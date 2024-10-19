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Зарема: «Прошли те времена, когда „Спартак“ громил „Краснодар“»

вчера, 19:37
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 3Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала поражение московского клуба в матче 12-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:3).

Прошли те времена, когда «Спартак» громил «Краснодар» на своем поле 6:1 (21-й тур РПЛ сезона-2020/21). Забавно, что эту крупную победу на своем поле новое руководство удалило из ролика, посвященного 10-летию стадиона, на которое, кстати, Федуна не пригласили. Слова в прессе были враньем от клуба. Интересно, сколько будет значимых побед у нового руководства с Вилли Пухом (Виллиан Жозе) и [Миенти] Абеной? И какую летопись достижений напишут они: Жданов, Малышев и Амарал? Время покажет.

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Все комментарии
Rivera_10
Rivera_10 ответ jgch3exezec4 (раскрыть)
вчера в 21:42
Чего? А когда 6-1 было???
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:20
Вот сейчас , Зарема точно не к месту ваш спич , вспоминать победу над соперником 3 летней давности , да и вообще весь пост скорее "пронизан" сведением личных счётов и обид...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:53
Давно Заремы не было видно и слышно...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 19:49, ред.
Затупила маленько, время уже показало, ещё во время игр с Рубином и Зенитом после Ахмата, единственным разочарованием в матче был третий пропущенный мяч, остальные очевидно напрашивались ещё до игры. Пишу уже устал писать об этом, очевидно что Станкович не тренер, а состав в команде не для высоких мест, шестое если повезёт. Как это может быть для кого то сюрпризом непонятно? Насторожиться и внимательно присмотреться к тому что говорит и делает тренер и его штаб стоило уже после того как не смогли взломать оборону Ахмата.
zmu4vnd995fj
zmu4vnd995fj
вчера в 19:46
Эх, «Спартак»! Как же так? Проиграть «Краснодару» со счётом 0:3! Не верится даже. Но, может быть, ещё не всё потеряно.
jgch3exezec4
jgch3exezec4
вчера в 19:41
Эти времена прошли уже лет двадцать пять
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