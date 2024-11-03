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«Реал» порвал отношения с организаторами «Золотого мяча»

вчера, 13:29

По данным источника, мадридский «Реал» полностью порвал с организаторами награды «Золотой мяч», особенно с изданием France Football. «Реал» также исключил любые контакты с УЕФА, кроме организации матчей, – из-за их отношений с France Football.

Мадридцы не верят, что нападающий Винисиус Жуниор теперь когда-либо получит «Золотой мяч». Кроме того, сам бразилец не понимает, что он еще должен сделать, чтобы получить награду.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 22:06
Самодовольные нарциссы.
Incredulous
Incredulous
вчера в 20:23, ред.
Единственный футбольный клуб в мире, который не побоялся пойти против системы, который не побоялся открыто говорить о коррупции и продажности этой системы, который не побоялся бросить вызов этой системе. Но большинство - это трусливая биомасса, которая готова покорно прогибаться под систему, лишь бы их не трогали. И первые дни Суперлиги это хорошо показали, когда большинство топ-клубов планеты подписались под участием Суперлиги и полным переформатированием мирового футбола, но как только им погрозили пальчиком, трусливо и покорно отказались от своих слов и убеждений, и сдали заднюю, боясь каждый за свою шкуру. В комментариях, кстати, картина та же...
Guankin
Guankin
вчера в 19:03
На самом деле эта награда давно дискредитирована несколькими липовыми мячами Месси и Роналду, поэтому не понимаю, из-за чего шум.
65m7jc6r9eab
65m7jc6r9eab
вчера в 18:15
Они покупают или выигрывают золотой то мяч!?
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 17:25, ред.
Не согласен. В таких ситуациях Месси получал ЗМ когда брал ЛЧ и дело вовсе не в Копа Америки, а Винисиус тащит Мадрид как тащил когда-то Месси Барсу. Просто все что связано с Гвардиолой, там и ЗМ должен получить его игрок и есть вероятность что Пеп использует методы агитации. Так как голосуют тренеры за эту награду, а Пеп все чаще набирает своих сторонников, так как большинство тренеров сравнивают с ним, а не с Анчелотти, с Фликом или с Клоппом, именно с Пепом. Тен Хага сравнивали с Пепом потому что он был связан с Баварией, Артета ученик Пепа, Мареска адепт Пепа и т.д. У всех уже крыша поехала от Гварлиолы, даже несмотря на то что при куче вложений у него всего один трофей ЛЧ за 7 лет с МС. Клоппу потребовалось 2 сезона чтобы взять ЛЧ, Бенитесу один сезон, также как Анчелотти с Реалом и Флику с Баварией. Вот где топ тренеры.
Barcelona
Barcelona
вчера в 17:03
    Евгений Воробьёв
    Евгений Воробьёв
    вчера в 16:43
    Ну, например, выиграть чемпионат мира со сборной Бразилии, нет?
    Trogl Troglovic
    Trogl Troglovic
    вчера в 16:40
      Брулин
      Брулин
      вчера в 16:37
      А при чем тут организаторы, если голосуют журналисты?
      Hamman
      Hamman ответ Хитрый Лис (раскрыть)
      вчера в 16:33
      Тут только догадки можно строить, у кого насколько хватит фантазии. Но я абсолютно не верю что руководство Реала прошло бы на бойкот из-за одного игрока.
      cska1948
      cska1948
      вчера в 16:15
      «Реал» порвал отношения с организаторами «Золотого мяча»
      -------------------
      В таком случае организаторам ЗМ надо официально объявить о том, что игроки Реала не будут номинироваться на ЗМ.
      Хитрый Лис
      Хитрый Лис ответ Per4ick (раскрыть)
      вчера в 16:06
      Конечно, некоторые заранее знают о результатах ЗМ. Думаешь, Родри на костылях поехал бы на церемонию, если бы не знал, кто выиграет? Победителя заранее предупреждают, чтобы он подготовился. Билеты, например, купил. А инсайдеры вроде Романо следят за активностью, либо им сливают информацию из близкого окружения.
      Marcus Corvinus
      Marcus Corvinus
      вчера в 16:03
      Позорное поведение конечно. В историю мирового футбола это действо войдет под названием "79аться по-королевски"
      Per4ick
      Per4ick ответ Хитрый Лис (раскрыть)
      вчера в 16:00, ред.
      и второе. теперь к ЗМ имеет отношение УЕФА , они упразднили свою награду и теперь спонсор золотого мяча. Родри выиграл евро и стал лучшим игроком на турнире под эгидой УЕФА и вроде к его награде вопросов нет. по всем критериям он подходит, но раньше когда этого не было ЗМ лишился Жоржиньо в 21 году, Ван Дейк в 2019 только потому что эти не были спонсорами ЗМ и вообще тогда были иначе? вот же клоунада все эти награды, не зря уже большинство за отмену всего этого ненужного пафоса. цирк
      Per4ick
      Per4ick ответ Хитрый Лис (раскрыть)
      вчера в 15:56, ред.
      просто пахнет враньем, сначала говорят что знают победителя только глава франц футбол и его редакция, потом оказывается что все равно знают такие люди как Фабрицио Романо (хотя это журналист) и т.д. а еще то что после того как Месси уже точно не получит больше мячей сделали так что победитель не узнает до оглашения результатов что он победил. можно ли считать в таком случае что мячи Месси особенно последние лоббированы и сфальсифицированы заранее?
      Aleks Captain
      Aleks Captain
      вчера в 15:54
      Один нарцисс ушёл, да здравствует другой !
      пират Елизаветы
      пират Елизаветы ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      вчера в 15:51
      Перес. Лапорта и Аньелли хотели в суперлиге больше топовых матчей.
      например, Реал - МанСити или Барса - Ливерпуль.
      вместо этого будут Реал - Порту или Барса - Црвена Звезда.
      это надо тем заокеанским кукловодам банкирам?
      или лично Пересу? ))
      Хитрый Лис
      Хитрый Лис ответ Hamman (раскрыть)
      вчера в 15:47
      Раньше победителя заранее ставили в известность, чтобы он записал видео и подготовил речь. В этот год ФФ решил сохранить интригу, поэтому попросил несколько претендентов подготовить речь по случаю выигрыша ЗМ.

