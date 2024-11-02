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Спортивный директор «Спартака» отреагировал на драку в матче с ЦСКА

вчера, 23:23
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал высказался о драке в матче РПЛ против ЦСКА (2:0).

Очень хорошая победа. Я рад за всю команду. А драка — это часть игры, эмоции.

Это самый важный матч в сезоне для «Спартака»? Нет, самый важный матч — следующий.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:16
победили - отлично !
а драка игру не украшает ...
c9rmwaq88qkh
c9rmwaq88qkh
сегодня в 07:07
Чем больше выбрасывается эмоций на поле, тем выше зрительский интерес.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 06:36, ред.
Лишний раз доказывает что приоритеты Спартака не победы и титулы а хайп, как можно больше хайпа, любого, даже самого мерзкого. Ну и специалистов берут соответствующих целям предприятия. Не пойму неужели бензин от этого лучше продаётся?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 02:45
Чего сказал....сам не понял....

Почему победа хорошая???
Аморал их делит на плохие и хорошие??

Почему он не просто рад за кома́нду...а за всю команду...значит бывает когда он рад только за треть или четверть команды??

И...согласно шаблонной поговорке "Самый важный матч следующий" дерби менее важный чем кубковый матч с Ростовом....тут уж без комментариев..))
Vladimir808
Vladimir808 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:02
Фамилия у него такая, амаральная)))
Capral
Capral
сегодня в 00:40
Драка- это часть игры?! Дальше без комментариев...
ABir
ABir
сегодня в 00:21
Просто директор очень рад третьей подряд сухой победе Спартака, а все остальное это прилагательные этих побед. А про следующую игру это он хорошо подметил.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 23:56, ред.
Отреагируй лучше на нулевой правый фланг защиты где один безнадёжный недофутболист заменяет другого такого же. 100% запоротых ключевых действий от Денисова. Когда вижу крутую контратаку Спартака и Барко отдаёт разрезающую на Денисова понимаю что прощай момент. И сколько можно бить по воротам если удара нет? Где тренер у этого конкретного игрока? Почему он не запретил ему бить по воротам до сих пор? Короче сюда точно нужен хороший трансфер а не типа Мангаша.
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:55
Что значит драка часть игры?
Так было в хоккее, но уже давно этого нет. Может, по его логике, в футболе стоит появиться тафгаям? Я думаю, что спортивный директор Спартака сказал глупость. Надо бы потребовать от него пояснения своих слов.
shur
shur
вчера в 23:46, ред.
"....А драка — это часть игры, эмоции.!" Вот это послесловие, директор то зажигалка!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:38
Выиграли, поэтому такой позитивный комментарий...
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