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Гендиректор «Ахмата» рассказал, как изменилась команда с приходом Ташуева

вчера, 10:02

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал, как изменилась команда с приходом нового главного тренера Сергея Ташуева.

При Адиеве, как и сейчас, было много травмированных. Новички тогда только пришли, и нужно было время на адаптацию. Много травм и новичков: Луна, Кардосо, Исмаэль. Всё это выбило из колеи. Поправим.

С Ташуевым игра чуть-чуть поменялась в лучшую сторону. И победы будут!

Ташуев возглавил «Ахмат» во второй раз в марте текущего года. При нём грозненцы провели восемь игр (две победы, ничья и пять поражений). После двенадцати туров «Ахмат» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.

Напомним, вчера в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России грозненцы уступили ЦСКА (0:1).

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kwnrxhjeyky7
kwnrxhjeyky7
вчера в 10:12
Судя по результатам, вообще никак
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