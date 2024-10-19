Форвард «Ростова» Комличенко заявил об ужасном состоянии поля у «Пари НН»

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вчера, 18:18

Нападающий «Ростова» заявил, что поле на стадионе в Нижнем Новгороде в матче против «Пари НН» было ужасным.

На сегодняшнем огороде невозможно было играть в футбол. Не ждал, что будет много моментов и красивая игра. На что рассчитывали, то и получилось: много борьбы, мало красивых действий. «Пари НН» — неуступчивая команда, все логично. Поле просто огород, это факт. Холодно, может, поэтому.

Завтра в Нижнем Новгороде пройдет еще один матч — «Рубин» примет «Динамо». Игра не может пройти на «Ак Барс Арене» из‑за подготовки к саммиту БРИКС, который состоится в Казани с 22 по 24 октября.