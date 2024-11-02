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«Енисей» обыграл «Ротор» в поединке Первой лиги

вчера, 15:58
ЕнисейЛоготип футбольный клуб Енисей (Красноярск)2 : 0Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)РоторМатч завершен

«Енисей» одержал победу над «Ротором» в матче 17-го тура Первой лиги (1:0).

Единственный гол на 54-й минуте забил Александр Масловский.

«Енисей» занимает 7-е место (23 очка). «Ротор» идёт 10-м (22 балла).

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Все комментарии
cfzvfy586cpn
cfzvfy586cpn
вчера в 16:39
«Енисей» показал хорошую игру, особенно в атаке. Команда создала много моментов и могла забить больше голов. «Ротор» также имел шансы на успех, но не смог реализовать свои моменты.
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:08
Зачем нужен такой Ротор?
А ведь, было время, он боролся за чемпионство..,
Гость
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