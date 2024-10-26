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Модрич стал самым возрастным игроком в истории Эль Класико

вчера, 23:46
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)0 : 4Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Полузащитник «Реала» Лука Модрич стал самым возрастным игроком в истории класико.

Он вышел на замену на 63-й минуте матча с «Барселоной». В 29 лет и 47 дней Модрич стал самым возрастным игроком класико, обойдя Дани Алвеса (38 лет и 318 дней).

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Все комментарии
Beka_byaka
Beka_byaka
сегодня в 08:25, ред.
Исправить надо Модричу 39 лет.
Agamaga_05
Agamaga_05
сегодня в 06:54
Он вышел на замену на 63-й минуте матча с «Барселоной». В 29 лет и 47 дней

Может всё таки 39 лет?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 06:34
Давно пора уйти ..но зорват так хотел увидит гол самого молодого игрока в Эль Класико
Beka_byaka
Beka_byaka
сегодня в 00:57
Надо было ему уходить.
НЕ Э Г О И СТ
НЕ Э Г О И СТ
сегодня в 00:46
Модрич : Спасибо, Виталий. Врачи тоже подтвердили, что я на 10 лет младше . 🤭
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 00:25
Теперь нужно стать самым возрастным игроком Классико, который совершил голевое действие.
Apsny
Apsny
сегодня в 00:02
А каков Пенья, просто блеск!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:56
Это Реалу не помогло. У них на поле был Мбаппе.
Гость
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