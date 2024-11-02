Тренер «Сеула» о Лингарде: «Он стал настоящим корейцем»

Главный тренер «Сеула» Ким Ги-дон, выступая перед журналистами, поделился впечатлениями о полузащитнике команды .

Разве Лингард не суперзвезда? Когда он был в «Манчестер Юнайтед», он летал на частном самолете. Я помню первое, что он сказал, как только вышел в аэропорту Инчхона. Лингард спросил: «Где ворота ФК „Сеул?“»

Он играл за лучший клуб в мире, так что сейчас ему, должно быть, не хватает многого. Стадион, тренировочная площадка и так далее могут быть невероятно плохи для Лингарда. Но Лингард спокойно и добросовестно играл свою роль и зарекомендовал себя как незаменимый игрок для команды. Теперь он лидер, который ведёт за собой игроков. Он стал настоящим корейцем.