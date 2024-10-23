Гендиректор «Ахмата» рассказал, как изменилась команда с приходом Ташуева

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал, как изменилась команда с приходом нового главного тренера Сергея Ташуева.
При Адиеве, как и сейчас, было много травмированных. Новички тогда только пришли, и нужно было время на адаптацию. Много травм и новичков: Луна, Кардосо, Исмаэль. Всё это выбило из колеи. Поправим.
С Ташуевым игра чуть-чуть поменялась в лучшую сторону. И победы будут!
Ташуев возглавил «Ахмат» во второй раз в марте текущего года. При нём грозненцы провели восемь игр (две победы, ничья и пять поражений). После двенадцати туров «Ахмат» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.
Напомним, вчера в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России грозненцы уступили ЦСКА (0:1).