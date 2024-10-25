Защитник «Аль-Насра» может перейти в «Реал» следующим летом

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вчера, 19:22

Мадридский «Реал» проявляет интерес к 30-летнему центральному защитнику «Аль-Насра» .

По информации источника, «Королевский клуб» считает, что Ляпорт усилил бы его состав. Также защитник имеет испанское гражданство, поэтому не займёт в заявке команды место футболиста без паспорта Европейского союза. Кроме того, Ляпорт сам заинтересован в том, чтобы покинуть Саудовскую Аравию.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.