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Хави убедил Ямаля остаться в «Барселоне», когда игроку было 15 лет

вчера, 14:51

Бывший главный тренер «Барселоны» Хави убедил нападающего Ламина Ямаля остаться в каталонском клубе, когда игроку было 15 лет.

В тот период «блаугранас» получили по футболисту предложение от ПСЖ, в «Барселоне» опасались, что Ямаль уйдет бесплатно в 16 лет.

В личном разговоре Хави сообщил Ямалю, что видит в нем игрока стартового состава, для этого нужно было остаться в команде.

Обе стороны сдержали обещание: в апреле 2023 года Ламин дебютировал в основе «Барселоны», а в 16 лет подписал с ней свой первый профессиональный контракт.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:59
спасибо Хави и за это тоже !
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:47
Какой молодец, разглядел.
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:03
Хави все видит, все знает.... вовремя взялся за дело.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:47
Все таки Хави как тренер, сделал много пользы для родного клуба. Чемпионство, доверял воспитанникам, учил их своему видению, да много всего...
by4q2vqcuutq
by4q2vqcuutq
вчера в 15:36
Опыт Хави уже тогда помог ему разглядеть талантище
Гость
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