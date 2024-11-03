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«Барселона» заинтересована в покупке Дьёкереша

вчера, 11:36

«Барселона» заинтересована в покупке 26-летнего нападающего «Спортинга» Виктора Дьëкереша и рассматривает вариант с включением в сделку по трансферу футболиста 19-летнего форварда Витора Роке.

По информации источника, в контракте Дьëкереша прописан пункт о досрочном расторжении за € 100 млн. В каталонском клубе хотят снизить эту сумму, предложив «Спортингу» Роке, на которого не рассчитывают.

В нынешнем сезоне Дьëкереш принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 15:40, ред.
Слабенький..., слабенький и однообразный во всех отношениях напад. Вернее как..., под задачи Спортинга - самое оно..., но для целей Барселоны он совершенно не дорос.

Целилась бы Барса на покупку, к примеру, Фюлькруга..., тогда да, стоило бы попотеть, но тут...
Анри 47
Анри 47
вчера в 14:20
Дайте шанс роке
Marcus Corvinus
Marcus Corvinus
вчера в 13:51
Нужна замена Левандовскому, с такими распасовщиками как в Барсе, Дьекереш будет забивать еще больше. Витор Роке был один из самых талантливых футболистов своего возраста, но его загубили так и не дав шансов проявить себя.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:44
Спортинг вряд ли захочет снижать сумму .
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
вчера в 12:53, ред.
Проще назвать в ком она только не заинтересована.. 🤭😄
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:15
Вопрос а вот на кой покупали молодого Витора чтобы в сделку потом включить?
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:49
Барселона в долгах, как в шелках... Какие еще покупки? Тем более за такие деньги. Не пришлось бы для поддержания финансов устраивать распродажу ведущих игроков. Долги уже за миллиард давно перевалили.
Scorp689
Scorp689
вчера в 11:40
Барсе нужен молодой швед... тем более забивной...
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