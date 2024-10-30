В УЕФА отреагировали на обвинения «Реала» в адрес Чеферина

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор не получил «Золотой мяч», став вторым в голосовании. Награду выиграл полузащитник «Манчестер Сити» Родри.
Делегация «Реала» не посетила церемонию награждения. В неофициальном сообщении клуб предположил, что за решением не вручать приз Винисиусу может стоять президент УЕФА Александер Чеферин.
Высокопоставленный чиновник дал свой ответ на обвинения клуба против президента УЕФА.
Если они заявляют что-то подобное, это говорит о них все. И это не заслуживает дальнейших комментариев с нашей стороны.
"...не заслуживает комментариев с нашей стороны"....)))
Стороны жадности...лжи...двойных стандартов....и прочих атрибутов нынешней УЕФА......
"...не заслуживает комментариев с нашей стороны"....)))
Стороны жадности...лжи...двойных стандартов....и прочих атрибутов нынешней УЕФА......