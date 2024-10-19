«Интер Майами» Месси станет ещё одним участником Клубного ЧМ-2025

Как сообщает ESPN со ссылкой на источники, «Интер Майами» станет ещё одним участником Клубного чемпионата мира 2025 года от МЛС.
За команду из Флориды выступают бывшие игроки «Барселоны» Лионель Месси, Серхио Бускетс, Жорди Альба и Луис Суарес.
Официальное объявление об участии команды в турнире ожидается на следующей неделе.
В Клубном ЧМ, который пройдёт следующим летом, впервые сыграют 32 клуба со всего мира. От Европы (УЕФА) будет 12 мест, от Южной Америки (КОНМЕБОЛ) — 6, по 4 места получили Северная и Центральная Америка и страны Карибского бассейна (КОНКАКАФ), Азия (АФК), Африка (КАФ), одно — Океания (ОФК).
Большинство участников уже определены.
А первые 3 розыгрыша в начале 2000х годов, где побеждали бразильские команды, европейским командам этот кубок был не интересен по призовым, и везли туда смешанные составы.
А первые 3 розыгрыша в начале 2000х годов, где побеждали бразильские команды, европейским командам этот кубок был не интересен по призовым, и везли туда смешанные составы.
P.S. Эх ..., было время...как играли, кудесники!
P.S. Эх ..., было время...как играли, кудесники!