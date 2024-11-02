Клуб «Торпедо» разгромил «Аланию» и лидирует в Первой лиге

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вчера, 21:33

«Торпедо» крупно обыграл «Аланию» в 17-м туре Первой лиги (3:0).

Боян Роганович открыл счет на 23-й минуте, Юрий Коледин удвоил преимущество команды на 62-й, а на 86-й отличился Руслан Червяков.

У гостей на 22-й красную карточку получил Константин Плиев.

После этой игры «Торпедо» лидирует (33 балла), «Алания» находится на 16-м месте (17 пунктов).