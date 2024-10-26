Модрич стал самым возрастным игроком в истории Эль Класико

Полузащитник «Реала» Лука Модрич стал самым возрастным игроком в истории класико.
Он вышел на замену на 63-й минуте матча с «Барселоной». В 29 лет и 47 дней Модрич стал самым возрастным игроком класико, обойдя Дани Алвеса (38 лет и 318 дней).
Полузащитник «Реала» Лука Модрич стал самым возрастным игроком в истории класико.
Он вышел на замену на 63-й минуте матча с «Барселоной». В 29 лет и 47 дней Модрич стал самым возрастным игроком класико, обойдя Дани Алвеса (38 лет и 318 дней).
Может всё таки 39 лет?
Может всё таки 39 лет?