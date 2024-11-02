Лунёв об ошибке в игре с «Ростовом»: «Зачем задавать глупые вопросы»

Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунёв прокомментировал свой неудачный пас в матче 14-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1), после которого форвард желто-синих Николай Комличенко перехватил мяч и забил гол.
Вы же смотрите европейский футбол. Команды, которые там играют, ошибаются? Ошибаются. Тогда зачем задавать такой вопрос? Вы же смотрите футбол, видите все. Зачем задавать глупые вопросы. Раньше не было таких ошибок, сейчас случилась. «Ростов» играет один в один, и мы сами допустили такую ошибку. Такое бывает. Это нормально, это футбол.
С первых минут матча чувствовалась неуверенность вратаря, который постоянно тянул время перед вводом мяча в игру. И было это неоднократно. Причём тянул при нулевом счёте, чем замедлял начало атакующих действий.
Надо же, сослался на аналогичную игру других вратарей. Оправдал себя таким образом.
С первых минут матча чувствовалась неуверенность вратаря, который постоянно тянул время перед вводом мяча в игру. И было это неоднократно. Причём тянул при нулевом счёте, чем замедлял начало атакующих действий.
Надо же, сослался на аналогичную игру других вратарей. Оправдал себя таким образом.
Ему простили бы все его игровые огрехи, если бы Лунь искрене переживал свой ляп, но прощать его хамство и заносчивость нормальному человеку очень сложно.
Ему простили бы все его игровые огрехи, если бы Лунь искрене переживал свой ляп, но прощать его хамство и заносчивость нормальному человеку очень сложно.
Но ещё, это говорит о его воспитании...
Но ещё, это говорит о его воспитании...
но теперь нащупал дивный ответ : " Отстаньте, настоящие футболисты тоже ошибаются ! "
фи
но теперь нащупал дивный ответ : " Отстаньте, настоящие футболисты тоже ошибаются ! "
фи
А для того, чтобы определить уровень развития человека. По ответам видно, что он у тебя не самый высокий, к сожалению. Ну о чём с тобой после этого разговаривать...
А для того, чтобы определить уровень развития человека. По ответам видно, что он у тебя не самый высокий, к сожалению. Ну о чём с тобой после этого разговаривать...
Называется, дожились...
Называется, дожились...