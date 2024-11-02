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Лунёв об ошибке в игре с «Ростовом»: «Зачем задавать глупые вопросы»

сегодня, 00:08
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунёв прокомментировал свой неудачный пас в матче 14-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1), после которого форвард желто-синих Николай Комличенко перехватил мяч и забил гол.

Вы же смотрите европейский футбол. Команды, которые там играют, ошибаются? Ошибаются. Тогда зачем задавать такой вопрос? Вы же смотрите футбол, видите все. Зачем задавать глупые вопросы. Раньше не было таких ошибок, сейчас случилась. «Ростов» играет один в один, и мы сами допустили такую ошибку. Такое бывает. Это нормально, это футбол.

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Все комментарии
Храневец
Храневец
сегодня в 16:40
Только дураки учатся на своих ошибках ,умные на чужих !
ermak6848
ermak6848
сегодня в 12:46
Бывает такое в карьере каждого футболиста Увы!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 12:27
ДорогОй ты наш. Разве не знаешь, что на ошибках других надо учиться и не повторять их ? А если не учишься, то грош тебе цена. Мало кто заметил, что в том же матче, буквально через несколько минут после этой чудовищной оплошности господин Лунёв совершил ту же ошибку и привёз тем самым ещё один предголевой момент. Хорошо, что для команды всё закончилось благополучно.
С первых минут матча чувствовалась неуверенность вратаря, который постоянно тянул время перед вводом мяча в игру. И было это неоднократно. Причём тянул при нулевом счёте, чем замедлял начало атакующих действий.
Надо же, сослался на аналогичную игру других вратарей. Оправдал себя таким образом.
stanichnik
stanichnik ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 10:27
Доброго Здоровья альсато!
Ему простили бы все его игровые огрехи, если бы Лунь искрене переживал свой ляп, но прощать его хамство и заносчивость нормальному человеку очень сложно.
Capral
Capral ответ Marcus Corvinus (раскрыть)
сегодня в 09:56
Согласен!!!
Но ещё, это говорит о его воспитании...
альсато
альсато
сегодня в 09:42
нуу ошибся и ошибся.. с кем ни бывает...у меня вопрос, что же вы так не позорите того, кто с метра бьет выше ворот или вААпче по мячу не попадает?)))))...накинулись..б...ля..
Gotlib
Gotlib
сегодня в 08:29
Лещ скушал золотые медали в игре со Спартаком. Лунëв скушал 2 очка в игре с Ростовом. Посмотрим, как это аукнется для Динамо в конце чемпионата.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 07:26
Хоть бы извинился для приличия, но видать это не про него. Ни капли сожаления и раскаяния
Marcus Corvinus
Marcus Corvinus
сегодня в 07:23, ред.
Вот поэтому и Зенит тебя не продил
112910415
112910415
сегодня в 07:23
этот голкипер косячит раз за разом, в том числе одинаково !
но теперь нащупал дивный ответ : " Отстаньте, настоящие футболисты тоже ошибаются ! "
фи
Marcus Corvinus
Marcus Corvinus ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 07:20
Он просто эгоист, ему в 57 извиниться перед своим коллегами, три очка про76и по его вине.
борька
борька
сегодня в 07:05
Псих-тик подвел лунева,
ОПС
ОПС
сегодня в 06:18
Прими как должное. Косяк.
ur2jcj9394f5
ur2jcj9394f5
сегодня в 05:21
Не надо делать глупых ошибок, и не будет глупых вопросов
ccxjqz76qsnc
ccxjqz76qsnc
сегодня в 05:12
Такие ошибки вратарей не редкость в футболе, просто не забили второй мяч, здесь претензии к нападающим
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 02:21
Сказал бы - да, я ошибся! Не специально, буду стараться впредь не допускать подобных ошибок ...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:33
Зачем нужны глупые вопросы?
А для того, чтобы определить уровень развития человека. По ответам видно, что он у тебя не самый высокий, к сожалению. Ну о чём с тобой после этого разговаривать...
Capral
Capral
сегодня в 01:02, ред.
Зачем задавать глупые вопросы???!!! А ты кто такой, вообще?! Гды ты играл и откуда тебя вытащили?! Тебя спрашивают- отвечай и не корчи из себя крутого, ты самый обычный!!! А собственно, чему удивляться. Интервью чеха все читали и надеюсь, всё поняли, как грится- с кем поведешься, от того и забеременеешь. Лунёву есть- с кого пример брать.

Называется, дожились...
shur
shur
сегодня в 00:22
...все ошибаются,но мало кто раскаивается!!!
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