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УЕФА наказал «Твенте» частичным закрытием трибун и штрафом за расизм

вчера, 20:49
ТвентеЛоготип футбольный клуб Твенте (Энсхеде)0 : 2Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Во время гостевой игры Лиги Европы против «Лацио» (0:2) фанаты нидерландского клуба с трибун издавали выкрики, напоминающие «звуки джунглей» или «обезьяньи крики», в адрес 21-летнего хавбека римлян Лоума Чауны.

Тренер «Лацио» Марко Барони был вынужден заменить игрока на 89-й минуте по этой причине.

Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА приняла решение наложить на «Твенте» штраф в размере 40 000 евро и частично закрыть их стадион (2000 соседних мест на западной трибуне за воротами) на следующий домашний матч еврокубков.

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sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:51
Тренер «Лацио» Марко Барони был вынужден заменить игрока на 89-й минуте по этой причине.
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ахаха)))) 89 мин играл как-то игрок же, а тут тренер из-за этого его заменил))
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