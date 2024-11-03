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Ассист Алексея Миранчука помог «Атланте» победить «Интер Майами»

вчера, 08:37
Атланта ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Атланта Юнайтед2 : 1Логотип футбольный клуб Интер МайамиИнтер МайамиМатч завершен

«Атланта Юнайтед» переиграла «Интер Майами» в ответном матче плей-офф МЛС стадии 1/8 финала (2:1).

На 40-й минуте счёт в матче открыл парагвайский защитник «цапель» Давид Мартинес. На 58-й минуте матча ирландский защитник хозяев Деррик Уильямс отличился с передачи португальского латераля Педру Амадора.

В компенсированное ко второму тайму время победный мяч хозяев забил португальский хавбек Шандре Силва. Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук отметился результативной передачей.

Первая встреча завершилась домашней победой «Интер Майами» со счётом 2:1.

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Все комментарии
амурец
амурец
вчера в 17:54
Миранчук молодец, ну и Месси как обычно, только начинаются снрьезные матчи (этот чемпионат МЛС никому не интереснн у них там главное этот кубок за который сейчас играют) где все компнды уже играют серьезно и Месси даже в любительской лиге ноль, впрочем как обычно, нет судейской поддержки нет Месси
STADIÓN ČSSR
STADIÓN ČSSR
вчера в 13:23
это знаменательнейшее событие у любого игрока, победить Интер из Майами
112910415
112910415
вчера в 13:10
провалились бы без него ! )
adekvat
adekvat
вчера в 12:52
Суарес с Месси отдыхают, когда Миранчук играет.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:21
Теперь только на доску почёта!))
Rupertt
Rupertt
вчера в 10:52
Месси домой
shur
shur ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 10:49
...теперь бутцы не моет, неповторимого с филиалом Барсы сделал!!!
stanichnik
stanichnik ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 10:22, ред.
Доброго Здоровья sihafazatron.
На поле той команды что выше в чемпионате. в Майаме.
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:07
теперпь можно на пенсию! Месси обыграл))
sihafazatron
sihafazatron ответ Ruslik1982 (раскрыть)
вчера в 10:04
О как. Тогда ещё один вопрос. Третий матч кто сыграет дома или будет игра на нейтральном поле?
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 10:02
допвремя и пенальти только если вничью сыграли. играется 3 игры, без ничьих, до победы. выходит дальше тот, кто выиграл 2 игры
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:54
Первый матч проиграли 2:1, теперь выиграли с таким же счётом. И что дальше?;где пенальти? Или им ещё играть?
drug01
drug01
вчера в 09:42
Рад за Алексея сделал важную передачу!
95n8cusc7h2m
95n8cusc7h2m
вчера в 08:51
Леха молодец, надо обыграть Месси и компанию
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:44
Значит у него все в порядке в Атланте.
lotsman
lotsman
вчера в 08:41
Молодец Алексей. Осваивается в новом чемпионате.
Alex_67
Alex_67
вчера в 08:41
Так это он команду Месси победил...
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