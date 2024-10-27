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«Барселона» прервала серию «Реала» без поражений в Ла Лиге

сегодня, 00:06
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)0 : 4Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Реал» не проигрывал с 24 сентября 2023 года – на протяжении 42 матчей. Более продолжительная серия была только у «Барселоны» – 43 матча с 2017 по 2018 год.

Команда Карло Анчелотти сегодня уступила каталонцам на своем поле со счетом 0:4 в 11-м туре Ла Лиги.

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Все комментарии
Rivera_11
Rivera_11 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 09:54
Ну, если только из офсайдов трёху Реал мог накласть.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 09:47, ред.
Судьба не дала шанса глядеть игру в прямом эфире.
Посмотрел матч в записи и сопоставил его с отзывами барсофанов на основной ветке матча...
Вывод мой такой. Местные блауграновцы просто писали комменты, находясь в эйфории от результата, как и нынешние Ситимэны, которые всегда болеют за Барселону в матче с Реалом.

В первом тайме Реал мог класть треху: дважды Мбаппе и раз Вини. Барселона первые 45 минут была в полном пассиве. Защита у гранатовых как играла безобразно, так и играет..., благо для Флика сбился прицел у Мбаппе, Беллингема и Вини ..

Вторые 45 минут безусловно за тимой Флика, где у нападов Барсы летело всё, как говорят бильярдисты, в лузу. Удар и гол Ямаля прекрасен, но такой шар залетает один на тысячу - уходящий мяч ложится на ногу и с острого угла летит в ближний верхний вратарский угол. Гол Рафы - завершающий на контре, что вполне вытекало из логики бросившего обороняться Реала.

Никоим образом не умаляю победу Барселоны, которая заслужена, но никакого доминирования от каталонцев и в помине не было. Реал проиграл из-за действий своей защитной линии; здесь речь о первых двух голах Левы. Также у сливок подкачали напады: жадный Вини не отдал на Мбаппе в 1-м тайме, ну а француз на эмоциях влетал в офсайд, как ребенок. Вот слагаемые результата игры.
112910415
112910415
сегодня в 06:54
всё прямо идеально сложилось
stanichnik
stanichnik
сегодня в 06:06
Это скорее всего выяснилось после игры, знай об этом раньше, игроки Реала не допустили бы такого провала
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:00
Кто же побеспокоится о рекорде Барселоны, кроме самой Барселоны?...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:40
Реал проиграл Барсе дома с неприличным счетом.
НЕ Э Г О И СТ
НЕ Э Г О И СТ
сегодня в 00:37
Если это и должо был случиться, то именно в Классико.. ☝️
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 00:21
Барселона защитила свое наследие. Молодцы. Но больше всего разочаровал Мадрид. До рекорда 2 матча, а они так беззубо сыграли. Возможно, были слишком самоуверенны и недооценили Барселону, вот и поплатились.
Barcelona
Barcelona
сегодня в 00:09, ред.
Барса не могла не прервать серию Реала без поражений!
Недопустимо!
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