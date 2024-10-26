Дубль Левандовского помог «Барселоне» разгромить «Реал» на «Бернабеу»

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вчера, 23:52

«Реал» проиграл «Барселоне» (0:4) в матче 11-го тура Ла Лиги.

Первый гол в игре на 54-й минуте забил нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски. На 56-й минуте Левандовски оформил дубль. На 77-й минуте Ламин Ямаль довёл счёт до разгромного. На 85-й минуте Рафинья отправил четвёртый гол в ворота «Реала».

«Реал» идёт на 2-м месте (24 очка), «Барселона» занимает 1-е место (30 очков).