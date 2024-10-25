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Защитник «Аль-Насра» может перейти в «Реал» следующим летом

вчера, 19:22

Мадридский «Реал» проявляет интерес к 30-летнему центральному защитнику «Аль-Насра» Эмерику Ляпорту.

По информации источника, «Королевский клуб» считает, что Ляпорт усилил бы его состав. Также защитник имеет испанское гражданство, поэтому не займёт в заявке команды место футболиста без паспорта Европейского союза. Кроме того, Ляпорт сам заинтересован в том, чтобы покинуть Саудовскую Аравию.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:26
Ну это вряд ли, обычно переход бывает в обратном направлении....)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:26
ЛЯПорт косячит в самых важных матчах сезона...но в принципе ещё может немного в Европе поиграть
Гость
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