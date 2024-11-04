В раздевалке «Реала» есть определённое раздражение из-за действий Мбаппе

В раздевалке «Реала» есть определённое раздражение из-за действий нападающего команды Килиана Мбаппе.
По данным источника, это связано с тем, что француз недостаточно отрабатывает в обороне. Так, в матче с «Барселоной» он пробежал всего восемь километров. Игроки обращали внимание на этот дисбаланс и обсуждали, как это изменить.
Из-за этого в обороне должны больше отрабатывать другие футболисты. Главной «жертвой» стал Джуд Беллингем. Англичанин теперь бегает гораздо больше, чем раньше. В команде хотят, чтобы Килиан был самокритичным и понял, что отрабатывать в обороне тоже важно.
Тренерский штаб рассматривает разные варианты решения проблемы. Один из них – обмен оборонительными функциями между Мбаппе и Винисиусом Жуниором. В таком случае бразилец первым будет прессинговать вратаря и центральных защитников, а француз будет прикрывать позицию правого защитника.
Товарищи! Какие нахрен оборонительные действия Кили могли быть, если Реал вышел на игру с Барселоной по схеме 3-4-3 , а Мбаппе выступал на позиции ..., да, да, - центрфорварда ?!
Тут даже в теории он в оборону опускаться не должен был.
P.S. Не .., ну понятно что массмедиа иногда надо косточку в толпу юзеров бросить, дабы раскрутить контент..., - работа у людей такая...., но ребята..., это не говорит о том, что мы всё без разбору в рот пихать должны. Надо смотреть чё суют..., хоть иногда!
Товарищи! Какие нахрен оборонительные действия Кили могли быть, если Реал вышел на игру с Барселоной по схеме 3-4-3 , а Мбаппе выступал на позиции ..., да, да, - центрфорварда ?!
Тут даже в теории он в оборону опускаться не должен был.
P.S. Не .., ну понятно что массмедиа иногда надо косточку в толпу юзеров бросить, дабы раскрутить контент..., - работа у людей такая...., но ребята..., это не говорит о том, что мы всё без разбору в рот пихать должны. Надо смотреть чё суют..., хоть иногда!