Дубль Левандовского помог «Барселоне» разгромить «Реал» на «Бернабеу»

«Реал» проиграл «Барселоне» (0:4) в матче 11-го тура Ла Лиги.
Первый гол в игре на 54-й минуте забил нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски. На 56-й минуте Левандовски оформил дубль. На 77-й минуте Ламин Ямаль довёл счёт до разгромного. На 85-й минуте Рафинья отправил четвёртый гол в ворота «Реала».
«Реал» идёт на 2-м месте (24 очка), «Барселона» занимает 1-е место (30 очков).
Счет по игре? Нет. Один должны были пропустить.
Заслуженная ли победа? Более чем! Барса играла острее, лучше прессинговала.
Снимаю шляпу перед Фликом… Мне нравилось как раскрывал молодежь Хави, но при немце она просто «озверела»!
Болельщики сине-гранатовых, поздравляю нас с победой!!! Но не стоит расслабляться, сезон только начался.
Счет по игре? Нет. Один должны были пропустить.
Заслуженная ли победа? Более чем! Барса играла острее, лучше прессинговала.
Снимаю шляпу перед Фликом… Мне нравилось как раскрывал молодежь Хави, но при немце она просто «озверела»!
Болельщики сине-гранатовых, поздравляю нас с победой!!! Но не стоит расслабляться, сезон только начался.
Мадрид мог все решить в первом тайме...четырежды...
Не забиваешь ты - забивают тебе...
С первых минут было видно что Барса имеет четкий "фликовский" план действий....и помешать воплощению этого плана могли только голы Реала....коих впрочем просто не случилось...
Непруху Мбаппе,Беллингема,Вини можно списать на умелые действия каталонской защиты....о чем говорят 824 оффсайда в первом тайме....
Для меня неожиданный результат....неприятно неожиданный....
По одному матчу нельзя судить и сказать что Реал плох...
Но по нескольким последним матчам Барсы вполне можно сказать что она в поряде....
Болельщиков Барселоны с победой....
Болельщикам Реала не сомневаться....Реал всё равно Лучший клуб мира....несмотря на прошедшие полтора часа....
Мадрид мог все решить в первом тайме...четырежды...
Не забиваешь ты - забивают тебе...
С первых минут было видно что Барса имеет четкий "фликовский" план действий....и помешать воплощению этого плана могли только голы Реала....коих впрочем просто не случилось...
Непруху Мбаппе,Беллингема,Вини можно списать на умелые действия каталонской защиты....о чем говорят 824 оффсайда в первом тайме....
Для меня неожиданный результат....неприятно неожиданный....
По одному матчу нельзя судить и сказать что Реал плох...
Но по нескольким последним матчам Барсы вполне можно сказать что она в поряде....
Болельщиков Барселоны с победой....
Болельщикам Реала не сомневаться....Реал всё равно Лучший клуб мира....несмотря на прошедшие полтора часа....