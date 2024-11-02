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«Борнмут» одержал победу в матче с «Манчестер Сити»

вчера, 19:57
БорнмутЛоготип футбольный клуб Борнмут2 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Борнмут» переиграл «Манчестер Сити» в 10-м туре АПЛ (2:1).

Антуан Семеньо вывел хозяев поля вперед на 9-й минуте, Эванилсон удвоил преимущество команды на 64-й. На 82-й Йошко Гвардиол отыграл один из мячей.

После этой игры «вишни» идут на 8-м месте (15 очков), «горожане» находятся на 2-й позиции (23 балла).

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 07:18
Холланд забивает лишь тогда, когда это абсолютно бесполезно, просто стату набивает. Нужны голы в таких матчах, вот что отличает Вини от него, второй очень ярко играет особенно против сильных команд.
Blackburn Rovers
Blackburn Rovers
вчера в 22:57
Это Англия сынок!
Тут всё можно быть!
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
вчера в 21:44
Это просто позор какой-то.. ☝️
112910415
112910415
вчера в 21:07
как ни странно, хозяева были сильнее !
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:49
В противостоянии двух испанцев победителем вышел баск, да еще добился исторической победы, до этого Борнмут никогда не побеждал Сити!!!
Борнмут был не сильнее, а лучше, игроки Сити нанесли первый удар в створ аж на 80-й минуте, правда он оказался голевым.
Сегодня я уже писал, что сейчас рано сокращать чемпионскую гонку до Ливерпуля и Сити, вот Сити и проиграл, а Ливерпуль в концовке дожал Брайтон, но потерял Конате. Травмы бьют по всем без исключения, так что клубы которые идут без еврокубков имеют хорошие шансы быть выше обычного по итогам сезона
sihafazatron
sihafazatron ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:34
Так у них чемпионаты в это время заканчиваются.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 20:23
ВИШЕНКИ ПРИЯТНО УДИВЛЯЮТ , МОЛОДЦЫ С ПОБЕДОЙ!
allemz
allemz ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
вчера в 20:12
Да, мне кажется, здоровый Ковачич = Родри на костылях
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
вчера в 20:10
И где ваш хвалёный Родри?)
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:09
бразильца Жезуса и арг Альвареса брали зимой)))
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:03
Без Родри труба в центре похоже!
azkan
azkan
вчера в 20:02, ред.
Отличная победа! Борнмут хорошо смотрелись и справедливо победили лидера АПЛ! Могли и третий забить, но как не попали по пустым воротам?!
Холланд в таких матчах затухает. Когда нужно выгрызать гол.
Интрига за АПЛ еще есть и только после боксинг дей может быть что то начнет прояснятся.
sihafazatron
sihafazatron ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:01
Не припомню, чтобы сити зимой трансферы делал, тем более громкие) хотя щас самое время..
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 20:01
Борнмут просто монстр!!! Обыграли МС и Арсенал, сыграли в ничью с АВ. Гроза гегемонов. Поздравляю с заслуженной победой!!! Сейчас глянул на историю матчей. Борнмут не обыгрывал МС очень давно, в последние 10 лет точно.

Ливерпуль поднялся на 1-е место. Тем интересней будет гонка.
YNWA
YNWA
вчера в 20:01
Вишенка на торте!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:00
Борнмут ужас топ-клубов АПЛ.
сперва сняли скальп с Артеты...сегодня с Гвардиолы.
ну что, зимой МС выйдет на рынок))) пора крутых трансферов
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 19:59
Впервые в истории кстати Борнмут обыгрывает Манчестер Сити.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:58
Ну Йошко исправно забивает, это радует))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:58
Тут все по делу! Борнмут был лучше намного!!
У сити в обороне проходной двор. В центре поля пешеходы, а в атаке лишь Нуньеш старается и обостряет. В последние минут 10 забегали конечно и гол забили, и могли даже сравнять, но где вы были первые 80 минут игры???
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