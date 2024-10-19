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Газзаев высказался о возможном получении Дугласом Сантосом гражданства РФ

вчера, 17:49

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о возможном получении Дугласом Сантосом гражданства РФ.

Если у него есть такое желание, то почему бы и нет? Тем более он проявил себя с самой лучшей стороны, достойно выступая несколько лет за «Зенит», и он продолжает это делать. Также он является и капитаном команды, что очень важно. А насчет лимита на легионеров, то я не считаю, что это единственный повод, почему он получает российское гражданство. Многие просятся и хотят получить его, но для этого надо приносить пользу, что он уже несколько лет делает.

Даже если он не сможет играть за сборную России, но он будет играть за «Зенит». Если он в такой ситуации принимает решение получить российское гражданство, прекрасно понимая, что у него не будет шансов играть за сборную, значит, он максимально осознанно подошел к этому решению, так что я положительно к этому отношусь. Может, он просто хочет и в дальнейшем остаться в «Зените», кто знает. В любом случае, я такое решение приветствую. Это игрок высокого уровня и качества, и если такие легионеры будут играть в наших топ-клубах, то это лишь поднимет уровень нашего чемпионата.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
вчера в 18:42
А где сейчас гражданин России Марио Фернандес,кто знает?
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:28
Раздавая российские паспорта всем своим бразильцам, Газпром таким образом решил бороться с засильем легионеров в нашем футболе.))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 18:14
А может Сантос хочет получить гражданство РФ, сразу встать на воинский учет и послужить своей новой стране? Теоретически это возможно?
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:00
А русский язык ты, Газзаев, за него учить будешь? Или российское законодательство не на всех распространяется? В России и без него есть много желающих получить гражданство.
Брулин
Брулин
вчера в 17:58
Просто жесть! Все прекрасно понимают, для чего это делается. И все довольны. Человек пять лет играет в России. На русском не говорит. От слова совсем. Владимира Владимировича (Маяковского) на них нет! Если серьезно, то паспорт действительно обесценили.
Гость
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