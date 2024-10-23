«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры с Хави

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вчера, 09:24

Испанский тренер рассматривается как потенциальная замена наставника «Манчестер Юнайтед» . Руководство манкунианцев за последнее время несколько раз прилетало в Испанию, чтобы провести встречи с 44-летним специалистом, который ранее заявлял, что не хочет тренировать в Ла Лиге.

Также в качестве потенциальной замены тен Хага рассматриваются 41-летний тренер и наставник «Спортинга» , интерес к которому проявляют в «Манчестер Сити».

В «Манчестер Юнайтед» не стали комментировать данную информацию, заявив, что Тен Хаг остаётся их менеджером и клуб не планирует никаких изменений, поскольку в четверг они готовятся к поединку с «Фенербахче» в Лиге Европы.