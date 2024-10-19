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Станкович взял на себя ответственность за поражение от «Краснодара»

вчера, 19:20
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 3Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович взял на себя ответственность за поражение от «Краснодара» (0:3).

Нужно отдать должное сопернику, «Краснодар» — хорошая команда. «Спартак» очень легко пропустил два мяча. У нас был хороший момент, когда могли делать счет 1:1, но не реализовали его, после чего пропустили второй гол. Были неплохие шансы во втором тайме, доминировали в определенные моменты, могли сокращать счет. Беру всю ответственность за поражение на себя. Миенти Абена – настоящий профессионал, он бьется в каждом матче.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 21:32
совершенно пустая фраза ...
вот откажись от зарплаты за октябрь, к примеру !
valt134
valt134
вчера в 21:27
Так оно и есть. Это Тренерский косяк.
cska1948
cska1948
вчера в 19:56
Ну, взял Станкович ответственность на себя за поражение и ЧТО? А на ком ещё ответственность за игру команды, если не на гл. тренере? Оказывается не только у нас любят красивые слова.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 19:43, ред.
Да ты понятно что шарлатан. Что вообще значат эти слова? Что значит беру ответственность на себя? Ты хоть знаешь что такое ответственность? Ответственность это работать в данном случае а не эксперементировать со схемами, каждую игру каждого игрока сидеть целыми днями и отсматривать, искать и устранять причины плохой игры. Или ещё проявлением ответственности было бы уйти в отставку предварительно похвалив селекцию и руководство за чудесную предсезонную работу. Хотя бы признать что Абена полный провал твой личный и перестать ставить его в состав, а ты говоришь профессионал, в чём профессионал он? Никакой ответственности никто на себя не берёт, всё это болтовня.
ssspartak
ssspartak ответ Rivera_10 (раскрыть)
вчера в 19:36
Редкие проблески случаются, а команды, мысли и игры у Спартака не видно и в более оптимистичные времена. По сути продолжается период упадка с 2001 года.
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:34
Надо же, какое благородство...
За такую игру нужно применять телесные наказания как для тренера, так и для игроков. А ещё хорошо бы посадить всех на хлеб и на воду. Зарплаты свои эти люди точно не отрабатывают.
Rivera_10
Rivera_10
вчера в 19:25
Это в первую очередь очередное тренерское поражение. Команды нет, мысли нет. Даже очертания игры не видно. Спартак играет как соперник позволит, Краснодар ничего не позволил, вот и 0-3.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:25
Какое благородство.....(дальше вместо точек нецензурная брань).
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:21
Станкович уже на чемоданах сидит
Гость
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