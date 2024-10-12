Во Второй лиге засчитали гол, забитый рукой

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вчера, 12:21

В матче Второй лиги между барнаульским «Динамо» и казанским «Соколом» был забит гол рукой.

Автором забитого мяча стал нападающий динамовцев , отличившийся на 20-й минуте. Возможно, из-за сильного снега арбитр не заметил, что футболист переправил мяч в ворота соперника касанием своей руки.