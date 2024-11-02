Лунёв об ошибке в игре с «Ростовом»: «Зачем задавать глупые вопросы»

Вратарь московского «Динамо» прокомментировал свой неудачный пас в матче 14-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1), после которого форвард желто-синих перехватил мяч и забил гол.

Вы же смотрите европейский футбол. Команды, которые там играют, ошибаются? Ошибаются. Тогда зачем задавать такой вопрос? Вы же смотрите футбол, видите все. Зачем задавать глупые вопросы. Раньше не было таких ошибок, сейчас случилась. «Ростов» играет один в один, и мы сами допустили такую ошибку. Такое бывает. Это нормально, это футбол.