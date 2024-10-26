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Дубль Левандовского помог «Барселоне» разгромить «Реал» на «Бернабеу»

вчера, 23:52
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)0 : 4Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Реал» проиграл «Барселоне» (0:4) в матче 11-го тура Ла Лиги.

Первый гол в игре на 54-й минуте забил нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски. На 56-й минуте Левандовски оформил дубль. На 77-й минуте Ламин Ямаль довёл счёт до разгромного. На 85-й минуте Рафинья отправил четвёртый гол в ворота «Реала».

«Реал» идёт на 2-м месте (24 очка), «Барселона» занимает 1-е место (30 очков).

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер Ла Лиги
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Все комментарии
usk
usk
сегодня в 14:59
Наверное настало время извиниться и признать свою ошибку что не верил Флику не думал что сможет построит хорошую командную игру
Я был не прав!
adrianes
adrianes ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 13:17
насчет 25% это вы явно поскромничали
STADIÓN ČSSR
STADIÓN ČSSR
сегодня в 12:52
разгром полнейший. А по первому тайму так было не сказать. Как не странно, Мбаппе сыграл полезнее всех, хоть и залезал в оффсайды. А Вини просто нубом оказался в данном важнейшем матче. А вы знаете вот эта Барселона Флика мне нравится. И кстати вчера Флик начисто переиграл мудрёного Карло. Тоже как бы не предполагалось.
Dima salev
Dima salev
сегодня в 11:23
Мне стыдно посмотреть на вечно ноюший Винисиус, вместо того чтобы что-то придумать постоянно спорить с арбитром.
Да согласен на него фолят и грубо играет и это было и будет всегда. Фолили потив Месси и Роналду тоже но они играли в свой футбол.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Хитрый Лис (раскрыть)
сегодня в 10:59
как можно забить головой , при выходе один на один? это в случае первого гола Мбаппе
Haizenberg
Haizenberg ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 10:39
Он считает преимуществом Реала, если команда не пропустила гол за тайм.
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 10:08
Глядя на вчерашнюю игру задумался-а за что так превозносили Мбаппе? Вот что в нем на 300 миллионов? Вся его коронная фишка-звериная скорость. Креатива в атаке ноль. Дальнего удара нет.Головой играть не умеет. Диблер средний. Одна стратегия-рвануть убежать и пнуть со средней дистанции. В отличие от супер трио впереди Барсы во главе с мудрым и расчетливым Левандовским который несмотря на возраст до сих пор лучший центрфорвард в мире. Получил удовольствие от такой Барсы!. Жаль только вчера не уведел еще более фееричную битву Динамо Махачкала-Акрон. А так футбольный вечер супер! Браво Флик!
cje5ysegqyqq
cje5ysegqyqq
сегодня в 10:03
МОЛОДЕЦ РАФИНЬЯ!!!Вчера был твой день ,ты крутил вёл игру ,отдавал пас,в отличии от Левандовского,поэтому Рафинья-тебе лавры!!!
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 09:26
И? Рука не считается. Офсайдом считается та часть тела, которой можно забить.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Хитрый Лис (раскрыть)
сегодня в 09:24
В момент паса, при первом голе барсы, Левандовски показывал рукой на ворота и эта рука была ближе к воротам чем Менди. Но рефери провёл линию так как ему удобно и на экране мы увидели согнутую руку, в этот момент уже мяч летел и Менди был ближе к воротам
Vladimir808
Vladimir808 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
сегодня в 09:20
Барса!! Барса!!! Барселона!!!! С Победой!!!
Дождались, она возвращается, с красивой, результативной игрой!!! Барса- вперёд ‼️⚽️‼️⚽️‼️🏆
ballak144
ballak144
сегодня в 09:19
Первый раз такое видел, оффсайд около центральной линии, а мяч вводили около штрафной площади, как это работает?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Хитрый Лис (раскрыть)
сегодня в 09:14
Та нога, которой Мбаппе забил первый гол была на одной линии с ногой защитника, а линию , прямую, можно провести на полсекунды раньше или на полсекунды позже, как вздумается
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 08:56
А какой повод говорить, что Лапорта все купил и просто повезло? Счет вполне себе убедительный, чтобы говорить, что Барсе повезло. Наоборот Реалу повезло, что Левандовский пару раз простил. Не было ни одного сомнительного решения арбитра в пользу Барселоны. В целом, нормально отсудил.
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 08:54
    Karkaz
    Karkaz ответ Incredulous (раскрыть)
    сегодня в 08:38
    Ну тут же логично почему не кричат. 0-4 не оставляет шансов на споры. А если бы было 0-1, 0-2, то кричали бы повезло.
    Incredulous
    Incredulous ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
    сегодня в 08:26
    И заметь разницу, вас болельщики Реала в большинстве поздравляют и признают справедливое поражение своей команды, а не кричат: Лапорта всё купил, Барса отскочила, просто повезло и т.д...
    Karkaz
    Karkaz
    сегодня в 07:54
    Да после Боруссии было понятно чего стоит Реал. Повезло что у БД уже давно нет уверенности в свои силы.
    Ну и скептики как обычно облажались. Говоря что Флик немец не подходит испанскому футболу и что Левандовски не сможет много забивать в Испании, вдобавок теперь стали его на пенсию отправлять.
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 07:53
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      сегодня в 07:48
      Реал выиграет ЛЧ в конце сезона и этот матч мы будем вспоминать с улыбкой
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      сегодня в 07:42
      Судья на вар сделал игру, рисовал как хотел свои линии
      Dima salev
      Dima salev
      сегодня в 07:23
      Всё таки приятно посмотреть на великую Барсу. Без них футболный мир скучно
      Dima salev
      Dima salev
      сегодня в 07:20
      К всему уважением к черно кожим футболистов, В любом команде должен быть один звёзд чёрно кожий футболист.
      У Реала их три. Поэтому они не заиграют.
      Бот зануда
      Бот зануда
      сегодня в 07:20


      В расстановке, при наведении на иконку игрока можно увидеть, сколько матчей он провел в этом сезоне в национальном чемпионате за данную команду. Таким образом, можно оценивать насколько основной состав у команды. Например, https://www.soccer.ru/matches/line-up/1159438.shtml.


      112910415
      112910415
      сегодня в 06:40
      Барса невероятна !
      Фантастически разгромлен главный соперник !
      Родные стены не помогли !
      adekvat
      adekvat
      сегодня в 06:16
      А великий Мбаппе всю игру с офсайдов не вылазил.
      R. Carlos
      R. Carlos ответ Apsny (раскрыть)
      сегодня в 04:40
      Ну а щас видишь все сводится к 2м вещам
      Дырявый и кто то там выиграл чм
      А ну еще Перес всех подкупил
      Поговорить нормально с уважением почти и не осталось с кем
      h35tw36ghv27
      h35tw36ghv27
      сегодня в 03:29
      Барселона красавцы! Команда приобразилась , респект Флику
      амурец
      амурец
      сегодня в 03:08
      Не понял что это вообще было? Ну что же Барселону с заслуженной, победой, ну а папе Карло есть над чем подумать
      UncleZack
      UncleZack ответ Apsny (раскрыть)
      сегодня в 02:44
      Я сам здесь как минимум с 2009-го,помню тот «Соккер»с вашей великолепной четверкой ‘’миротворцев’’ над которыми стебался весь сайт,Барселонага,ДДС,Роналдо743 и Лил Хуяас кажется)))
      Гость
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