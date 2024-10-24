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Хавбек «Крыльев» избежал дополнительной дисквалификации

вчера, 16:37
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург2 : 2Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил источнику, что полузащитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанса избежал дополнительной дисквалификации по итогам матча 12-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:2).

На 68-й минуте игрок самарской команды получил красную карточку после нарушения правил на хавбеке Джимми Марине.

Рассмотрели удаление Костансы, официально по протоколу. Как записано в протоколе, был контакт стопой с коленом при попытке сыграть в мяч. Костанса принял участие в заседании по ВКС. Получили письмо от клуба с их позицией. И получили письмо от Марина, на котором Костанса сфолил. Никакой травмы не было, Марин прислал письмо, принял извинения Костансы, и была просьба не применять дополнительную дисквалификацию. Мы приняли во внимание обстоятельства, связанные с письмами. КДК принял решение не применять дополнительную дисквалификацию и оставить в силе наказание на один матч.

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shlomo2
shlomo2
вчера в 17:03
Так сказать комиссия поработала... можно премию давать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:41
Легко отделались оба участника...
Гость
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