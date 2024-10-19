Деян Станкович вступился за Мьенти Абену после игры с «Краснодаром»

Главный тренер «Спартака» вступился за после игры с «Краснодаром» (0:3).

Он не соответствует уровню команды? Он был лучшим игроком матча с «Ростовом» и тогда соответствовал уровню, сегодня он допустил ошибки против лучшего нападающего РПЛ . Видимо, эксперты лучше разбираются. У меня есть мнение на этот счет. Да, я хотел, чтобы он был в «Спартаке». Есть какая‑то проблема? Ее здесь нет. Он профессионал, я не позволю критиковать его.