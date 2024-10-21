Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: событияРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Губернатор Самарской области объяснил встречу с игроками «Крыльев Советов»

вчера, 22:37

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал источнику о встрече с игроками и тренерами «Крыльев Советов».

Задача была не приободрить, а поставить точку в некоторых слухах. У нас тренерский штаб работает и будет работать в течение сезона. Мы вместе определили цели, они достаточно конкретные, мы их зафиксировали. Это не только место в чемпионате, но и качество игры. Будем смотреть, как эти цели выполняются.

В спорте самое главное — профессионализм, умения и командная работа. На давление и слухи обращать внимание не стоит. Мы и с командой об этом говорили. А тем более списывать какие-то неудачи на давление... Для этого и есть профессионализм — преодолевать давление, показывая высокий результат.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Капитан «Зенита» сможет сыграть за сборную России
19 октября
Для «Спартака» проведут закрытый показ фильма о Черенкове
16 октября
Матч памяти Черенкова состоится 13 ноября
15 октября
Во Второй лиге засчитали гол, забитый рукой
12 октября Видео
Первый тренер Файзуллаева прошёл стажировку в ЦСКА
07 октября
Губернатор Самарской области сообщил о звонке капитана «Крыльев Советов»
07 октября
Сортировать
Все комментарии
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
сегодня в 06:39
И зачем все это?
dbh43swgpeq3
dbh43swgpeq3
сегодня в 04:55
Опять навыдовали необеспеченных обещаний...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:03
Как обычно проходят подобные встречи - губернатор сначала произнесёт речь о важности спорта и футбола в частности. Потом будет долго и много чего то обещать , если команда будет стараться и упорно работать , полностью выкладываясь в играх и на тренировках . Игроки и тренеры дружно покивают "чумами" - обещая сделать всё от них зависящее, по крайней мере очень стараться.
Всё - потом разъедутся , Ну а дальше - дальше как пойдёт . И до новых встреч...)
ABir
ABir
вчера в 23:47
Не в каждом регионе есть ФК в высшей футбольной лиге, поэтому губернатору важно вникать в нужды своей главной футбольной команды, а по возможности и помогать в непростые времена.
p59497wrjcv4
p59497wrjcv4
вчера в 23:17
Все время говорит о профессионализме, а где он?
drug01
drug01
вчера в 22:40
Это важная встреча и должна пойти на пользу всем!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 