      Победа Родри стала известна только накануне церемонии и только в узких кругах. Поэтому Винисиус отменил все мероприятия в день церемонии.

      Скоро выложат итоги ЗМ. Все увидят, сколько кто набрал очков. Кто за кого голосовал. Сомневаюсь, что переиграли всё в последний момент. С чего бы это? В последнее время Винисиус был хорош и в скандалах не был замечен.
      mphuZ
      mphuZ
      вчера в 15:41
      Начинается "культура отмены" :)

      С УЕФА контакты не ведём, потому что они сотрудничают вот с теми вот токсиками.

      Мне кажется, европейцев разорвёт тупо изнутри скоро. Впрочем, желаю удачи обеим сторонам.
      пират Елизаветы
      пират Елизаветы ответ HE ЭгО иСТ (раскрыть)
      вчера в 15:39
      королевский клуб считает, что все остальные ему обязаны.
      на самом деле, переса задело заявление босса уефа, что ситуация не заслуживает дальнейших комментариев со стороны уефа)))
      идет истерика великого клуба.
      при том сами себе вредят. имидж. репутация. деловые и спортивные связи.
      в истории мирового футбола это действие (бойкот реала) будет называется
      нарциссическая дрессура
      Hamman
      Hamman ответ Cympak-05 (раскрыть)
      вчера в 15:33, ред.
      Наивно было бы полагать что номинант о своей победе узнаёт только непосредственно на церемонии. Роналду тоже пропускал церемонию когда не он стал победителем.
      Чисто моё имхо, но что-то в этой ситуации не чисто. Складывается впечатление что Винисиуса и команду Реал проинформировали о победе загодя, вот почему и Винни готовился отметить. И вот почему Реал в полном составе бойкотировал церемонию. Дело не в Винисиусе! Винисиусы приходят и уходят. Не станет Реал из-за одного игрока портить отношения не с УЕФА, не с организаторами ЗМ. Тут по ходу руководство команды было обмануто. Как будто победителя поменяли прямо перед церемонией.
      Повторю - это только моё предположение, которое сложилось пытаясь понять почему так отреагировало руководство Реала. Ситуация абсолютно не типичная. Слишком давно я болею за эту команду чтобы не понять, что произошло нечто экстраординарное.
      Поживем увидим...
      P.S. я не считаю что Винисиус заслужил ЗМ. Мой кандидат Карвахаль.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      вчера в 15:31
      Браво Реал.....в топку эти продажные премии...с мнимыми прочиферинскими журналистами....
      И....Быстрей создавайте СуперЛигу...
      Romeo 777
      Romeo 777
      вчера в 15:19
      Ну это уже смешно…
      пират Елизаветы
      пират Елизаветы
      вчера в 15:17
      Реал обиделся. И смешно и грустно. Выкинут их из лиги чемпионов. Но УЕФА на это не пойдут. Спонсоры хотят чтоб в турнире были Реал с Ювентус и Барса. Перес ещё раз раскрутит тему о незаконнорожденной Суперлиге.
      Хитрый Лис
      Хитрый Лис
      вчера в 15:05, ред.
      В таком случае Мадрид должен вернуть награды от ФФ. Хотя бы те, которые вручили на той неделе. А именно награды лучшему тренеру и лучшему клубу.

      Мадрид пока не осознает в какое положение себя поставил. Игрок Реала когда-нибудь выиграет ЗМ и вот тогда все вспомнят лицемерие Мадрида.
      ALBA BARCELONA 21
      ALBA BARCELONA 21
      вчера в 15:03
      Реал должен быть лишним всюду,Винисиус это лицо Реала.
      Что должен делать еще Вини,чтобы ему дали ЗМ,отвечу:"Забивать за сезон 91 мяч,как забивал Месси а не 24".
      Надеюсь Барса повторно разгромит дважды в этом сезоне.
      Пиарили бы хотя бы Карвахаля,Беллингема тогда другое дело,пиарят самого худшего,наглого расиста,которого ненавидит вес мир.
      HE ЭгО иСТ
      HE ЭгО иСТ
      вчера в 14:38
      Порвал отношения?. 🤔.. Он "жениться" на них собирался чтоль?.. Старик Перес жжёт.. А-ха-ха-ха.. 🤭🤣👍
      Alex_67
      Alex_67
      вчера в 14:37
      А нам, что от этого? Нам ни горячо, ни холодно...
      h_a_k_k_e_r
      h_a_k_k_e_r
      вчера в 14:30
      "Кроме того, сам бразилец не понимает, что он еще должен сделать, чтобы получить награду", - проявить себя в сборной!
      Награду получил тот, кто стабильно выступал как за клуб так и за сборную. При этом он не плакал.
      Единственный кто должен был составить конкуренцию - это Карвахаль. А истеричку оставили за бортом заслуженно.
      Cympak-05
      Cympak-05
      вчера в 14:21
      Реал ведёт себя так как будто у них игрушки отобрали. Неужели была какая то договоренность, не зря Вини так уверенно готовился к получению золотого мяча
      Гость
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