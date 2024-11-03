Игрока ЦСКА могут дисквалифицировать на полгода. Роша, Кордоба и Соболев – главные скандалисты РПЛ

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вчера, 16:03

Обожают стычки и перепалки.

Виллиан Роша схватил арбитра

За удар кулаком Литвинова бразильский центральный защитник ЦСКА точно получит заметную дисквалификацию. Но после драки, в которой Роша толкался с игроками «Спартака» и получил тычок в лицо от Литвинова, бразилец совершил максимальную глупость после дурости среднего размера. Виллиан схватил за руку резервного арбитра. Если эпизод трактуют как физическое воздействие на судью, то там срок дисквалификации от полугода до двух лет.

Литвинов, разумеется, тоже доигрался до красной карточки после просмотра повторов, но у Руслана нет такой репутации, как у Роши. Виллиан часто срывался в РПЛ , хотя по квалификации это защитник высокого уровня для нынешнего уровня лиги. Знаем клубы в РПЛ , где променяли бы привычных оборонцев на Рошу. Но Виллиан в одних матчах сконцентрирован, а в других устраивает грязные представления. Например, провоцирует оппонентов словесно.

Роша знает парочку подлых приемов из арсенала Серхио Рамоса. У него были стычки с Александром Соболевым, ещё одним героем разговора. Виллиан – хитрый игрок, иногда спокойно контролирует поведение. Николич, в отличие от Федотова, обратил внимание на лишние желтые карточки бразильца. В прошлом сезоне у Роши было 10 предупреждений и 2 удаления. Сейчас почти на середине чемпионата схватил лишь две желтые карточки.

Но драка с игроками «Спартака» – случайно разбил лицо Бабичу, вместе с отношением к арбитру матча означают, что ЦСКА потеряет ключевого футболиста на длительное время. До зимней паузы немного времени. Допускаем, что в РПЛ постараются не отстранять игрока на полгода. Не верится, что Рошу дисквалифицируют надолго. Хотя четыре матча и штраф – минимум, ведь размахивание кулаками в центральном поединке тура не красит Виллиана.

Грязно играют многие форварды

Отличительная черта РПЛ – в лиге немало нападающих с неважной репутацией. Разумеется, есть джентльмены. Но легко собрать важных игроков, у которых есть проблемы с поведением на поле. Одна из причин, почему Даку, Кордоба и Соболев не живут сейчас в красивом итальянском городе и не забивают по выходным в ворота «Милана» и «Ювентуса» – их поведение на поле. Кордоба играл в Испании и Германии, но не пошел на повышение, а оказался в Краснодаре.

Хотя колумбийца всегда называли семейным и религиозным человеком, на поле с Кордобой происходит метаморфоза. В него вселяются демоны постоянных фолов. Некоторые нарушения правил не имеют смысла. Также Кордоба может грязно обзывать соперников. Знаменитые испанские ругательства легко прочитать по губам. Еще Джон спорит с арбитрами. А в сборной Колумбии проявляет больше профессионализма. Хотелось бы, чтобы начал уважать свой клуб.

«Краснодару» на пути к чемпионству важна каждая мелочь. Если Кордоба получит глупую красную карточку весной и пропустит парочку важных туров, то Смолову будет тяжело компенсировать потерю. А Даку, которым интересовались лидеры РПЛ и зарубежные клубы, не уехал из Казани, поскольку даже на Евро-2024 «отметился». Албанец повторял заряды фанатов о расправе над сербами. В «Рубине» у Мирлинда тоже хватает проступков разного уровня подлости.

А король форвардов-хулиганов – Дзюба. Артёму по возрасту не пристало творить дичь. Но знаете Дзюбу. Он будет сдерживаться в «Акроне», если хочет заработать свои голевые передачи и побить рекорд РПЛ по ассистам. Именно такую цель ветеран себе поставил, когда вернулся в команду РПЛ после ухода из «Локомотива». Но достаточно поставить Дзюбу напротив болтливого центрального защитника, чтобы Артём не сдержался. Дурной характер себя всегда покажет.

Остаются тафгаи без мерзких штучек

На десерт самая приятная категория хулиганов. Настоящие бойцы, которые чаще всего могут показать характер и умение драться, а не скатываются к грязным и подлым действиям. Конечно, в биографии любого тафгая можно найти неприглядные строчки. Но на фоне Даку, Кордобы и Соболева, которым явно нравится провоцировать соперников, опорник «Краснодара» Черников и универсал «Оренбурга» Перес смотрятся легендами бойцовского футбола.

Квеквескири – 34-летний опорник «Факела», однозначно жесткий игрок. Но Ираклия не назвать подлым игроком. У него есть предупреждения, но нет удалений в РПЛ . Баринов и Глебов, центральные хавбеки «Локомотива» и «Ростова», игроки сборной, умеют сыграть жестко, но они не будут корчиться от мнимой боли. Симуляции – ещё одна отличительная черта скандалистов. Хорошо, что появились повторы. Теперь невозможно нарисовать пенальти без контакта.

Молодой бразилец из «Крыльев Советов» Фернандо Костанса тоже в основном умеет сыграть жестко, но без грубости. Конечно, может заработать красную карточку, как против «Оренбурга». Но если суммировать действия центрального хавбека, то в его решениях не видно желания покалечить соперников, хотя у бразильцев или аргентинцев хватает подлых штучек в футболе. Не стоит забывать, что это не академики с тросточками, а простые ребята из бедных районов.

Парни привыкли к законам улицы. Но это не повод оправдывать их поведение после того, как добились успеха, стали богатыми и знаменитыми. Карьера Соболева могла развиваться намного успешнее, если бы Александр умел себя вести. Если бы скауты сильных клубов из Ла Лиги и Серии А не сомневались в психической стабильности Виллиана Роши, то давно порекомендовали боссам подписать игрока ЦСКА . Бетао и Бийол ведь представляли интересы «Удинезе».