Модрич стал самым возрастным игроком в истории Эль Класико

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вчера, 23:46

Полузащитник «Реала» стал самым возрастным игроком в истории класико.

Он вышел на замену на 63-й минуте матча с «Барселоной». В 29 лет и 47 дней Модрич стал самым возрастным игроком класико, обойдя Дани Алвеса (38 лет и 318 дней).