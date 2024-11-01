Хави убедил Ямаля остаться в «Барселоне», когда игроку было 15 лет

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вчера, 14:51

Бывший главный тренер «Барселоны» убедил нападающего остаться в каталонском клубе, когда игроку было 15 лет.

В тот период «блаугранас» получили по футболисту предложение от ПСЖ , в «Барселоне» опасались, что Ямаль уйдет бесплатно в 16 лет.

В личном разговоре Хави сообщил Ямалю, что видит в нем игрока стартового состава, для этого нужно было остаться в команде.

Обе стороны сдержали обещание: в апреле 2023 года Ламин дебютировал в основе «Барселоны», а в 16 лет подписал с ней свой первый профессиональный контракт.