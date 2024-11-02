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«Спартак» переиграл ЦСКА, в матче три удаления

вчера, 22:44
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

ЦСКА проиграл «Спартаку» в 14-м туре РПЛ (0:2).

Первый гол забил Тео Бонгонда на 45-й минуте, на 90+9-й отличился Хесус Медина.

В начале второго тайма на поле началась потасовка, по итогам которой на 57-й красную карточку получил игрок «армейцев» Виллиан (ударил по лицу Срджана Бабича), а спустя 3 минуты после вмешательства ВАР был удален футболист «красно-белых» Руслан Литвинов, который схватил бразильца за лицо. На 84-й за второе предупреждение был удален «армеец» Иван Обляков.

После этой игры «красно-синие» идут на 6-м месте (24 балла), «красно-белые» на 5-й строчке (25 баллов).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:27
Спартак не особо блеснул, но был лучше !
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 08:00
С победой! У нас хоть нападение мягко скажем неахти но у ЦСКА его вообще нет это и спасло. Как всегда слабейший центр-ну не ровня Спартака ни Пруцев ни тем более Умяров. Барко нужен мощный напарник(надеюсь Салазара привезут из Браги). Литвинова Карась удалил чтоб скандала небыло)). Ну а по факту слабы и Спартак и ЦСКА. Без хороших трансферов ловить особо нечего.Угальде сегодня ничего не показал. Черепа хоть и костерят из матча к мавтчу но он хоть бить по воротам пытается-пусть и корявенько но хоть что то. А вот от Маркиньоса толку пока вообще не ощущается. Надеюсь Станковича дергать не будут-этот сезон ему надо на обкатку и построение дать. Еще раз с победой над принципиальным соперником!
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 04:32
Хорошая получилась заруба. Настоящее дерби. С победой Спартак!
Землянин
Землянин
сегодня в 02:34
Вместо кучи жёлтых и красных ЦСКА по итогу Спартаку выписали красную и 2 жёлтые в том злополучном моменте, а ЦСКА обошёлся одной красной, да там выпишут дискву, но это уже к матчу и на ход игры не влияло. Судейская бригада, конечно, знатно напортачила. Но в такой куче мале вар, наоборот, только навредил, как на матч тв с Аршавином все и разобрали
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ nik9373 (раскрыть)
сегодня в 02:30
А я и статистику не смотрел...чё там смотреть...ЦСКА сыграл на треть своих возможностей....Николич оказался не готов к дерби абсолютно...
А у Спартака трэбл....и забили...и удалили...и победили...
nik9373
nik9373 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 02:24
У тебя, ты же за армию болел.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ nik9373 (раскрыть)
сегодня в 02:16
Я бы тоже...
А у кого такая печаль??
nik9373
nik9373 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 02:15
С нулём ударов в створ я бы не очень разглагольствовал.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ nik9373 (раскрыть)
сегодня в 02:10, ред.
Видать установка у Спартака такая ...при удержании нужного счета...
Что с Зенитом...что с ЦСКА....
В "час Х" переходим к плану "В"....провокации соперника и общей потасовке ...приводящей к удалению Малкомов,Родригао...ныне Виллиана....раньше Квинси был ответственным за план В....теперь кто то другой...но смысл не меняется....главное чтоб удалений у соперника было больше и на табло был нужный счёт....в принципе это не сложно...судьи они же ее хомячки...их действия предсказуемы...главное выбрать самого эмоционального соперника и начать чебатуху...а далее по накатанной тропинке....
Борис2876
Борис2876
сегодня в 01:25
Что сказать, армейцы вообще сегодня не показали ничего, кроме драки. Ни игры, ни мысли, одно пустое место, такое впечатление, перегорели или перетренировались. Обтекем и пойдём дальше.
nik9373
nik9373 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 01:08, ред.
53.15 по часам, начало эпизода. Следи за "дланью" Гуарирапе.
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 00:35
Так держать Спартак!
nik9373
nik9373 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 00:32
Пересмотри эпизод и всё встанет на свои места.
Capral
Capral
сегодня в 00:26
Джек!

А кто сравнивает наши команды с европейскими? Покажи мне этого человека. Речь о том, что футбол должен развиваться на разных уровнях, иначе- он скиснет, как прошлогодний кефир. Европейская футбольная жизнь необходима всем клубам, независимо от их статуса- спортивного или политического- это нормально, так должно быть. Сейчас в России нет, тех гениев, что были в СССР, нет великих тренеров и даже нет, тех спортивных школ, что были раньше. Невозможно развиваться, в своём узком и примитивном мирке, без выхода в европейский футбол- это АКСИОМА!!!

Возможно, для Зенита, еврокубки и не нужны, ведь они, лишний раз подчеркнут отсталость этой команды и её тренера... Да и зачем они нужны, ведь Питер, итак, каждый год штампует чемпионства...

