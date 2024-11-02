«Борнмут» одержал победу в матче с «Манчестер Сити»

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вчера, 19:57

«Борнмут» переиграл «Манчестер Сити» в 10-м туре АПЛ (2:1).

Антуан Семеньо вывел хозяев поля вперед на 9-й минуте, Эванилсон удвоил преимущество команды на 64-й. На 82-й Йошко Гвардиол отыграл один из мячей.

После этой игры «вишни» идут на 8-м месте (15 очков), «горожане» находятся на 2-й позиции (23 балла).