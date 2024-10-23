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ЦСКА интересуется защитником «Хоффенхайма»

вчера, 08:27

ЦСКА интересуется защитником «Хоффенхайма» и сборной Мали Диадье Самассеку.

Как сообщает источник, красно-синие готовы подписать игрока в зимнее трансферное окно.

Помимо ЦСКА, в футболисте заинтересованы немецкий «Майнц», швейцарский «Базель» и английский «Бёрнли».

В нынешнем сезоне Самассеку провёл за «Хоффенхайм» всего один матч. На его счету 42 игры в составе национальной команды Мали. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего игрока в € 1 млн.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:19
Мягко говоря сомнительный трансфер.....
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:13
Интересно сколько ещё в списке ???)
Огласите пожалуйста весь список !!!))
haxv29qumrfq
haxv29qumrfq
вчера в 09:00
Ну очень дешевый игрок.
Гость
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