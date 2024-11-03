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Игрока ЦСКА могут дисквалифицировать на полгода. Роша, Кордоба и Соболев – главные скандалисты РПЛ

вчера, 16:03
Игрока ЦСКА могут дисквалифицировать на полгода. Роша, Кордоба и Соболев – главные скандалисты РПЛ

Обожают стычки и перепалки.

Виллиан Роша схватил арбитра

За удар кулаком Литвинова бразильский центральный защитник ЦСКА точно получит заметную дисквалификацию. Но после драки, в которой Роша толкался с игроками «Спартака» и получил тычок в лицо от Литвинова, бразилец совершил максимальную глупость после дурости среднего размера. Виллиан схватил за руку резервного арбитра. Если эпизод трактуют как физическое воздействие на судью, то там срок дисквалификации от полугода до двух лет.

Литвинов, разумеется, тоже доигрался до красной карточки после просмотра повторов, но у Руслана нет такой репутации, как у Роши. Виллиан часто срывался в РПЛ, хотя по квалификации это защитник высокого уровня для нынешнего уровня лиги. Знаем клубы в РПЛ, где променяли бы привычных оборонцев на Рошу. Но Виллиан в одних матчах сконцентрирован, а в других устраивает грязные представления. Например, провоцирует оппонентов словесно.

Роша знает парочку подлых приемов из арсенала Серхио Рамоса. У него были стычки с Александром Соболевым, ещё одним героем разговора. Виллиан – хитрый игрок, иногда спокойно контролирует поведение. Николич, в отличие от Федотова, обратил внимание на лишние желтые карточки бразильца. В прошлом сезоне у Роши было 10 предупреждений и 2 удаления. Сейчас почти на середине чемпионата схватил лишь две желтые карточки.

Но драка с игроками «Спартака» – случайно разбил лицо Бабичу, вместе с отношением к арбитру матча означают, что ЦСКА потеряет ключевого футболиста на длительное время. До зимней паузы немного времени. Допускаем, что в РПЛ постараются не отстранять игрока на полгода. Не верится, что Рошу дисквалифицируют надолго. Хотя четыре матча и штраф – минимум, ведь размахивание кулаками в центральном поединке тура не красит Виллиана.

Грязно играют многие форварды

Отличительная черта РПЛ – в лиге немало нападающих с неважной репутацией. Разумеется, есть джентльмены. Но легко собрать важных игроков, у которых есть проблемы с поведением на поле. Одна из причин, почему Даку, Кордоба и Соболев не живут сейчас в красивом итальянском городе и не забивают по выходным в ворота «Милана» и «Ювентуса» – их поведение на поле. Кордоба играл в Испании и Германии, но не пошел на повышение, а оказался в Краснодаре.

Хотя колумбийца всегда называли семейным и религиозным человеком, на поле с Кордобой происходит метаморфоза. В него вселяются демоны постоянных фолов. Некоторые нарушения правил не имеют смысла. Также Кордоба может грязно обзывать соперников. Знаменитые испанские ругательства легко прочитать по губам. Еще Джон спорит с арбитрами. А в сборной Колумбии проявляет больше профессионализма. Хотелось бы, чтобы начал уважать свой клуб.

«Краснодару» на пути к чемпионству важна каждая мелочь. Если Кордоба получит глупую красную карточку весной и пропустит парочку важных туров, то Смолову будет тяжело компенсировать потерю. А Даку, которым интересовались лидеры РПЛ и зарубежные клубы, не уехал из Казани, поскольку даже на Евро-2024 «отметился». Албанец повторял заряды фанатов о расправе над сербами. В «Рубине» у Мирлинда тоже хватает проступков разного уровня подлости.

А король форвардов-хулиганов – Дзюба. Артёму по возрасту не пристало творить дичь. Но знаете Дзюбу. Он будет сдерживаться в «Акроне», если хочет заработать свои голевые передачи и побить рекорд РПЛ по ассистам. Именно такую цель ветеран себе поставил, когда вернулся в команду РПЛ после ухода из «Локомотива». Но достаточно поставить Дзюбу напротив болтливого центрального защитника, чтобы Артём не сдержался. Дурной характер себя всегда покажет.

Остаются тафгаи без мерзких штучек

На десерт самая приятная категория хулиганов. Настоящие бойцы, которые чаще всего могут показать характер и умение драться, а не скатываются к грязным и подлым действиям. Конечно, в биографии любого тафгая можно найти неприглядные строчки. Но на фоне Даку, Кордобы и Соболева, которым явно нравится провоцировать соперников, опорник «Краснодара» Черников и универсал «Оренбурга» Перес смотрятся легендами бойцовского футбола.

Квеквескири – 34-летний опорник «Факела», однозначно жесткий игрок. Но Ираклия не назвать подлым игроком. У него есть предупреждения, но нет удалений в РПЛ. Баринов и Глебов, центральные хавбеки «Локомотива» и «Ростова», игроки сборной, умеют сыграть жестко, но они не будут корчиться от мнимой боли. Симуляции – ещё одна отличительная черта скандалистов. Хорошо, что появились повторы. Теперь невозможно нарисовать пенальти без контакта.

