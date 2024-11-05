В офисе Профессиональной футбольной лиги Франции проводят обыски

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вчера, 12:20

По информации источника, Национальная финансовая прокуратура Франции (PNF) начала обыски в офисе Профессиональной футбольной лиги (LFP) во вторник утром в рамках расследования жалобы, поданной антикоррупционной ассоциацией «AC!!» в связи со сделкой, заключённой с инвестиционным фондом CVC.

«AC!!» поставила под сомнение условия, на которых была заключена сделка с CVC, который приобрёл 13% капитала Лиги в обмен на денежный взнос в размере 1,5 млрд евро.

Обыск также проводится в доме президента LFP Винсента Лабрюна в Сен-Реми-де-Прованс. Как сообщает L'Equipe, следователям поручено пролить свет на распределение 37,5 млн евро, согласованных одновременно со сделкой с CVC.