Капитан «Зенита» сможет сыграть за сборную России

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вчера, 13:15

Защитник «Зенита» получит российское гражданство и сможет играть за сборную России. Процедура получения паспорта 30-летним бразильцем идёт уже несколько месяцев. «Зенит» направил запрос в РФС , который всесторонне изучил эту инициативу, подготовил справку по заслугам игрока и выдал ему положительную характеристику для следующих стадий рассмотрения вопроса. Сейчас данную ситуацию изучают на самом верху и на 99,9% по ней будет позитивное решение. Возможно даже в этом году.

Напомним, Сантос перешёл в «Зенит» из «Гамбурга» в июле 2019 года. За «сине-бело-голубых» левый защитник сыграл 198 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал 33 голевых передачи. В текущем сезоне на счету игрока 17 игр, 4 ассиста и жёлтая карточка.

Ранее сообщалось, что Сантос номинирован на премию «Джентльмен года-2024».