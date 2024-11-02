Спортивный директор «Спартака» отреагировал на драку в матче с ЦСКА

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал высказался о драке в матче РПЛ против ЦСКА (2:0).
Очень хорошая победа. Я рад за всю команду. А драка — это часть игры, эмоции.
Это самый важный матч в сезоне для «Спартака»? Нет, самый важный матч — следующий.
а драка игру не украшает ...
а драка игру не украшает ...
Почему победа хорошая???
Аморал их делит на плохие и хорошие??
Почему он не просто рад за кома́нду...а за всю команду...значит бывает когда он рад только за треть или четверть команды??
И...согласно шаблонной поговорке "Самый важный матч следующий" дерби менее важный чем кубковый матч с Ростовом....тут уж без комментариев..))
Почему победа хорошая???
Аморал их делит на плохие и хорошие??
Почему он не просто рад за кома́нду...а за всю команду...значит бывает когда он рад только за треть или четверть команды??
И...согласно шаблонной поговорке "Самый важный матч следующий" дерби менее важный чем кубковый матч с Ростовом....тут уж без комментариев..))
Так было в хоккее, но уже давно этого нет. Может, по его логике, в футболе стоит появиться тафгаям? Я думаю, что спортивный директор Спартака сказал глупость. Надо бы потребовать от него пояснения своих слов.
Так было в хоккее, но уже давно этого нет. Может, по его логике, в футболе стоит появиться тафгаям? Я думаю, что спортивный директор Спартака сказал глупость. Надо бы потребовать от него пояснения своих слов.