После сегодняшних игор АПЛ, смотреть российский футбол- не представляется возможным.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ nik9373 (раскрыть)
сегодня в 00:18, ред.
Литвинову красная карточка за то, что своей дланью закрывал рот сопернику и не дал тому высказать своё мнение. Согласитесь, что это не по - мужски. К тому же, армеец мог задохнуться от такого кляпа, а также неизвестно, мыл ли руки Литвинов перед игрой. Последнее обстоятельство могло привести к заражению армейца дизентерией и, как следствие, - жидкому стулу. Арбитр учёл все эти нюансы. Эпизода со вторым названным вами товарищем не помню.
Александр Широнин
Александр Широнин
сегодня в 00:12
Вот вот смотрю по коментам..... "Хромые обыграли Махачкалу.... " 20 коментов.... СПАРТАК обыграл "кентавров" 60 коментов..... Ну кто самый популярный клуб в стране......
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:12, ред.
Вот что я вам скажу,коллеги...
Ещё пару лет назад узнав об отлучении нас от еврокубков и турниров для сборной как и массового отъезда легионеров казалось всё...сливай воду...ан нет...Футбол жив...ничего не померкло...команды адаптировались в новых условиях и чемпионат обретает новых игроков...новых тренеров...интригу......если в прошлом сезоне Чемпион определялся лишь в последнем туре то в этом сезоне соперники Чемпиона столь прекрасны и мастеровиты что спокойно занимают засиженный Семаком трон по ходу самого первенства...и не пару часов и не на пару туров...
Касаемо "дерби всея РПЛ" -вполне смотрибельный спектакль...все атрибуты которого можно было наблюдать в прошедшие полтора часа....и удаления...и потасовки...и борьба...и голы...и не плохие комбинации....и не побоюсь этого слова самого Пьянича...
Думаю не время посыпать голову пеплом и тем более сравнивать наши команды отлученные от еврокубков с топовыми западными клубами...это просто некорректно..
Да ..у нас нет сейчас опыта игр с командами других чемпионатов...да..у нас сейчас сложней с селекцией...но у нас не плохая инфраструктура...арены...а главное у нас любят футбол....посмотрите на Локо...который без легионеров к середине чемпионата с отечественным тренером в паре очков от первого места...Браво!!
В футболе вообще как мне видится нет места пессимизму.....ибо любой пришедший на арену или включивший телевизор или радио уже оптимист...ибо желает чтоб его команда победила....
И не думаю что даже после непонравившихся матчей уместны слова "деградация и сгнивание"...
С уважением отношусь ко всем экспертам..просто высказал свое мнение...без обид...
Побольше хотелось бы позитива,юмора,оптимизма....и как говорит уважаемый пользователь данного сайта "Болейте за Зенит а не против чужих"...)))

Чуть не забыл...Спартак с Победой...
Буду честен...болел за армейцев...но их было сегодня не узнать...уступили по делу...
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 23:51
Судя по обзору, это не футбол, а какой-то другой вид спорта. Бить издали не умеют, катят еле как в руки вратарю. Судья вообще непонятно чем занимается... Как можно не дать жёлтую Мойзесу, который зачем-то поднимает лежачего соперника. Акинфеев, который просит дать офсайд на втором голе, хотя очевидно для всех, что Медина на своей половине поля... Деградация футбола очевиднее всего проявляется вот в таких вот статусных играх.
Rivera_11
Rivera_11
вчера в 23:48
    Amsterdamsche Ajax
    Amsterdamsche Ajax
    вчера в 23:42, ред.
    Браво красно белые!
    B.Y.O.B.
    B.Y.O.B. ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 23:34
      Futurista
      Futurista ответ BENDER2012 (комментарий удален) (раскрыть)
      вчера в 23:32
      Эксперты в экспертных советах заседают...здесь просто люди со своим мнением...
      B.Y.O.B.
      B.Y.O.B. ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      вчера в 23:32
      Хорошо, а что по Вашему еще было в игре от спартака? Удачно сыграли в одном моменте с голом Бонгонды, этого не отнять. Но вот что еще? Про гол на последней минуте, я думаю, Вы понимаете, что нет смысла говорить. Мячом владели в первом тайме, но как говаривал Карпин, "ну и"?
      Не подумайте, я не говорю, что ЦСКА играли сильнее или что-то такое, или что должны были победить. ЦСКА играл ужасно, и победы, если бы вдруг каким-то образом она случилась, совершенно не заслуживал. Но и спартак не был лучше.
      Futurista
      Futurista ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 23:27, ред.
      Как сказал кто то из европейцев...вроде до сих пор спорят кто)...«Всё, что есть прекрасного в этой жизни, либо аморально, либо незаконно, либо приводит к ожирению»...вот такая амораль)...
      shur
      shur ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 23:27
      ...яволь,минхерц!!!
      Capral
      Capral ответ Futurista (раскрыть)
      вчера в 23:24
      Так оно же потому и тлетворное- что влияет тлетворно... Ахахахахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))))))))))))))))))
      Futurista
      Futurista ответ lotsman (раскрыть)
      вчера в 23:23
      Не так)...Спартак "сник" армейцев и потом этим воспользовался...
      Capral
      Capral ответ shur (раскрыть)
      вчера в 23:22
      Санёк- не сыпь мне соль на рану...)))
      Futurista
      Futurista ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 23:21
      Нет ну там есть положительные моменты...но тлетворное влияет сильнее почему то))...
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      вчера в 23:20
      25процентный клоун25процентный клоун
      Яша, скажу тебе по секрету. Кандауров, в отличие от тебя не фанат. Это у тебя Спартак должен всех громить 10:0, а я, как человек непьющий. смотрю трезво и объективно футбол. Не важно при этом какая команда на поле. Советую брать пример с меня!
      Гость
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