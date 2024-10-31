Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес может перебраться в «Реал».
Как сообщается, мадридский клуб готов продать Орельена Тчуамени, чтобы подписать аргентинца.
В переходе Энцо лично заинтересован главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.
Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес может перебраться в «Реал».
Как сообщается, мадридский клуб готов продать Орельена Тчуамени, чтобы подписать аргентинца.
В переходе Энцо лично заинтересован главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.
Луноход Энцо уже 2 года в Челси, и проявил себяяя…да никак не проявил, только рекордным ценником своим в истории АПЛ.
Луноход Энцо уже 2 года в Челси, и проявил себяяя…да никак не проявил, только рекордным ценником своим в истории АПЛ.