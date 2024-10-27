«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого сыграл вничью с клубом «Шэньчжэнь Синьпэнчэн»

«Шанхай Шэньхуа» под руководством тренера Леонида Слуцкого сыграл вничью с командой «Шэньчжэнь Синьпэнчэн» (2:2).
Андре Луис вывел хозяев поля вперед на 47-й минуте. Эден Карцев на 70-й сравнял счет, а на 78-й Мэтт Орр обеспечил гостям преимущество. Сефас Малеле на 90+1-й реализовал пенальти и вернул равенство на табло.
За тур до конца чемпионата «Шанхай Шэньхуа» идет на втором месте (74 балла) и на 1 балл отстает от лидирующего коллектива «Шанхай Порт». «Шэньчжэнь Синьпэнчэн» находится на 15-й строчке (26 пунктов).
На соккере полтергейст поселился?
На соккере полтергейст поселился?
А тут с Женьшенем...дома...чуть не влетели....отскочили с пенальти уже после матча..
Ну серебро тоже будет почётным результатом для Слуцкого...всё же первый сезон...и достаточно неплохой итог...в Чемпионате....
В ЛЧ в восточном регионе ещё можно поиграть...пока идёт 4-м...из 12-ти команд..
Но в целом Слуцкий себя комфортно (что удивительно) чувствует с командой где все 35 игроков в заявке стоят 11 млн евро.....
Молодец !!!
А тут с Женьшенем...дома...чуть не влетели....отскочили с пенальти уже после матча..
Ну серебро тоже будет почётным результатом для Слуцкого...всё же первый сезон...и достаточно неплохой итог...в Чемпионате....
В ЛЧ в восточном регионе ещё можно поиграть...пока идёт 4-м...из 12-ти команд..
Но в целом Слуцкий себя комфортно (что удивительно) чувствует с командой где все 35 игроков в заявке стоят 11 млн евро.....
Молодец !!!
Ну да ладно, думаю даже второму месту будут рады в Шанхайе
Ну да ладно, думаю даже второму месту будут рады в Шанхайе