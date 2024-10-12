Во Второй лиге засчитали гол, забитый рукой

В матче Второй лиги между барнаульским «Динамо» и казанским «Соколом» был забит гол рукой.
Автором забитого мяча стал нападающий динамовцев Артем Яркин, отличившийся на 20-й минуте. Возможно, из-за сильного снега арбитр не заметил, что футболист переправил мяч в ворота соперника касанием своей руки.
А вот игроки казанского Сокола наверное жалеют, что этого ВАРа нет во второй лиги ведь при просмотре гол на 100% отменили бы.
А что же судьи?
А вот тут видна слабая квалификация судей.
Главный судья выбрал не правильную позицию, во время навеса он находился за пределами штрафной площади, да еще так, что он видел только спины игроков и то, что игрок сыграл рукой он не мог видеть чисто физически.
А вот боковой судья обязан был видеть игру рукой, но на видео не видно его местоположение. Может его вообще не было?
Многие скажут, да это же вторая лига, дворовый футбол... но такое раньше было и на крупных турнирах как ЧМ, ЧЕ и др. Из-за подобных моментов ломались судьбы как футболистов так и простых болельщиков. Да и кто сказал, что ребятам из второй лиги это не важно?
Так, что это ещё один довод в пользу ВАР, даже в низших лигах.
А вот игроки казанского Сокола наверное жалеют, что этого ВАРа нет во второй лиги ведь при просмотре гол на 100% отменили бы.
А что же судьи?
А вот тут видна слабая квалификация судей.
Главный судья выбрал не правильную позицию, во время навеса он находился за пределами штрафной площади, да еще так, что он видел только спины игроков и то, что игрок сыграл рукой он не мог видеть чисто физически.
А вот боковой судья обязан был видеть игру рукой, но на видео не видно его местоположение. Может его вообще не было?
Многие скажут, да это же вторая лига, дворовый футбол... но такое раньше было и на крупных турнирах как ЧМ, ЧЕ и др. Из-за подобных моментов ломались судьбы как футболистов так и простых болельщиков. Да и кто сказал, что ребятам из второй лиги это не важно?
Так, что это ещё один довод в пользу ВАР, даже в низших лигах.