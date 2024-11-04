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В раздевалке «Реала» есть определённое раздражение из-за действий Мбаппе

вчера, 08:53

В раздевалке «Реала» есть определённое раздражение из-за действий нападающего команды Килиана Мбаппе.

По данным источника, это связано с тем, что француз недостаточно отрабатывает в обороне. Так, в матче с «Барселоной» он пробежал всего восемь километров. Игроки обращали внимание на этот дисбаланс и обсуждали, как это изменить.

Из-за этого в обороне должны больше отрабатывать другие футболисты. Главной «жертвой» стал Джуд Беллингем. Англичанин теперь бегает гораздо больше, чем раньше. В команде хотят, чтобы Килиан был самокритичным и понял, что отрабатывать в обороне тоже важно.

Тренерский штаб рассматривает разные варианты решения проблемы. Один из них – обмен оборонительными функциями между Мбаппе и Винисиусом Жуниором. В таком случае бразилец первым будет прессинговать вратаря и центральных защитников, а француз будет прикрывать позицию правого защитника.

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Все комментарии
Sкрудж
Sкрудж ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:45
Я с вами согласен , может не столь радикально . Но если бы хотя скажем было половину ставки , а остальное по результату было бы разумно. Да что футболистов говорить , у нас вот обыденной жизни так работают. Прихожу к адвокату , он говорит услуга 70т . стоит - дело вести по поводу денежных отношений ( не криминал ) , я ему давай я тебе 40 и 40 после результата положительного , а он говорит - я так не работаю . Ты оплати 100% , а я буду стараться и за результат отвечать не хочет , говорит какие деньги , я за свою репутацию и так буду нормально работать.
112910415
112910415
вчера в 19:08
разберутся как-нибудь
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 13:33, ред.
... а травму получил ( заболел) и сосешь банан на лавке ? Иль оплата по средней тарифной ставке, как на заводе , Джек?)
shur
shur ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:09
...в редакции Relove раздался звонок : " Ола, беспокоит Анчелоти,тренер "Реал Мадрид", я долго думал и предложил рассмотреть разные варианты проблемы, маленькая просьба,не рассказывайте никому....!!!
A.S.A
A.S.A ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:05
Возможно Вы и правы, но авторитет у Рона тогда был выше чем у остальных игроков, а тут и Вини, и Мбаппе примерно равны по хайпу....ладно, время покажет, это всего лишь журналистский вброс, мне так кажется
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 12:39
Вспомни как Зидан, ротируя состав, менял Роналду. Модный по первости психовал мама не горюй, но потом сам неоднократно признавал правильность решений Зизу.

Поэтому ..., *опу в начале, канеш , оба морщить будут, но Карло, думаю, мозги им вправит.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Sкрудж (раскрыть)
вчера в 12:37, ред.
Завсегда говорил...в топку контрактную систему оплаты труда футболистов...
Только сдельщина....отбегал на славу, был ужасно полезен - получи даже больше чем рассчитывал....
Валяешь ваньку, не бегаешь в оборону...лезешь постоянно в оффсайд - будь готов к пустым карманам......
A.S.A
A.S.A ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:29
Я конечно понимаю, что Реал -это большой и великий клуб, но не жирно ли даже для самого клуба держать на лавке в роли "дублёра" Мбаппе или Вини???!!! Ни один, ни второй не станет смирно сидеть на лавке! Рано или поздно начнут выпускать свое недовольствие(тем более характер у обоих такой, токсичный), что тогда будет?! На пользу команде это точно не пойдет....
Sкрудж
Sкрудж ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 12:12
Да игрокам пофик ваш калькулятор. У них контракт и прописаная сумма , если не косячить , то уменьшить з.п. нет возможности. А вот бонусов за разные индивидуальные и командные достижения там присутствуют.
Sкрудж
Sкрудж ответ Comentarios (раскрыть)
вчера в 12:07, ред.
Что вы путаете , это Винисиус всё сделал в плей офф , что бы Реал взял последнюю ЛЧ. Без него не было бы ушастого.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 11:10
А чё тогда придется делать в случае травмы одного/ другого ?

