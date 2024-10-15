Матч памяти Черенкова состоится 13 ноября

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вчера, 12:32

РФС проведёт матч памяти лучшего футболиста СССР 1983 и 1989 годов 13 ноября на «Лукойл Арене». В нём примут участие легенды «Спартака» и «Динамо».

Напомним, Черенков был воспитанником «красно-белых». За «Спартак» он сыграл 494 матча и забил 121 мяч. Фёдор Фёдорович — трёхкратный чемпион СССР , Олимпийский чемпион, обладатель Кубка России и чемпион России.

Черенков ушёл из жизни в возрасте пятидесяти пяти лет (в октябре 2014 года).

Ранее сообщалось, что в октябре состоится премьера фильма «Федя. Народный футболист».