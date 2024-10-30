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В УЕФА отреагировали на обвинения «Реала» в адрес Чеферина

вчера, 13:31

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор не получил «Золотой мяч», став вторым в голосовании. Награду выиграл полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

Делегация «Реала» не посетила церемонию награждения. В неофициальном сообщении клуб предположил, что за решением не вручать приз Винисиусу может стоять президент УЕФА Александер Чеферин.

Высокопоставленный чиновник дал свой ответ на обвинения клуба против президента УЕФА.

Если они заявляют что-то подобное, это говорит о них все. И это не заслуживает дальнейших комментариев с нашей стороны.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:56, ред.
Чиферин мелкопакостный злопамятный троль....
"...не заслуживает комментариев с нашей стороны"....)))
Стороны жадности...лжи...двойных стандартов....и прочих атрибутов нынешней УЕФА......
Sukhoverkov2012
Sukhoverkov2012
вчера в 18:07
Вини не заслужил быть даже вторым Так что Реал пусть поутихнет Можно УЕФА и подыграло Реалу засунов его на второе место
Брулин
Брулин
вчера в 14:43
УЕФА продажная организация охраняющая свои сверхдоходы! Конечно же, мстит Реалу за Суперлигу. Вини попал под раздачу. Но, эволюцию футбола не остановить, он обязательно победит!
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 13:49
Перес думал что в Уефа будут просто сидеть и смотреть, как он создаёт Суперлигу? Это только начало, Реал будут топить и в ЛЧ.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:33
Высокомерием так и попахивает, хотя нет. уже воняет!
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