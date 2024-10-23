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вчера, 08:27

ЦСКА интересуется защитником «Хоффенхайма» и сборной Мали .

Как сообщает источник, красно-синие готовы подписать игрока в зимнее трансферное окно.

Помимо ЦСКА , в футболисте заинтересованы немецкий «Майнц», швейцарский «Базель» и английский «Бёрнли».

В нынешнем сезоне Самассеку провёл за «Хоффенхайм» всего один матч. На его счету 42 игры в составе национальной команды Мали. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего игрока в € 1 млн.