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Деян Станкович вступился за Мьенти Абену после игры с «Краснодаром»

вчера, 20:05
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 3Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович вступился за Мьенти Абену после игры с «Краснодаром» (0:3).

Он не соответствует уровню команды? Он был лучшим игроком матча с «Ростовом» и тогда соответствовал уровню, сегодня он допустил ошибки против лучшего нападающего РПЛ. Видимо, эксперты лучше разбираются. У меня есть мнение на этот счет. Да, я хотел, чтобы он был в «Спартаке». Есть какая‑то проблема? Ее здесь нет. Он профессионал, я не позволю критиковать его.

В субботу «Спартак» дома проиграл «Краснодару» со счетом 0:3 в матче 12‑го тура РПЛ. Второй гол «быки» забили после ошибки Абены.

Защитник ранее играл за венгерский «Ференцварош» под руководством Станковича, летом пополнил состав «красно‑белых».

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Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 21:48
Деян, иди сюда! .......Деян, верим!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 20:40, ред.
Он вступается не за Абену, он свою пятую точку прикрыть хочет ведь этот трансфер чисто станковичевский распил 900к евро. Поэтому правильно не критиковать Абену, он всего лишь запасной защитник сборной Суринама. Правильно критиковать тренера, Амарала и весь Лукойл за то что он находится в системе клуба.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:33
"Он профессионал, я не позволю критиковать его". - С таким подходом к делу , Деян, ты точно "далеко не уедешь" (если только на родину)...
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:17
И зачем тренер вступился за него?
Гость
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