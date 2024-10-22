Тотти о возвращении на поле в Серии А: «Никогда не говори никогда»

Бывший нападающий «Ромы» на мероприятии рассказал о возможности возвращения в профессиональный футбол.

Мне звонили команды Серии А. Признаюсь, они заставили меня немного задуматься, поразмыслить. Это было бы сложно, но в жизни никогда не говори никогда. Есть игроки, которые играли спустя много лет после окончания карьеры. При всём уважении, это также зависит от того, где ты играешь, но если бы я вернулся в Серию А, мне пришлось бы хорошо тренироваться.

«Лацио»? Я бы даже не принял это во внимание. Это просто разговоры, шутка: через 2-3 месяца я буду готов. Я всё ещё играю в 48 лет. Полчаса, двадцать минут. Если бы мне пришлось сделать что-то сумасшедшее, я бы сделал это в Италии, а не за границей, но это безумие. Может быть, «Интер» позовёт меня.