«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры с Хави

Испанский тренер Хави рассматривается как потенциальная замена наставника «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага. Руководство манкунианцев за последнее время несколько раз прилетало в Испанию, чтобы провести встречи с 44-летним специалистом, который ранее заявлял, что не хочет тренировать в Ла Лиге.
Также в качестве потенциальной замены тен Хага рассматриваются 41-летний тренер Эдин Терзич и наставник «Спортинга» Рубен Аморим, интерес к которому проявляют в «Манчестер Сити».
В «Манчестер Юнайтед» не стали комментировать данную информацию, заявив, что Тен Хаг остаётся их менеджером и клуб не планирует никаких изменений, поскольку в четверг они готовятся к поединку с «Фенербахче» в Лиге Европы.
Неустойка у Эрика 20 млн
Неустойка у Эрика 20 млн