Клуб «Торпедо» разгромил «Аланию» и лидирует в Первой лиге

«Торпедо» крупно обыграл «Аланию» в 17-м туре Первой лиги (3:0).
Боян Роганович открыл счет на 23-й минуте, Юрий Коледин удвоил преимущество команды на 62-й, а на 86-й отличился Руслан Червяков.
У гостей на 22-й красную карточку получил Константин Плиев.
После этой игры «Торпедо» лидирует (33 балла), «Алания» находится на 16-м месте (17 пунктов).
Тем более в Аланию вернулся клоун Гогниев, который выведет её во вторую лигу.
Хочется спросить как там дела со стадионом под РПЛ, который если верить сказкам уже несколько лет радует болельщиков Алании?
Тем более в Аланию вернулся клоун Гогниев, который выведет её во вторую лигу.
Хочется спросить как там дела со стадионом под РПЛ, который если верить сказкам уже несколько лет радует болельщиков Алании?