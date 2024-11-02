«Енисей» обыграл «Ротор» в поединке Первой лиги

«Енисей» одержал победу над «Ротором» в матче 17-го тура Первой лиги (1:0).
Единственный гол на 54-й минуте забил Александр Масловский.
«Енисей» занимает 7-е место (23 очка). «Ротор» идёт 10-м (22 балла).
«Енисей» одержал победу над «Ротором» в матче 17-го тура Первой лиги (1:0).
Единственный гол на 54-й минуте забил Александр Масловский.
«Енисей» занимает 7-е место (23 очка). «Ротор» идёт 10-м (22 балла).
А ведь, было время, он боролся за чемпионство..,
А ведь, было время, он боролся за чемпионство..,