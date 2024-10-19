Главный тренер «Спартака» Деян Станкович взял на себя ответственность за поражение от «Краснодара» (0:3).
Нужно отдать должное сопернику, «Краснодар» — хорошая команда. «Спартак» очень легко пропустил два мяча. У нас был хороший момент, когда могли делать счет 1:1, но не реализовали его, после чего пропустили второй гол. Были неплохие шансы во втором тайме, доминировали в определенные моменты, могли сокращать счет. Беру всю ответственность за поражение на себя. Миенти Абена – настоящий профессионал, он бьется в каждом матче.
За такую игру нужно применять телесные наказания как для тренера, так и для игроков. А ещё хорошо бы посадить всех на хлеб и на воду. Зарплаты свои эти люди точно не отрабатывают.
За такую игру нужно применять телесные наказания как для тренера, так и для игроков. А ещё хорошо бы посадить всех на хлеб и на воду. Зарплаты свои эти люди точно не отрабатывают.