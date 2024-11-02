«Борнмут» одержал победу в матче с «Манчестер Сити»

«Борнмут» переиграл «Манчестер Сити» в 10-м туре АПЛ (2:1).
Антуан Семеньо вывел хозяев поля вперед на 9-й минуте, Эванилсон удвоил преимущество команды на 64-й. На 82-й Йошко Гвардиол отыграл один из мячей.
После этой игры «вишни» идут на 8-м месте (15 очков), «горожане» находятся на 2-й позиции (23 балла).
У сити в обороне проходной двор. В центре поля пешеходы, а в атаке лишь Нуньеш старается и обостряет. В последние минут 10 забегали конечно и гол забили, и могли даже сравнять, но где вы были первые 80 минут игры???
У сити в обороне проходной двор. В центре поля пешеходы, а в атаке лишь Нуньеш старается и обостряет. В последние минут 10 забегали конечно и гол забили, и могли даже сравнять, но где вы были первые 80 минут игры???
Ливерпуль поднялся на 1-е место. Тем интересней будет гонка.
Ливерпуль поднялся на 1-е место. Тем интересней будет гонка.
Холланд в таких матчах затухает. Когда нужно выгрызать гол.
Интрига за АПЛ еще есть и только после боксинг дей может быть что то начнет прояснятся.
Холланд в таких матчах затухает. Когда нужно выгрызать гол.
Интрига за АПЛ еще есть и только после боксинг дей может быть что то начнет прояснятся.