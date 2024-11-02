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«Ньюкасл» минимально обыграл «Арсенал» в матче Премьер-Лиги

вчера, 17:33
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«Ньюкасл» переиграл «Арсенал» в 10-м туре АПЛ (1:0).

Гол забил Александер Исак на 12-й минуте.

После этой игры «сороки» идут на 8-м месте (15 очков), «канониры» находятся на 3-й позиции (18 баллов).

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Все комментарии
konst19
konst19
сегодня в 02:28
Может это и к лучшему. Арсенал не будет играть первым номером с которым все хотят бодаться на смерть. Еще очень много туров впереди. Да вон и сити проиграл смотрю
shur
shur
вчера в 23:36
... "Арсенал" склевали...!
aNOOBis
aNOOBis ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 21:15, ред.
Вопрос: какой гандикап Ливер заработает за это время. На Клоппзиковском багаже, я так думаю.
AKH
AKH
вчера в 20:27
Доминация продолжается... Убились с ПСЖ, просирают всем подряд. Уже и Ноттингем обогнал. Дальше будет лучше :) Это ведь АРТЕТА...
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
вчера в 19:30
Писец даже ничью не сгоняли.
Брулин
Брулин
вчера в 19:14
Похоже, что в в зоне ЛЧ АПЛ, не 3 твёрдо занятых места, а два... надеюсь, что из пяти:)
STVA 1
STVA 1 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 19:11
Приветствую Саркис! Судя как щас идут матчи, то шансы конечно увеличиваются! и это хорошо!
aNOOBis
aNOOBis
вчера в 18:46
смотрел с телефона примерно с 36-ой минуты.
Вся игра Арсенала в атаке как-будто строилась с забегов отдельных игроков по флангам, Троссар справа, уткнулся в трёх защитников, потом Сака такой: "дай я попробую". Результат тот же. Потом Мартинелли абсолютно идентично, но с левого фланга. Райс прорывался тоже скорее слева, но хоть до удара доводил.

Какие-то "свежие идеи" у нашего "Моуриньо" в общем
112910415
112910415
вчера в 18:42
спад совсем не ко времени ... (
zdeniss
zdeniss
вчера в 18:30
Пошел спад, вспомнили слово про доминирование. Артета тем и хорош, что умеет думать и принимать решения. Пускай не сразу. Пропало везение в этом сезоне. Чуть-чуть чего-то не хватает. Сорок с победой, они ее заслужили. А Арсеналу - работу над ошибками.
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:29
Наоборот Сити после НГ прибавляет. Ливерпуль сдуется.
azkan
azkan
вчера в 18:27
Подопечные Эдди Хау молодцы! Челси выбили их КЛ, а теперь вот Арсенал и при том с хорошей игрой. Могли и утроить счет. Хотя и Арсенал имел шансы.
Но победа справедливая.
Исак раззабивался как, а? Гордон, Холл и Ливраменто снова на высоте. Великолепная игра!
Болельщикам Арсенала терпения. Чуть чуть волевой игры через не могу. Чуть чуть не хватает физики может быть. И Эдегора может быть?
Думаю еще борьба за АПЛ впереди.
A.S.A
A.S.A ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 18:19
Добрый вечер! Еще не отвалились, но близки к этому. У Сити тоже вылетели из-за травм важные игроки, так что и они могут потерять очки
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:14
Для начала поздравояю Ньюкасл и его болельщиков с победой! Очередная победа и даже счет тот же, что и год назад!
О чемпионской гонке говорить еще рано, но такими темпами Арсенал может отцепиться от нее через пару туров.....
По игре скажу так, игра скорее была ничейная, но сороки реализовали один из немногих моменьов, а мы нет....
Может эти неудачные матчи откроют глаза Артете и он поймет, что нужен команде ФОРВАРД! Владение без ударов это не гарантия победы! Нужны удары, нужен человек, который будет стягивать игру на себя! Вот тот же Исак показал игру форварда, у которого толком небыло моментов, но он всё равно нашел свой гол!
Впереди у команды сложный выезд в Италию к Интеру, надеюсь на положительный результат!
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 18:13
А вот это хорошо, это очень хорошо
Валерыч
Валерыч
вчера в 18:11
После потери из-за травмы Эдегора как-то разладилась игра у пушкарей. Да и не хватает хорошего центрфорварда Арсеналу, такого как Александр Исак. Как бы вообще без медалей не остались в этом сезоне. Ливерпуль и МС будет сложно обойти при такой игре и таком настрое. Артете срочно нужно что-то делать.
etuyuq766426
etuyuq766426
вчера в 18:03
Похоже Арсенал сдулся
sihafazatron
sihafazatron ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 18:03
Рановато рассуждать о чемпионстве. И у сити, и у ливера ещё будут спады.
STVA 1
STVA 1 ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 17:59
Я думаю они отвалились от гонки за чемпионство
vr5mzt9kywvd
vr5mzt9kywvd
вчера в 17:51
доминация сегодня не прошла
Rupertt
Rupertt
вчера в 17:48
Объясните мне пожалуйста позицию сайта по отношению моих комментариев для попадания в блок "Лучший комментарий" они наверно не уникальны и сворованы с других сайтов?
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
вчера в 17:40
"Дыхалка" на дистанции закончилась.. МС и Ливерпуль разыграют чемпионство.. ☝️
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 17:36
2 поражения и 1 ничья в последних трех турах у Арсенала. 1 очко из 9 возможных. Если МС выиграет свой матч, отставание Арсенала составит 8 очков. Впереди Челси, возможно снова потеряют очки. Можно утверждать, что Арсенал больше не претендент на чемпионство. В этом сезоне они рано сдулись.
SHEARER
SHEARER
вчера в 17:35, ред.
Родные стены Сент
Джеймс Парка помогли обыграть Арсенал!
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:35
Сорока Бруно))))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:34
Снова Ньюкасл выиграл 1:0 у Арсенала. Канониры вообще ниче толком не показали за игру, печально. Замены никак не сработали у доминатора.
А у сорок Бруно хорош!))
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