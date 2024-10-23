«Ливерпуль» минимально обыграл «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов

«РБ Лейпциг» уступил «Ливерпулю» в 3-м туре Лиги чемпионов (0:1).
Гол забил Дарвин Нуньес на 27-й минуте.
После этой игры «быки» идут на 31-м месте (0 очков), «красные» находятся на 2-й позиции (9 баллов).
|РБ Лейпциг0 : 1Ливерпуль
|Матч завершен
«РБ Лейпциг» уступил «Ливерпулю» в 3-м туре Лиги чемпионов (0:1).
Гол забил Дарвин Нуньес на 27-й минуте.
После этой игры «быки» идут на 31-м месте (0 очков), «красные» находятся на 2-й позиции (9 баллов).
Красные не выкладываясь полностью заслуженно победили
Думаю, у красных в уме воскресный матч с Арсеналом
С победой Ливерпуль, так держать!!!
Красные не выкладываясь полностью заслуженно победили
Думаю, у красных в уме воскресный матч с Арсеналом
С победой Ливерпуль, так держать!!!
и все силы бросает на Арсенал. очень практичный тренер.
и главное, в отличии от Клоппа, голландец спокойно меняет Салаха и Трента.
те не машут руками.
усмирил звезд.
и все силы бросает на Арсенал. очень практичный тренер.
и главное, в отличии от Клоппа, голландец спокойно меняет Салаха и Трента.
те не машут руками.
усмирил звезд.