, не хватит у судей липовых пенальти
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:08
Бесполезным он может казаться европейским клубам, но точно не другим. В конце концов, можно просто слить турнир. Например, выпустить молодежь, проиграть все матчи и не выйти в плей-офф.
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 12:06
Клубный ЧМ будет в Америке, поэтому местный клуб должен играть, по аналогии с ЧМ сборных. Логично, что позвали самый сильный клуб МЛС, кого еще звать? + наличие Месси это выгодно с финансовой точки зрения.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 11:51
Клубам из МЛС там вообще ловить нечего.
Romeo 777
Romeo 777 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 11:42
Бывало, да) Но за последние 17 розыгрышей лишь 1 раз победителем турнира стала команда, не из Европы…
А первые 3 розыгрыша в начале 2000х годов, где побеждали бразильские команды, европейским командам этот кубок был не интересен по призовым, и везли туда смешанные составы.
Rupertt
Rupertt
вчера в 10:59
Хотя это здорово, что Интер Майами участвует в таком крупном турнире, мне всё равно кажется, что уровень МЛС пока не дотягивает до европейских лиг. Но всё таки приятно видеть, как бывшие игроки Барселоны снова вместе. Они сделали так много для клуба, и теперь, играя в МЛС, они могут перенести свой опыт в новый контекст.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:30, ред.
Вспоминаю, что эти четверо сделали с Севильей в Кубке Испании ...

P.S. Эх ..., было время...как играли, кудесники!
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 10:21
Авейру тоже бы поехал.. Но ему туда въезд запрещён.. По двум причинам.. Хе.. 😄
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 10:10
Одна Барселона не участвует хоть другая Барса участвует.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 10:01
Не сомневаюсь, с чем это связано.
cf2fh3uk8v8v
cf2fh3uk8v8v
вчера в 09:49
У кого-то будет истерика... бедные верблюды.
sv_1969
sv_1969 ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 09:31
Ну не всегда. Команды из Южной Америки не раз ими становились
shlomo
shlomo
вчера в 09:22
До 25 года все может измениться.... так что пока все расплывчато.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 09:06
Наплодили не нужных турниров…тем более ещё с непонятными командами, ради денег 🤦🏽‍♂️ а так, победитель европейской ЛЧ и есть чемпионы мира.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:02
Бесполезный турнир....
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:59
Посмотрим на его игру в клубном ЧМ.
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