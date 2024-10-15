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Матч памяти Черенкова состоится 13 ноября

вчера, 12:32

РФС проведёт матч памяти лучшего футболиста СССР 1983 и 1989 годов Фёдора Черенкова 13 ноября на «Лукойл Арене». В нём примут участие легенды «Спартака» и «Динамо».

Напомним, Черенков был воспитанником «красно-белых». За «Спартак» он сыграл 494 матча и забил 121 мяч. Фёдор Фёдорович — трёхкратный чемпион СССР, Олимпийский чемпион, обладатель Кубка России и чемпион России.

Черенков ушёл из жизни в возрасте пятидесяти пяти лет (в октябре 2014 года).

Ранее сообщалось, что в октябре состоится премьера фильма «Федя. Народный футболист».

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:37
волшебник кожаного мяча ...
альсато
альсато
вчера в 16:20
одобряю такое решение РФС
7w3qraj8k4c8
7w3qraj8k4c8
вчера в 15:23
Он вам не Федя, хоть и народный футболист.
7yky5xfsxed4
7yky5xfsxed4
вчера в 15:22
Жаль, маловато пожил(
Capral
Capral
вчера в 13:18
Те, кто видели футбол Черенкова- никогда его не забудут!!! А тандем Гаврилов-Черенков, в начале 80-х, был самым изобретательным и ярким в советском футболе!!!!!!! И всё таки, первооткрывателем выдающегося футболиста стал Великий К.И.Бесков!!! Сейчас трудно представить, что было бы с Черенковым, попади он к другому тренеру... Очень приятно, что в России Чтут Память о Незаурядных спортсменах!!! Федя- безусловно один из них!!!!!!!

Самая Светлая ему Память!!!!!!!
борька
борька
вчера в 12:56
Наш народный кумир футбола,
Вечная память нашей легенде, Федору!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:46
Черенков один из самых недооценённых футболистов в российской истории. Ему просто не повезло жить во времена, когда футбол определял великий Лобановский. Именно легендарный тренер не видел Федора в составе сборной. Правда была ещё одна причина - болезнь, которую не афишировали. А матч памяти Черенкова это просто здорово...
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