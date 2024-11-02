«Арсенал» на выезде уступил «Соколу» в матче Первой лиги

«Сокол» обыграл «Арсенал» в матче 17-го тура Первой лиги (1:0).
Победный гол в составе саратовской команды забил Артем Максименко на 13-й минуте.
«Сокол» занимает 14-е место (19 очков). «Арсенал» идёт 3-м (28 баллов).
«Сокол» обыграл «Арсенал» в матче 17-го тура Первой лиги (1:0).
Победный гол в составе саратовской команды забил Артем Максименко на 13-й минуте.
«Сокол» занимает 14-е место (19 очков). «Арсенал» идёт 3-м (28 баллов).
Собственно, чего-то большего от Сторожука я и не ждал- это его уровень.
Собственно, чего-то большего от Сторожука я и не ждал- это его уровень.