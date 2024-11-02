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Тренер «Сеула» о Лингарде: «Он стал настоящим корейцем»

вчера, 13:59

Главный тренер «Сеула» Ким Ги-дон, выступая перед журналистами, поделился впечатлениями о полузащитнике команды Джесси Лингарде.

Разве Лингард не суперзвезда? Когда он был в «Манчестер Юнайтед», он летал на частном самолете. Я помню первое, что он сказал, как только вышел в аэропорту Инчхона. Лингард спросил: «Где ворота ФК „Сеул?“»

Он играл за лучший клуб в мире, так что сейчас ему, должно быть, не хватает многого. Стадион, тренировочная площадка и так далее могут быть невероятно плохи для Лингарда. Но Лингард спокойно и добросовестно играл свою роль и зарекомендовал себя как незаменимый игрок для команды. Теперь он лидер, который ведёт за собой игроков. Он стал настоящим корейцем.

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Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 19:52, ред.
Сейчас ещё допрос устроят, где будет вопрос - Каким корейцем? Северным или южным? )
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:04, ред.
Ким, Вы там сильно перед журналистами пока не откровенничайте - насчёт корейцев и китайцев ещё досконально разобраться нужно (кто кем стал) - тут по осторожнее надо - а то "не ровён час"...)
Гость
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