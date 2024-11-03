Ассист Алексея Миранчука помог «Атланте» победить «Интер Майами»

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вчера, 08:37

«Атланта Юнайтед» переиграла «Интер Майами» в ответном матче плей-офф МЛС стадии 1/8 финала (2:1).

На 40-й минуте счёт в матче открыл парагвайский защитник «цапель» Давид Мартинес. На 58-й минуте матча ирландский защитник хозяев Деррик Уильямс отличился с передачи португальского латераля Педру Амадора.

В компенсированное ко второму тайму время победный мяч хозяев забил португальский хавбек Шандре Силва. Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук отметился результативной передачей.

Первая встреча завершилась домашней победой «Интер Майами» со счётом 2:1.