Молодой бразилец из «Крыльев Советов» Фернандо Костанса тоже в основном умеет сыграть жестко, но без грубости. Конечно, может заработать красную карточку, как против «Оренбурга». Но если суммировать действия центрального хавбека, то в его решениях не видно желания покалечить соперников, хотя у бразильцев или аргентинцев хватает подлых штучек в футболе. Не стоит забывать, что это не академики с тросточками, а простые ребята из бедных районов.

Парни привыкли к законам улицы. Но это не повод оправдывать их поведение после того, как добились успеха, стали богатыми и знаменитыми. Карьера Соболева могла развиваться намного успешнее, если бы Александр умел себя вести. Если бы скауты сильных клубов из Ла Лиги и Серии А не сомневались в психической стабильности Виллиана Роши, то давно порекомендовали боссам подписать игрока ЦСКА. Бетао и Бийол ведь представляли интересы «Удинезе».

Бразилец теперь в «Фенербахче» у Моуриньо. А вот Яка Бийол – тоже бывший игрок «армейцев», выступает за клуб Серии А. Многие одаренные и яркие игроки из РПЛ могли перебраться в серьезные лиги, даже помечтать о еврокубках, если бы научились себя вести. Дело не только в моральной стороне вопроса, ведь футбол смотрят дети. Дикость Роши, Соболева и Даку невыгодна их клубам. Чаще проигрывают, когда важные футболисты увлечены скандалами, а не игрой.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ pomor445 (раскрыть)
вчера в 20:55
Клава скорее погнуснее Рощи и вообще всех
pomor445
pomor445 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:47
Клава поумнее Роши и на судей не прёт.
pomor445
pomor445 ответ xuzb5xcgj935 (раскрыть)
вчера в 20:46
Что же этот "герой" нюни распустил и кается?
pomor445
pomor445 ответ CSKA2012 (раскрыть)
вчера в 20:45
Пятое колесо не выкидывают. Оно запасное, а вот коню пятая нога действительно не нужна.
pomor445
pomor445
вчера в 20:35, ред.
Всех лучших скандалистов собирает Зенит. Соболев уже там. Зимой ждём Кордобу. Роша пусть зализывает вину в конюшне и подрастает для Зенита, а пока займёмся весьма быстро развивающимся сопляком-скандалистом Батраковым.
Persenchik
Persenchik
вчера в 17:54
Не работает. Указанные в статье нападающие не играют в условном Ювентусе, из-за нехватки таланта и мастерства. И Месси, и К.Рональдо не славились тихим поведением. Заносчивые, агрессивные игроки. 😊
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:37
с начала матча удалить надо было Сухого.
с ним такую дичь сотворили игроки.
Михаил Полунин
Михаил Полунин
вчера в 17:31
Каждый в РФ берется судить другого. И что? Два диких по своей травмоопасности фола футболистов ЦСКА, которых спартаковцы возили аки щенят беспомощных, и молчание футбольной фемиды в лице главного арбитра и послужили спусковым крючком к разборкам. Но наносить прямые удары - вне всяких рамок приличия...Мойзеса и того, который снес Барко на бровке надо было удалить раньше...Грубость футболистов ЦСКА зашкаливала...Также играл Краснодар - дико и безобразно при попустительстве судейского корпуса... БЕЗОБРАЗИЕ российского футбола (и не только из-за Спартака), когда не могут победить по спортивному принципу...И не надо говорить что Спартак действовал так же. ЕРУНДА. Это называется с больной головы на здоровую.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 16:59
Каким бы Роша не был бы хулиганом, не надо наказывать его за старые грехи: так делать нельзя. Надо брать вчерашнюю потасовку и величину его́ нарушения в ней. Он не сильно-то и отличался от других, тем более,что удалили и Литвинова, с кого все и началось.
А кто бы не ответил на месте Роши? Наказывать, так двоих одинаково, но и не на пол-года, конечно; это вовсе будет глупо.
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 16:52
Играть надо , а не руками размахивать. Он же знает, что стоит на этот матч. А теперь мы 5 колесо в РПЛ, как торпедо. И выкинуть жалко , и тащить трудно ...
Ев17
Ев17
вчера в 16:39
Баринова забыли
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:35
Пожалуй. в основном все верно. Но возникает вопрос " А случайно или нет не упомянута фамилия главного симулянта РПЛ и короля пантомимы Клаудиньо ? Там пальцем дотронься до плеча ,спины, то сразу начинаются дикие вопли, стоны, катание по газону. Это чистейшие провокации, но ведь он из Зенита. Я думаю, зря авторы раздувают этот случай. Драка между Спартаком и Зенитом помасштабнее и покруче была и тем не менее максимум был 4 игры дисквы. А зачинщик Промес вообще остался ни причем. Хотя лично мне эта ситуация не нравится и судья Сухой мог и должен был ее не допустить
xuzb5xcgj935
xuzb5xcgj935
вчера в 16:09
Виллиан Роша — настоящий герой! Его мужество и решительность восхищают.
Гость
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