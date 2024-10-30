В УЕФА отреагировали на обвинения «Реала» в адрес Чеферина

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вчера, 13:31

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор не получил «Золотой мяч», став вторым в голосовании. Награду выиграл полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

Делегация «Реала» не посетила церемонию награждения. В неофициальном сообщении клуб предположил, что за решением не вручать приз Винисиусу может стоять президент УЕФА .

Высокопоставленный чиновник дал свой ответ на обвинения клуба против президента УЕФА .