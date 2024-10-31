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Анчелотти хочет подписать в «Реал» Энцо Фернандеса

вчера, 19:48

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес может перебраться в «Реал».

Как сообщается, мадридский клуб готов продать Орельена Тчуамени, чтобы подписать аргентинца.

В переходе Энцо лично заинтересован главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.

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29 октября
Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:03
Было бы супер!
Луноход Энцо уже 2 года в Челси, и проявил себяяя…да никак не проявил, только рекордным ценником своим в истории АПЛ.
Comentarios
Comentarios
вчера в 21:57
Честно забирайте ) есть кому заменить
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
вчера в 20:01
И Эми Мартинеса.. До "кучи".. 🤭
Гость
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