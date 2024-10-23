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«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры с Хави

вчера, 09:24

Испанский тренер Хави рассматривается как потенциальная замена наставника «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага. Руководство манкунианцев за последнее время несколько раз прилетало в Испанию, чтобы провести встречи с 44-летним специалистом, который ранее заявлял, что не хочет тренировать в Ла Лиге.

Также в качестве потенциальной замены тен Хага рассматриваются 41-летний тренер Эдин Терзич и наставник «Спортинга» Рубен Аморим, интерес к которому проявляют в «Манчестер Сити».

В «Манчестер Юнайтед» не стали комментировать данную информацию, заявив, что Тен Хаг остаётся их менеджером и клуб не планирует никаких изменений, поскольку в четверг они готовятся к поединку с «Фенербахче» в Лиге Европы.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 23:00
да если этот парень такой на самом деле,то МЮ это не Барса,они быстро этого испанца из раздевалки в сортир выпнут.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:58
После того,как Барса списала со счетов гения Чави,на которого возлагались все надежды,уверен,что такой парень МЮ приведёт в ЧШ и глазом не моргнёт. Пусть уже Куни,ой Руни возглавит Мю,у него хоть что-то манчестерское есть.
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 19:35
Возможно, что скоро Саламыч в Казахстане освободится. Как раз тренер под манеру игры сегодняшнего МЮ!
Yodr
Yodr
вчера в 17:38
И ведь опять найдется как и в случае с назначением Тен Хага - менеджеров 5-7 получше Хави. Им шашечки нужны или "ехать"?
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 16:22
При всем уважении к Хави, кризис менеджер из него не очень.
kazakoff
kazakoff ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 14:13
Неустойка меньше будет
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ Баpсaфoбия (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 13:12
МЮ вряд ли кто-то поможет, только смена руководства
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 12:45
Ни один гранд не будет подписывать Хави,он высокомерен,почитайте что сказали игроки Барсы,как он себя вел,игнорировал,не интересовался об их жизни,состоянии,не здоровался даже
ysjdakfe86ts
ysjdakfe86ts
вчера в 11:37
Я считаю это хорошим вариантом! Молодежь раскрывать он умеет.
Брулин
Брулин
вчера в 11:04
Прямо жаль людей которые верят таким новостям.
НЕ Э Г О И СТ
НЕ Э Г О И СТ
вчера в 10:45
Надо брать.. 🤭
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:23
Идти в МЮ щас очень рискованно для своей карьеры. Канчельскис пошел бы)
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:45
Неожиданный поворот для Хави..... да и не только наверное для него
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 09:41
Хаг, Хау теперь Хави и все на букву Х !? Думать головой надо, прежде чем предлагать!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ kazakoff (раскрыть)
вчера в 09:38
А летом у него контракт кончается?
kazakoff
kazakoff
вчера в 09:32
Если и менять то скорее всего летом
Неустойка у Эрика 20 млн
матос
матос
вчера в 09:29
Бышовец Анатолий Федорович пока свободен , манки не медлите , скорее его зовите на работу гл тренером ;-)
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