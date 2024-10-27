«Барселона» прервала серию «Реала» без поражений в Ла Лиге

«Реал» не проигрывал с 24 сентября 2023 года – на протяжении 42 матчей. Более продолжительная серия была только у «Барселоны» – 43 матча с 2017 по 2018 год.
Команда Карло Анчелотти сегодня уступила каталонцам на своем поле со счетом 0:4 в 11-м туре Ла Лиги.
Посмотрел матч в записи и сопоставил его с отзывами барсофанов на основной ветке матча...
Вывод мой такой. Местные блауграновцы просто писали комменты, находясь в эйфории от результата, как и нынешние Ситимэны, которые всегда болеют за Барселону в матче с Реалом.
В первом тайме Реал мог класть треху: дважды Мбаппе и раз Вини. Барселона первые 45 минут была в полном пассиве. Защита у гранатовых как играла безобразно, так и играет..., благо для Флика сбился прицел у Мбаппе, Беллингема и Вини ..
Вторые 45 минут безусловно за тимой Флика, где у нападов Барсы летело всё, как говорят бильярдисты, в лузу. Удар и гол Ямаля прекрасен, но такой шар залетает один на тысячу - уходящий мяч ложится на ногу и с острого угла летит в ближний верхний вратарский угол. Гол Рафы - завершающий на контре, что вполне вытекало из логики бросившего обороняться Реала.
Никоим образом не умаляю победу Барселоны, которая заслужена, но никакого доминирования от каталонцев и в помине не было. Реал проиграл из-за действий своей защитной линии; здесь речь о первых двух голах Левы. Также у сливок подкачали напады: жадный Вини не отдал на Мбаппе в 1-м тайме, ну а француз на эмоциях влетал в офсайд, как ребенок. Вот слагаемые результата игры.
Посмотрел матч в записи и сопоставил его с отзывами барсофанов на основной ветке матча...
Вывод мой такой. Местные блауграновцы просто писали комменты, находясь в эйфории от результата, как и нынешние Ситимэны, которые всегда болеют за Барселону в матче с Реалом.
В первом тайме Реал мог класть треху: дважды Мбаппе и раз Вини. Барселона первые 45 минут была в полном пассиве. Защита у гранатовых как играла безобразно, так и играет..., благо для Флика сбился прицел у Мбаппе, Беллингема и Вини ..
Вторые 45 минут безусловно за тимой Флика, где у нападов Барсы летело всё, как говорят бильярдисты, в лузу. Удар и гол Ямаля прекрасен, но такой шар залетает один на тысячу - уходящий мяч ложится на ногу и с острого угла летит в ближний верхний вратарский угол. Гол Рафы - завершающий на контре, что вполне вытекало из логики бросившего обороняться Реала.
Никоим образом не умаляю победу Барселоны, которая заслужена, но никакого доминирования от каталонцев и в помине не было. Реал проиграл из-за действий своей защитной линии; здесь речь о первых двух голах Левы. Также у сливок подкачали напады: жадный Вини не отдал на Мбаппе в 1-м тайме, ну а француз на эмоциях влетал в офсайд, как ребенок. Вот слагаемые результата игры.
Недопустимо!
Недопустимо!