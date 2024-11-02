«Спартак» переиграл ЦСКА, в матче три удаления

ЦСКА проиграл «Спартаку» в 14-м туре РПЛ (0:2).
Первый гол забил Тео Бонгонда на 45-й минуте, на 90+9-й отличился Хесус Медина.
В начале второго тайма на поле началась потасовка, по итогам которой на 57-й красную карточку получил игрок «армейцев» Виллиан (ударил по лицу Срджана Бабича), а спустя 3 минуты после вмешательства ВАР был удален футболист «красно-белых» Руслан Литвинов, который схватил бразильца за лицо. На 84-й за второе предупреждение был удален «армеец» Иван Обляков.
После этой игры «красно-синие» идут на 6-м месте (24 балла), «красно-белые» на 5-й строчке (25 баллов).
Об игре, вообще нет смысла говорить- её не было. Было всё что угодно, но только не футбол. Ну а драка во 2-м тайме- это апофеоз российского футбола в целом. Провокации на каждом участке поля, толчки, удары, зацепы, вобщем, всё то, что ничего общего с футболом не имеет. Досадно ребята и очень неприятно.
Ну а Спартак с победой, пусть, даже, с такой неубедительной!!!
Об игре, вообще нет смысла говорить- её не было. Было всё что угодно, но только не футбол. Ну а драка во 2-м тайме- это апофеоз российского футбола в целом. Провокации на каждом участке поля, толчки, удары, зацепы, вобщем, всё то, что ничего общего с футболом не имеет. Досадно ребята и очень неприятно.
Ну а Спартак с победой, пусть, даже, с такой неубедительной!!!