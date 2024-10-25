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«Челси» присоединился к МЮ в гонке за право подписать хавбека «Сандерленда»

вчера, 18:47

17-летний полузащитник Кристофер Ригг стал основным игроком «Сандерленда» под руководством нового тренера Режиса Ле Бриса, и за ним следят многие ведущие европейские клубы, включая «Реал Мадрид» и «Ливерпуль».

Однако в настоящее время «Манчестер Юнайтед» лидирует в гонке за его подписание, поскольку команда Эрика тен Хага намерена усилить свою полузащиту в 2025 году, несмотря на летний приход Мануэля Угарте из «Пари Сен-Жермен».

Ригг уже отыграл 37 матчей за первую команду «Сандерленда», забив шесть голов, и выходил в стартовом составе в 10 из 11 игр Чемпионшипа в этом сезоне.

По информации источника, «Челси» отправил скаутов, чтобы понаблюдать за действиями юного игрока «Сандерленда» в матчах против «Лидс Юнайтед», «Халл Сити» и «Лутон Таун», а также рассматривает возможность перехода в 2025 году.

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sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:49
И что в нем такого? Рекламируют пацана хорошо))
Гость
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