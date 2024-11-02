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«Ливерпуль» в лидерах. Итоги КП за октябрь

вчера, 11:59

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за октябрь.

Победителем по итогам месяца стал пользователь Juriur. Второе место занял Prichal. Замкнул топ-3 Capral.

Итоги Конкурса прогнозов
Пользователь Выигрыш
1. Juriur 7094
2. Логотип Ливерпуль Prichal 6830
3. Capral 1316
4. Логотип Шахтёр Rupertt 1097
5. ОПС 1015
6. Cruiser 356
7. Agalas 324
8. Логотип Динамо stanichnik 248
9*. Логотип Спартак ЮЗИК 0
10*. Логотип Лацио lazzioll 0

* — за счет доп. показателей.

Также призёром главного конкурса стал пользователь УЕСКА, занявший первое место в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все победители групп получат призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на полгода. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Ситуация в рейтинге самых успешных прогнозистов года выглядит так: первое место занимает Hamman, второе LOpp, а третье — Katerman.

Рейтинг возврата инвестиций
Пользователь ROI
1. Логотип Реал Hamman 24
2. Логотип Реал LOpp 17
3. Katerman 14
4. nice 12
5. Логотип Зенит susanin ultrazenith 11
6. Логотип Ноттингем Форест NATAN Redwood 10
7. Логотип Краснодар КЭТиК 9
8. Логотип Локомотив Звезда по имени Солнце 9
9. Логотип Барселона УЕСКА 9
10. vasyapupkin007 9
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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 20:54
Дружище не скромничай- это твоя победа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🙋🙋🙋🙋🙋🙋🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂
stanichnik
stanichnik ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:51
Господин Capral, вы сильно преувеличиваете мой вклад в Вашу победу в группе, тем более в успех в Супер-финале.
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 18:44
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋👌👌👌👌👌👌👌🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:26
Поздравляю победителя и всех призёров! Отдельно рад за Виктора(Capral)!
Удачи всем в новом месяце и помните, это всего лишь игра, играйте в удовольствие! Всем удачи
Capral
Capral
вчера в 15:47, ред.
От всей души- всех победителей и призёров!!!!!!!
Сразу хочу сказать, что своей победой в группе и третьим местом в группе Л.И.Яшина, я- безоговорочно и на 1000% обязан своему старинному Доброму и Дорогому Другу Ване Станишнику!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Это, без преувеличения его победа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ваня, Дружище, все лавры победителя группы и призовое место в группе Яшина- передаю тебе, ты заслужил!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Мой тебе Поклон, Дружище!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Удачи тебе в дальнейшем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))))))))))))))))
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂
Вещий
Вещий
вчера в 12:06
ПОЗДРАВЛЯЮ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ!!!!!
Гость
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