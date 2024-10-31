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ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Франция. Лига 1 2024/2025

Глава ПСЖ довёл до слёз брата Мбаппе, что стало одной из причин конфликта

вчера, 18:50

Одной из причин конфликта между президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелаифи и экс-нападающим французского гранда Килианом Мбаппе стал указ босса парижского клуба не ставить в состав команды Этана Мбаппе, являющегося младшим братом 25-летнего игрока.

По информации источника, босс ПСЖ попросил главного тренера команды Луиса Энрике не включать Этана Мбаппе в заявку на матч 33-го тура минувшего сезона чемпионата Франции с «Тулузой». После этого Килиан увидел, как его младший брат, узнавший об этом решении испанца, плачет в раздевалке. Это вызвало сильное недовольство Мбаппе, в связи с чем он заявил Аль-Хелаифи, что не простит клубу задолженность по зарплате в размере € 55 млн.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:33
брат за брата !
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 20:57, ред.
Наглости Мбаппе нет предела, Арабы не дадут перед пацаном прогибаться...
AleS
AleS
вчера в 20:55
Нам бы их проблемы....
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 20:39
Если занялся проститутцией - нечего реветь
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 19:23
Как будто бы он (их мама правильнее будет) простил бы ПСЖ эти огромные деньги, если бы не этот случай)) ой наивныеее…Да и почему ПСЖ должны были включать 17 летнего юнца в основу, только лишь из-за того, что этого хотят мама или старший Мбаппе…
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