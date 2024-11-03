Пивоваров: «Надо создать отдельное соревнование для клубов низших лиг»

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вчера, 10:13

Генеральный директор московского «Динамо» высказался о возможном изменении формата Кубка России по футболу. Ранее высказывались мнения, что надо реформировать групповой этап Пути РПЛ турнира.

Сейчас получается ситуация в Кубке России, при которой клубы ФНЛ и ФНЛ -2 имеют мало шансов дойти до весенней стадии. Возможно, надо поднять вопрос о создании для них отдельного соревнования.