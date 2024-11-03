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Пивоваров: «Не считаем матч с командой Медиалиги дном»

вчера, 10:42

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров поделился мнением о Медиалиге. «Бело-голубые» в ноябрьскую паузу на матчи сборных планируют провести матч с представителем МФЛ.

Мы не считаем матч с командой Медиалиги дном, недостойным «Динамо». Более того — медиафутбол заполнил определенную нишу, которую не развивал профессиональный футбол. Ниша связана с производством контента и коммуникацией с современной молодой аудиторией. В результате медиафутбол получил эту аудиторию, а профессиональный футбол здесь недоработал. Сотрудничество с медиафутболом поможет в том числе профессиональному футболу. Это общий тренд — у нас меняются регламенты, модель распределения прав, подход к открытости лиги, в том числе и в Кубке. Опыт медиафутбола сказывается позитивно и на профессиональном футболе. Мы в этом тренде планируем и дальше идти.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:08
«Не считаем матч с командой Медиалиги дном» - ведь снизу слышатся отчётливые стуки , а иногда и голоса...)
112910415
112910415
вчера в 12:41
и такое мнение бывает, пусть
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:17
Весьма ..., весьма концептуальный подход на пути к деградации.
И не стоит вмешиваться, когда голова ( пусть и бестолковая) задалась абсурдной целью... Горбатого, как говориться, могила исправит.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 11:02, ред.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂
Вот этим, он и должен заниматься. Знаток нашелся.Стадион отжали, погоны сорвали, звания отобрали. Так чем они лучше мед.лиги?!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:57
Игра с Брунеем тоже не дно!))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 10:57
...пускай идёт пиво варит...!
Capral
Capral ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 10:47, ред.
Ну так вот, нашли соперника своего уровня, а главное- своих идейных ценностей...
shlomo
shlomo
вчера в 10:44
Ему может быть виднее, но чтобы поддерживать форму и улучшать игру необходимо искать соперников своего уровня хотя бы.
Гость
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