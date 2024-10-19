Зарема: «Прошли те времена, когда „Спартак“ громил „Краснодар“»

, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала поражение московского клуба в матче 12-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:3).

Прошли те времена, когда «Спартак» громил «Краснодар» на своем поле 6:1 (21-й тур РПЛ сезона-2020/21). Забавно, что эту крупную победу на своем поле новое руководство удалило из ролика, посвященного 10-летию стадиона, на которое, кстати, Федуна не пригласили. Слова в прессе были враньем от клуба. Интересно, сколько будет значимых побед у нового руководства с Вилли Пухом (Виллиан Жозе) и [Миенти] Абеной? И какую летопись достижений напишут они: Жданов, Малышев и Амарал? Время покажет.