Губернатор Самарской области объяснил встречу с игроками «Крыльев Советов»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал источнику о встрече с игроками и тренерами «Крыльев Советов».

Задача была не приободрить, а поставить точку в некоторых слухах. У нас тренерский штаб работает и будет работать в течение сезона. Мы вместе определили цели, они достаточно конкретные, мы их зафиксировали. Это не только место в чемпионате, но и качество игры. Будем смотреть, как эти цели выполняются.

В спорте самое главное — профессионализм, умения и командная работа. На давление и слухи обращать внимание не стоит. Мы и с командой об этом говорили. А тем более списывать какие-то неудачи на давление... Для этого и есть профессионализм — преодолевать давление, показывая высокий результат.