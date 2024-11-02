«Ньюкасл» минимально обыграл «Арсенал» в матче Премьер-Лиги

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вчера, 17:33

«Ньюкасл» переиграл «Арсенал» в 10-м туре АПЛ (1:0).

Гол забил Александер Исак на 12-й минуте.

После этой игры «сороки» идут на 8-м месте (15 очков), «канониры» находятся на 3-й позиции (18 баллов).