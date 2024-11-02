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«Арсенал» на выезде уступил «Соколу» в матче Первой лиги

вчера, 15:56
СоколЛоготип футбольный клуб Сокол (Саратов)1 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

«Сокол» обыграл «Арсенал» в матче 17-го тура Первой лиги (1:0).

Победный гол в составе саратовской команды забил Артем Максименко на 13-й минуте.

«Сокол» занимает 14-е место (19 очков). «Арсенал» идёт 3-м (28 баллов).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
v6w6yrtqp6vx
v6w6yrtqp6vx
вчера в 16:43
Этот результат стал неожиданным, так как «Арсенал» считался фаворитом матча. Однако «Сокол» сумел воспользоваться ошибками соперника и смог забить победный гол.
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:37
Команды выполняют разные задачи. Сокол борется за сохранение места в ФНЛ, а вот Арсенал не хочет играть в ней. Его цель выйти в лигу рангом выше. Сегодня тульская команда потеряла три очка, именно их может и не хватить весной.
Capral
Capral
вчера в 16:04
Однако...
Собственно, чего-то большего от Сторожука я и не ждал- это его уровень.
wb7dqns88r7k
wb7dqns88r7k
вчера в 15:57
Арсенал не оправдал надежд
Гость
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