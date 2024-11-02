«Спартак» переиграл ЦСКА, в матче три удаления

1730576698

вчера, 22:44

ЦСКА проиграл «Спартаку» в 14-м туре РПЛ (0:2).

Первый гол забил Тео Бонгонда на 45-й минуте, на 90+9-й отличился Хесус Медина.

В начале второго тайма на поле началась потасовка, по итогам которой на 57-й красную карточку получил игрок «армейцев» Виллиан (ударил по лицу Срджана Бабича), а спустя 3 минуты после вмешательства ВАР был удален футболист «красно-белых» Руслан Литвинов, который схватил бразильца за лицо. На 84-й за второе предупреждение был удален «армеец» Иван Обляков.

После этой игры «красно-синие» идут на 6-м месте (24 балла), «красно-белые» на 5-й строчке (25 баллов).