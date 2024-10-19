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Капитан «Зенита» сможет сыграть за сборную России

вчера, 13:15

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос получит российское гражданство и сможет играть за сборную России. Процедура получения паспорта 30-летним бразильцем идёт уже несколько месяцев. «Зенит» направил запрос в РФС, который всесторонне изучил эту инициативу, подготовил справку по заслугам игрока и выдал ему положительную характеристику для следующих стадий рассмотрения вопроса. Сейчас данную ситуацию изучают на самом верху и на 99,9% по ней будет позитивное решение. Возможно даже в этом году.

Напомним, Сантос перешёл в «Зенит» из «Гамбурга» в июле 2019 года. За «сине-бело-голубых» левый защитник сыграл 198 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал 33 голевых передачи. В текущем сезоне на счету игрока 17 игр, 4 ассиста и жёлтая карточка.

Ранее сообщалось, что Сантос номинирован на премию «Джентльмен года-2024».

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Все комментарии
100лет
100лет
сегодня в 00:49
Отличное усиление сборной. Такие нам мигранты нужны😎
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 20:47
не сможет так как играл на ОИ-16 за Бразилию 6 матчей
sihafazatron
sihafazatron ответ nikolah (раскрыть)
вчера в 19:23
Хах)) ну тогда-то сборная была и чм был...а щас для чего? С Сейшелами играть?)))
nikolah
nikolah ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:20
Когда фернандесу одобрили- это другое?
Struhan
Struhan ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 18:44
Педро сопливый ещё. Ничему сборников обучить не сможет.
rahmiddin
rahmiddin
вчера в 18:34
Сантос нормальный игрок и человек грубости не было у него,
Kosmos58
Kosmos58 ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 16:35
Газпрем (Зенит) будет доволен!..
альсато
альсато ответ Little Caprice (раскрыть)
вчера в 16:21
какой будет лимит завтра-мы не знаем....знаем лишь то, что Зенит делает...а вот ЛЕГЕНДА Спартака (ПРОМЕС)-по сей день на чужбине...
112910415
112910415
вчера в 15:56
Ура, Зенит будет доволен.
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 15:51
Причём тут сборная вообще? Зенит это для лимита делает, не более.
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 15:37
Вообще в Дугласе мало смысла для сборной, потому что приглашение такого игрока подразумевает участие на крупном турнире. Например, Фернандес на ЧМ18 смотрелся логично. Наша сборная сыграет, в лучшем случае, на ЧМ2030, Дугласу будет уже много, по футбольным меркам, лет. Если и присмотреться к бразильцам из Зенита, я бы попытался пригласить Педро. Он очень молодой, и его стиль игры - то чего часто не хватает нашей сборной.
memphis
memphis
вчера в 15:31
А парни из условного Чертаново и дальше будут никто и даже со сборной племени Тумба Юмба не получат шанс и стимул
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 15:25
Ну, если номинирован на «Джентльмен года-2024», то надо номинировать на получение российского гражданства вне очереди.
7dh7kb6gkv3y
7dh7kb6gkv3y
вчера в 15:14
По любому, Сантос сильнее любого защитника в нашей сборной.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Баpсaфoбия (раскрыть)
вчера в 15:12
Если посмотреть прагматично, то хороший игрок, не скандальный. Это важно для бразильцев, без карнавала в голове. Другое дело, что шанс проявить себя на высоком уровне за сборную России будет скорее всего не скоро.
lotsman
lotsman ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 15:05
Сантос уже давно говорит на русском. А вот "ценные" специалисты из Таджикистана и Узбекистана, которые по русски ни бе ни ме и которые гражданство получают на раз - два, никого здесь не волнуют.)
Тажутин Артур
Тажутин Артур
вчера в 15:03
Не такая уж важная новость, в масштабе РФ - никакая. Одним россиянином будет больше, и только.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:48
Ну всё, теперь спасайся кто может.
Vdertyt3
Vdertyt3
вчера в 14:35
А зачем вообще нужна сборная?!?
Когда допустят (если это вообще случится?) то играть будут уже те кто сейчас еще в школу ходят....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ alexamit (раскрыть)
вчера в 14:14
Я тебе попроще поясню. Газпром кормит всю власть у нас. и ГД, и СФ, и Правительство. А кто деньги платит тот девочку и танцует (классика)
alexamit
alexamit
вчера в 14:14
Теперь зенит надо отправить играть в Бразилию!Ему там самое место.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 14:13
Да, обход лимита - это одна из причин - бесспорно. А вторая - это то, что он будучи гражданином РФ налог будет платить 15% , а оставаясь гражданином Бразилии, т.е. не резидентом РФ в два раза больше - 30%. Те гражданство РФ даст этому "патриоту" доход дополнительно около 500-600 тысяч евро в год. Реальные деньжата. Только надо ему напомнить, что в 10-дневный срок со дня получения гражданства он обязан встать на воинский учет. Это долг гражданина РФ!
alexamit
alexamit
вчера в 14:11, ред.
Ну полный ИДИОТИЗМ от нашего правительства!!!Немец Миллер всё купил за российский газ!
STVA 1
STVA 1 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 13:43
Я не думаю что бразилец горит желанием упираться в товарняках за нас! А вот журналюги щас раздуют эту тему! А питерским понятно для чего нужно дать гражданство игроку! Вовсе не о сборной они радеют!
leo2011-12
leo2011-12 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 13:39
Вчера посмотрел на стартовый состав Зенита. Всего двое россиян-Мостовой и Латышонок.
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:36
Что за необходимость? На ЧЕ и ЧМ мы похоже играть больше не будем... а для товарняков молодёжи полно...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:35, ред.
А нас спросили, вообще? давайте голосовать, я не против
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:33
Ну всё сборная теперь вообще спарринг- партнёров не найдёт ("Ага за них ещё и бразилец играет")) , а если серьёзно , то всё это уже похоже на какой то "Театр абсурда"...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:31
Отличная новость, можно будет ещё пару бразилов привести. Вообще можно всем зенитовцам паспорта выдать
Captan08
Captan08
вчера в 13:30
Какое счастье !!!
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