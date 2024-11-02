Спортивный директор «Спартака» отреагировал на драку в матче с ЦСКА

Спортивный директор «Спартака» высказался о драке в матче РПЛ против ЦСКА (2:0).

Очень хорошая победа. Я рад за всю команду. А драка — это часть игры, эмоции.

Это самый важный матч в сезоне для «Спартака»? Нет, самый важный матч — следующий.