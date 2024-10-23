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«Ливерпуль» минимально обыграл «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов

вчера, 23:57
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг0 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«РБ Лейпциг» уступил «Ливерпулю» в 3-м туре Лиги чемпионов (0:1).

Гол забил Дарвин Нуньес на 27-й минуте.

После этой игры «быки» идут на 31-м месте (0 очков), «красные» находятся на 2-й позиции (9 баллов).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:58
очень практично !
YNWA
YNWA
сегодня в 03:52
Молодцы Ливерпуль!
8dpx66cctm7g
8dpx66cctm7g
сегодня в 03:11
Что-то скудным на голы вышел матч
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 00:37
Ожидал большего от Лейпцига
Красные не выкладываясь полностью заслуженно победили
Думаю, у красных в уме воскресный матч с Арсеналом
С победой Ливерпуль, так держать!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:12
в эконом режиме красные Слота выиграли матч.
и все силы бросает на Арсенал. очень практичный тренер.
и главное, в отличии от Клоппа, голландец спокойно меняет Салаха и Трента.
те не машут руками.
усмирил звезд.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:58
Ливер с победой!! Удивлен, что так мало голов в матче получилось...
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