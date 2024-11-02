«Ньюкасл» минимально обыграл «Арсенал» в матче Премьер-Лиги

«Ньюкасл» переиграл «Арсенал» в 10-м туре АПЛ (1:0).
Гол забил Александер Исак на 12-й минуте.
После этой игры «сороки» идут на 8-м месте (15 очков), «канониры» находятся на 3-й позиции (18 баллов).
|Ньюкасл Юнайтед1 : 0Арсенал
|Матч завершен
«Ньюкасл» переиграл «Арсенал» в 10-м туре АПЛ (1:0).
Гол забил Александер Исак на 12-й минуте.
После этой игры «сороки» идут на 8-м месте (15 очков), «канониры» находятся на 3-й позиции (18 баллов).
О чемпионской гонке говорить еще рано, но такими темпами Арсенал может отцепиться от нее через пару туров.....
По игре скажу так, игра скорее была ничейная, но сороки реализовали один из немногих моменьов, а мы нет....
Может эти неудачные матчи откроют глаза Артете и он поймет, что нужен команде ФОРВАРД! Владение без ударов это не гарантия победы! Нужны удары, нужен человек, который будет стягивать игру на себя! Вот тот же Исак показал игру форварда, у которого толком небыло моментов, но он всё равно нашел свой гол!
Впереди у команды сложный выезд в Италию к Интеру, надеюсь на положительный результат!
О чемпионской гонке говорить еще рано, но такими темпами Арсенал может отцепиться от нее через пару туров.....
По игре скажу так, игра скорее была ничейная, но сороки реализовали один из немногих моменьов, а мы нет....
Может эти неудачные матчи откроют глаза Артете и он поймет, что нужен команде ФОРВАРД! Владение без ударов это не гарантия победы! Нужны удары, нужен человек, который будет стягивать игру на себя! Вот тот же Исак показал игру форварда, у которого толком небыло моментов, но он всё равно нашел свой гол!
Впереди у команды сложный выезд в Италию к Интеру, надеюсь на положительный результат!