В топ клубе на каждую позицию должен быть дублёр и Реал этим всегда отличался..., почему и берет ушастого из раза в раз.
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:57
Как правильно заметил пользователь "ПЕТЛЯ", Мбаппе играл центрфорварда и шел в прессинг как и все и ничего сверх провального в обороне не совершал, а журналюги придумали статейку ради статейки....
А вообще, с приходом Мбаппе, игра у Реала разладилась, и тут скорее виноват Перес, а расхлёбывать придется Анчелотти...ну не форвард Килиан, его место левый фланг атаки, но там Вини....
Пересу стоит избавиться от одного из них и взять центрфорварда к примеру Холланда, и тогда игра снова наладится
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:45, ред.
Всех почитал и сделал вывод, что люди либо матч Реала и Барсы не смотрели, либо им Мбаппе просто не по нраву.
Товарищи! Какие нахрен оборонительные действия Кили могли быть, если Реал вышел на игру с Барселоной по схеме 3-4-3 , а Мбаппе выступал на позиции ..., да, да, - центрфорварда ?!
Тут даже в теории он в оборону опускаться не должен был.

P.S. Не .., ну понятно что массмедиа иногда надо косточку в толпу юзеров бросить, дабы раскрутить контент..., - работа у людей такая...., но ребята..., это не говорит о том, что мы всё без разбору в рот пихать должны. Надо смотреть чё суют..., хоть иногда!
ywm7bty2c69f
ywm7bty2c69f
вчера в 10:14
Вспомните,как Камерунский Эму пришёл в ПСЖ,сначала присматривался ,а затем раскрутил свою кипучую детельность,Африка-есть Африка,как это не понял Перес ,ведь взрослый человек-жаль хороший клуб Реал.
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
вчера в 10:13
Говорили Хелаифи и мама : Сиди дома.. 😄
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 10:05
Если вдуматься в эту новость, то она выеденного яйца не стОит. Высококлассным защитникам и полузащитникам должен ещё Мбаппе помогать! Тогда грош цена им и надо разогнать их к чёртовой матери. А владельцу команды прежде чем покупать нападающего, надо было думать, кого приобрести в защитные линии.
В любом случае, для "Реала" это не явится проблемой, и они разберутся в этой крошечной дилемме - куда и кого пристроить.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:00
Какие то беспомощные в математике буржуи...)))
Берёшь общую сумму зарплат...делишь на количество игроков основы...умножаешь на накрученные по полю километры....
Чтоб не быть совсем легкоатлетическим клубом умножаешь на коэффициент....за забитые голы ,голевые передачи, перехваты и на процент точных передач.....
И всё....и игроки счастливы и тренер....с калькулятором...)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:56
Приход Мбаппе в Реал понравился только Пересу, а вот все остальные явно недовольны.
5rv4745azc8m
5rv4745azc8m
вчера в 09:39
Сразу было понятно, что весь этот гемор обязательно будет
Scorp689
Scorp689
вчера в 09:37
За такие деньги черепахину ещё и бегать нужно?
qxwtt7xgss7p
qxwtt7xgss7p
вчера в 09:31
Ну вот и началось ,Камерунский Эму разлагает Реал,вот что сделал Перес!!!
Comentarios
Comentarios
вчера в 09:26
Значит Винисиуса пусть подменяет после перерыва. В принципе и без него Реал ЛЧ взял
nvjga93x6hdp
nvjga93x6hdp
вчера в 09:24
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 09:19, ред.
    Мбаппе должен понять, что Реал это не ПСЖ. С другой стороны есть Анчелотти, который обязан регулировать отношения в раздевалке. Кстати, установку на матч тоже тренер делает, как и разбор игры. Мне кажется, что Папа Карло дал слабину - он просто не хочет связываться с Киллианом. Рано или поздно замечания игроку придётся делать.
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 09:17
    Думаю дойдёт до того, что Вини обвинит Мбаппе в расизме.
    AKH
    AKH
    вчера в 09:17
    Поделом Мбаппе. Мог быть королем Парижа, стал салагой Мадрида.. :) Пущай побегает в обороне.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 09:06
    Не приняли в команде распиаренного Мбаппе.)
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 09:03
    Не Царское это дело- в обороне играть. Ща бразильский негритёнок заплачет, скажет расизмом попахивает...
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 08:59
    Мбаппе не отрабатывает в обороне и в атаке от него пользы мало. Беллингем был опаснее него когда играл выше.
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 08:57
    "Всё о чём так долго говорили большевики - свершилось!")))
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