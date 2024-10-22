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Тотти о возвращении на поле в Серии А: «Никогда не говори никогда»

сегодня, 00:46

Бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти на мероприятии рассказал о возможности возвращения в профессиональный футбол.

Мне звонили команды Серии А. Признаюсь, они заставили меня немного задуматься, поразмыслить. Это было бы сложно, но в жизни никогда не говори никогда. Есть игроки, которые играли спустя много лет после окончания карьеры. При всём уважении, это также зависит от того, где ты играешь, но если бы я вернулся в Серию А, мне пришлось бы хорошо тренироваться.

«Лацио»? Я бы даже не принял это во внимание. Это просто разговоры, шутка: через 2-3 месяца я буду готов. Я всё ещё играю в 48 лет. Полчаса, двадцать минут. Если бы мне пришлось сделать что-то сумасшедшее, я бы сделал это в Италии, а не за границей, но это безумие. Может быть, «Интер» позовёт меня.

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20 октября
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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Баpсaфoбия (раскрыть)
сегодня в 08:53
... пьяному журналисту. Посидели эти двое в пивбаре, разговорились и выдали на горА то, что не надо было. Дураки оба.
ssspartak
ssspartak
сегодня в 08:11
Хороший ход, напомнить о себе. Но нет. Всё это слова, слова, слова и слова...
u5cgne3829k4
u5cgne3829k4
сегодня в 07:51
Один разок всегда можно выйти на поле, хоть в 90 лет.
kazakoff
kazakoff
сегодня в 07:31
Франческо просто размышляет, естественно это какой-то матч ветеранов или трюк с пиаром
Ну или максимум пойдёт поиграть в низших лигах, на край в мини футбол
shlomo2
shlomo2
сегодня в 06:53
Ну для серии А однозначно не вариант.... а вот в В может и позовут.
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
сегодня в 06:33
Нельзя брать интервью с пьяных людей.
fuyexn62hxa2
fuyexn62hxa2
сегодня в 05:18
Не знаю, что они там в Риме курят, но штука сильно забористая
Scorp689
Scorp689
сегодня в 02:13
Пенсион чего то раздухарился... Напомнил о себе...
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 02:08
Выпил чтоли? Кому он нужен в 48 лет в Серии А? Он не потянет этот уровень в таком возрасте. Максимум может поиграть с любителями в низшей лиге если соскучился по футболу.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:57
Какое то подозрительное мероприятие видно посетил Франческо, возможно оно проходило в ресторане или в другом, каком либо увеселительном заведении...)))
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:44, ред.
Я помню, как Тотти заканчивал карьеру. Он уже тогда по полю ходил пешком... Чем очень сильно раздражал партнёров по команде и главного тренера. Естественно, он стал получать меньше игрового времени и обиделся. Да так, что начал открыто критиковать тренера. А ещё Тотти провоцировал болельщиков на конфликт с клубом за то, что его, якобы, зажимают. Тогда Рома повела себя мудро и не стала обострять ситуацию. Легенду убедили остаться легендой и уйти с почётом. И даже должность дали в клубе.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:14
Тотти не назвал команды Серии А, которые ему, якобы, звонили.... Потому, что не было этого. Сразу же получил бы опровержение. Видимо Франческо просто обделён вниманием и решил попробовать привлечь его к себе таким способом.
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