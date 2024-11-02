«Ливерпуль» в лидерах. Итоги КП за октябрь

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за октябрь.
Победителем по итогам месяца стал пользователь Juriur. Второе место занял Prichal. Замкнул топ-3 Capral.
|Пользователь
|Выигрыш
|1.
|Juriur
|7094
|2.
|Prichal
|6830
|3.
|Capral
|1316
|4.
|Rupertt
|1097
|5.
|ОПС
|1015
|6.
|Cruiser
|356
|7.
|Agalas
|324
|8.
|stanichnik
|248
|9*.
|ЮЗИК
|0
|10*.
|lazzioll
|0
* — за счет доп. показателей.
Также призёром главного конкурса стал пользователь УЕСКА, занявший первое место в группе Заболотного.
Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все победители групп получат призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на полгода. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.
Ситуация в рейтинге самых успешных прогнозистов года выглядит так: первое место занимает Hamman, второе LOpp, а третье — Katerman.
|Пользователь
|ROI
|1.
|Hamman
|24
|2.
|LOpp
|17
|3.
|Katerman
|14
|4.
|nice
|12
|5.
|susanin ultrazenith
|11
|6.
|NATAN Redwood
|10
|7.
|КЭТиК
|9
|8.
|Звезда по имени Солнце
|9
|9.
|УЕСКА
|9
|10.
|vasyapupkin007
|9
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Удачи всем в новом месяце и помните, это всего лишь игра, играйте в удовольствие! Всем удачи
Удачи всем в новом месяце и помните, это всего лишь игра, играйте в удовольствие! Всем удачи
Сразу хочу сказать, что своей победой в группе и третьим местом в группе Л.И.Яшина, я- безоговорочно и на 1000% обязан своему старинному Доброму и Дорогому Другу Ване Станишнику!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Это, без преувеличения его победа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ваня, Дружище, все лавры победителя группы и призовое место в группе Яшина- передаю тебе, ты заслужил!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Мой тебе Поклон, Дружище!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Удачи тебе в дальнейшем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Сразу хочу сказать, что своей победой в группе и третьим местом в группе Л.И.Яшина, я- безоговорочно и на 1000% обязан своему старинному Доброму и Дорогому Другу Ване Станишнику!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Это, без преувеличения его победа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ваня, Дружище, все лавры победителя группы и призовое место в группе Яшина- передаю тебе, ты заслужил!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Мой тебе Поклон, Дружище!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Удачи тебе в дальнейшем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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