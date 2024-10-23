Гендиректор «Ахмата» рассказал, как изменилась команда с приходом Ташуева

Генеральный директор «Ахмата» рассказал, как изменилась команда с приходом нового главного тренера .

При Адиеве, как и сейчас, было много травмированных. Новички тогда только пришли, и нужно было время на адаптацию. Много травм и новичков: Луна, Кардосо, Исмаэль. Всё это выбило из колеи. Поправим.

С Ташуевым игра чуть-чуть поменялась в лучшую сторону. И победы будут!