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Клуб «Торпедо» разгромил «Аланию» и лидирует в Первой лиге

вчера, 21:33
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Алания (Владикавказ)АланияМатч завершен

«Торпедо» крупно обыграл «Аланию» в 17-м туре Первой лиги (3:0).

Боян Роганович открыл счет на 23-й минуте, Юрий Коледин удвоил преимущество команды на 62-й, а на 86-й отличился Руслан Червяков.

У гостей на 22-й красную карточку получил Константин Плиев.

После этой игры «Торпедо» лидирует (33 балла), «Алания» находится на 16-м месте (17 пунктов).

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 06:48
Один из лидеров разгромил одного из аутсайдеров, ничего необычного.
Тем более в Аланию вернулся клоун Гогниев, который выведет её во вторую лигу.
Хочется спросить как там дела со стадионом под РПЛ, который если верить сказкам уже несколько лет радует болельщиков Алании?
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:05
Алания что-то не может найти свою игру!
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:05
Торпедо играет не всегда стабильно, но иногда получаются шикарные матчи. Вот и сегодня получилось. Неужели у нас есть шансы увидеть в РПЛ клуб, в котором играл сам Эдуард Стрельцов? А вот Аланию очень жаль, после правления Газзаевых никак не может вернуться в футбол. А ведь, тоже, была Чемпионом России.
drug01
drug01
вчера в 21:56
Отличная игра Торпедо только радует...
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:53
Громилы , спасибо тебе товарищ судья !((
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