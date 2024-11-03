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Пивоваров: «Надо создать отдельное соревнование для клубов низших лиг»

вчера, 10:13

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о возможном изменении формата Кубка России по футболу. Ранее высказывались мнения, что надо реформировать групповой этап Пути РПЛ турнира.

Сейчас получается ситуация в Кубке России, при которой клубы ФНЛ и ФНЛ-2 имеют мало шансов дойти до весенней стадии. Возможно, надо поднять вопрос о создании для них отдельного соревнования.

Новый формат Кубка России, введенный летом 2022 года, подразумевает разделение на верхнюю и нижнюю сетку. В верхней выступят команды РПЛ: после группового этапа первые две команды выходят в классический плей-офф, а остальные не выбывают из турнира, а попадают в сетку второго шанса. Там они играют в режиме плей-офф, и на каждой следующей стадии к ним присоединяются проигравшие из верхней сетки.

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Все комментарии
trm52dpsk3vv
trm52dpsk3vv
вчера в 13:00
Вряд ли отдельное соревнование будет пользоваться успехом. Сейчас весь смысл Кубка для низших лиг - привезти гранда домой. А обычные клубы ажиотажа не вызовут.
112910415
112910415
вчера в 12:44
надо подумать, идея-то интересная
fukusj3qts9r
fukusj3qts9r
вчера в 11:37
Идея интересная, но требует дополнительного обсуждения и анализа.
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:41
Только для начала нужно все продумать, а то опять что то может пойти не так как хотели.
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:18
Эта идея не нова....
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