УЕФА наказал «Твенте» частичным закрытием трибун и штрафом за расизм

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вчера, 20:49

Во время гостевой игры Лиги Европы против «Лацио» (0:2) фанаты нидерландского клуба с трибун издавали выкрики, напоминающие «звуки джунглей» или «обезьяньи крики», в адрес 21-летнего хавбека римлян .

Тренер «Лацио» был вынужден заменить игрока на 89-й минуте по этой причине.