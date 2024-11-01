УЕФА наказал «Твенте» частичным закрытием трибун и штрафом за расизм

Во время гостевой игры Лиги Европы против «Лацио» (0:2) фанаты нидерландского клуба с трибун издавали выкрики, напоминающие «звуки джунглей» или «обезьяньи крики», в адрес 21-летнего хавбека римлян Лоума Чауны.
Тренер «Лацио» Марко Барони был вынужден заменить игрока на 89-й минуте по этой причине.
Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА приняла решение наложить на «Твенте» штраф в размере 40 000 евро и частично закрыть их стадион (2000 соседних мест на западной трибуне за воротами) на следующий домашний матч еврокубков.
----------------------------------
ахаха)))) 89 мин играл как-то игрок же, а тут тренер из-за этого его заменил))
----------------------------------
ахаха)))) 89 мин играл как-то игрок же, а тут тренер из-за этого его заменил))