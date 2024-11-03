Пивоваров: «Надо создать отдельное соревнование для клубов низших лиг»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о возможном изменении формата Кубка России по футболу. Ранее высказывались мнения, что надо реформировать групповой этап Пути РПЛ турнира.
Сейчас получается ситуация в Кубке России, при которой клубы ФНЛ и ФНЛ-2 имеют мало шансов дойти до весенней стадии. Возможно, надо поднять вопрос о создании для них отдельного соревнования.
Новый формат Кубка России, введенный летом 2022 года, подразумевает разделение на верхнюю и нижнюю сетку. В верхней выступят команды РПЛ: после группового этапа первые две команды выходят в классический плей-офф, а остальные не выбывают из турнира, а попадают в сетку второго шанса. Там они играют в режиме плей-офф, и на каждой следующей стадии к ним присоединяются проигравшие из верхней сетки.