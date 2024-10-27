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«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого сыграл вничью с клубом «Шэньчжэнь Синьпэнчэн»

вчера, 12:29
Шанхай ШэньхуаЛоготип футбольный клуб Шанхай Шэньхуа2 : 2Логотип футбольный клуб Шэньчжэнь Синьпэнчэн (Чэнду)Шэньчжэнь СиньпэнчэнМатч завершен

«Шанхай Шэньхуа» под руководством тренера Леонида Слуцкого сыграл вничью с командой «Шэньчжэнь Синьпэнчэн» (2:2).

Андре Луис вывел хозяев поля вперед на 47-й минуте. Эден Карцев на 70-й сравнял счет, а на 78-й Мэтт Орр обеспечил гостям преимущество. Сефас Малеле на 90+1-й реализовал пенальти и вернул равенство на табло.

За тур до конца чемпионата «Шанхай Шэньхуа» идет на втором месте (74 балла) и на 1 балл отстает от лидирующего коллектива «Шанхай Порт». «Шэньчжэнь Синьпэнчэн» находится на 15-й строчке (26 пунктов).

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 14:51
вот это неприятная неожиданность
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:30
Дааа. В последних туров аутсайдеры будут вот отбирать очки)))
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:01
Команда Слуцкого осложнила себе жизнь. Потеряла очки в разгар чемпионской гонки... спаслась от поражения. Но конкуренты из Шанхай Порт победили и вышли на первое место .... Разница – один балл. Впереди последний тур. Ну и развязка будет....
9fdtpe2p7qs3
9fdtpe2p7qs3
вчера в 13:59
Просохатил Лёня чемпионство самым неприглядным образом - дома с аутсайдером ведя в счёте
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:57
Видимо профукали чемпионство в этой игре
q5wzakzg697r
q5wzakzg697r ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 12:55
Как то интересно получается, что ту новость удалили именно с моим коментарием, а в дублированной новости остались комментария, которые были написанны до и после меня.
На соккере полтергейст поселился?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:49, ред.
Обыграли лидера Шанхай Порт 3:1...
А тут с Женьшенем...дома...чуть не влетели....отскочили с пенальти уже после матча..
Ну серебро тоже будет почётным результатом для Слуцкого...всё же первый сезон...и достаточно неплохой итог...в Чемпионате....
В ЛЧ в восточном регионе ещё можно поиграть...пока идёт 4-м...из 12-ти команд..

Но в целом Слуцкий себя комфортно (что удивительно) чувствует с командой где все 35 игроков в заявке стоят 11 млн евро.....
Молодец !!!
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:44
Эх Викторович, споткнулся перед самым финишем.... должны были побеждать команду, идущую в нижней части турнирной таблицы...
Ну да ладно, думаю даже второму месту будут рады в Шанхайе
Максим Горелов
Максим Горелов
вчера в 12:34
И кто-то, прочтя эти фамилии, будет говорить о засилии легионеров в РПЛ?
Гость
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