Хавбек «Крыльев» избежал дополнительной дисквалификации

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза ( КДК РФС ) сообщил источнику, что полузащитник «Крыльев Советов» избежал дополнительной дисквалификации по итогам матча 12-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:2).

На 68-й минуте игрок самарской команды получил красную карточку после нарушения правил на хавбеке .

Рассмотрели удаление Костансы, официально по протоколу. Как записано в протоколе, был контакт стопой с коленом при попытке сыграть в мяч. Костанса принял участие в заседании по ВКС. Получили письмо от клуба с их позицией. И получили письмо от Марина, на котором Костанса сфолил. Никакой травмы не было, Марин прислал письмо, принял извинения Костансы, и была просьба не применять дополнительную дисквалификацию. Мы приняли во внимание обстоятельства, связанные с письмами. КДК принял решение не применять дополнительную дисквалификацию и оставить в силе наказание на один матч.

Выход Осинькина за пределы технической зоны с выходом на поле — штраф 10 тысяч Осинькину и 20 тысяч рублей клубу.