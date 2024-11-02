«Ливерпуль» в лидерах. Итоги КП за октябрь

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вчера, 11:59

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за октябрь.

Победителем по итогам месяца стал пользователь Juriur. Второе место занял Prichal. Замкнул топ-3 Capral.

Итоги Конкурса прогнозов Пользователь Выигрыш 1. Juriur 7094 2. Prichal 6830 3. Capral 1316 4. Rupertt 1097 5. ОПС 1015 6. Cruiser 356 7. Agalas 324 8. stanichnik 248 9*. ЮЗИК 0 10*. lazzioll 0

* — за счет доп. показателей.

Также призёром главного конкурса стал пользователь УЕСКА, занявший первое место в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все победители групп получат призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на полгода. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Ситуация в рейтинге самых успешных прогнозистов года выглядит так: первое место занимает Hamman, второе LOpp, а третье — Katerman.