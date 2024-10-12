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Во Второй лиге засчитали гол, забитый рукой

вчера, 12:21
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В матче Второй лиги между барнаульским «Динамо» и казанским «Соколом» был забит гол рукой.

Автором забитого мяча стал нападающий динамовцев Артем Яркин, отличившийся на 20-й минуте. Возможно, из-за сильного снега арбитр не заметил, что футболист переправил мяч в ворота соперника касанием своей руки.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
вчера в 21:26
Аля рука бога.
Futurista
Futurista
вчера в 16:54
Виновата русская зима в начале октября)...
bs5tkjtawpp4
bs5tkjtawpp4
вчера в 15:44
Арбитр тоже человек,мог не заметить, или во второй лиге есть VAR и камеры
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:00
В общем "всё как мы любим" - игра в снег , грубейший "косяк" судьи и потом долгое , бестолковое разбирательство на ЭСК...)
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:48
Во всём мире есть противники ВАР, по их мнению выходит, что этот гол забит по всем правилам футбола.
А вот игроки казанского Сокола наверное жалеют, что этого ВАРа нет во второй лиги ведь при просмотре гол на 100% отменили бы.
А что же судьи?
А вот тут видна слабая квалификация судей.
Главный судья выбрал не правильную позицию, во время навеса он находился за пределами штрафной площади, да еще так, что он видел только спины игроков и то, что игрок сыграл рукой он не мог видеть чисто физически.
А вот боковой судья обязан был видеть игру рукой, но на видео не видно его местоположение. Может его вообще не было?
Многие скажут, да это же вторая лига, дворовый футбол... но такое раньше было и на крупных турнирах как ЧМ, ЧЕ и др. Из-за подобных моментов ломались судьбы как футболистов так и простых болельщиков. Да и кто сказал, что ребятам из второй лиги это не важно?
Так, что это ещё один довод в пользу ВАР, даже в низших лигах.
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:24
Арбитры имеют право на ошибку. Почему, когда известный игрок промахивается по воротам из убойной позиции или не может отдать точный пас в простой ситуации, никто не делает из этого никакой трагедии? Чем судья отличается от игрока? В России футболисты и арбитры заслуживают друг друга, в основном...
Rupertt
Rupertt
вчера в 13:13
Вот это поворот! Очень странно, что арбитр не заметил такого явного нарушения. В таких условиях, как снег, сложно следить за игрой, но это уже не оправдание.
Да и вообще голы рукой — это всегда спорная тема. Яркин, конечно, проявил смекалку, но такие моменты должны фиксироваться судьями. Надеюсь, что в будущем будут более строгие меры по отношению к этому.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 13:09, ред.
У нас во дворе тоже всякое бывало, и руками голы забивали и с внешней стороны отсутствующей на воротах сетки. И судья может быть и заметил бы если бы он был. Но точно наш футбол никогда не снимали камерой, не комментировали и не постили о нём новости на Соккере и может быть даже зря потому что зрелищности было побольше чем в РПЛ сейчас. Но не было такого потому что это был дворовый футбол. Что изменилось не пойму?
wyvm33uhrk93
wyvm33uhrk93
вчера в 13:00
Судья просто так хотел.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 12:31
Рука Бога: Наследие
борька
борька
вчера в 12:29
В России играют в снегоФутбол,а там правилами не запрещается касаться шайбо-мяча одной рукой,если в этой руке,которая коснулась шайбо-мяча нет клюшки. Судья правильно засчитал гол!!!
Гость
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