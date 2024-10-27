«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого сыграл вничью с клубом «Шэньчжэнь Синьпэнчэн»

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вчера, 12:29

«Шанхай Шэньхуа» под руководством тренера Леонида Слуцкого сыграл вничью с командой «Шэньчжэнь Синьпэнчэн» (2:2).

Андре Луис вывел хозяев поля вперед на 47-й минуте. Эден Карцев на 70-й сравнял счет, а на 78-й Мэтт Орр обеспечил гостям преимущество. Сефас Малеле на 90+1-й реализовал пенальти и вернул равенство на табло.

За тур до конца чемпионата «Шанхай Шэньхуа» идет на втором месте (74 балла) и на 1 балл отстает от лидирующего коллектива «Шанхай Порт». «Шэньчжэнь Синьпэнчэн» находится на 15-й строчке (26 пунктов).