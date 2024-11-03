«Реал» порвал отношения с организаторами «Золотого мяча»

По данным источника, мадридский «Реал» полностью порвал с организаторами награды «Золотой мяч», особенно с изданием France Football. «Реал» также исключил любые контакты с УЕФА, кроме организации матчей, – из-за их отношений с France Football.
Мадридцы не верят, что нападающий Винисиус Жуниор теперь когда-либо получит «Золотой мяч». Кроме того, сам бразилец не понимает, что он еще должен сделать, чтобы получить награду.
Тут все просто, до турнира сборных Винисиус котировался как фаворит на награду, после его провала на копе и триумфа Родри на Евро котировки изменились в пользу испанца. Выиграй Винисиус копа Америка с яркой игрой тогда эти претензии были бы обоснованными, а так Родри выиграл по делу. Ну а так что, по любому настанет время когда футболист Реала получит золотой мяч. Я бы тогда не месте других клубов проигнорировал бы церемонию, когда условный Беллингем или Винисиус будут получать зм. Что бы зал был пустой, где сидели бы только представители Реала и организаторы.
Тут все просто, до турнира сборных Винисиус котировался как фаворит на награду, после его провала на копе и триумфа Родри на Евро котировки изменились в пользу испанца. Выиграй Винисиус копа Америка с яркой игрой тогда эти претензии были бы обоснованными, а так Родри выиграл по делу. Ну а так что, по любому настанет время когда футболист Реала получит золотой мяч. Я бы тогда не месте других клубов проигнорировал бы церемонию, когда условный Беллингем или Винисиус будут получать зм. Что бы зал был пустой, где сидели бы только представители Реала и организаторы.
Мадрид пока не осознает в какое положение себя поставил. Игрок Реала когда-нибудь выиграет ЗМ и вот тогда все вспомнят лицемерие Мадрида.
Мадрид пока не осознает в какое положение себя поставил. Игрок Реала когда-нибудь выиграет ЗМ и вот тогда все вспомнят лицемерие Мадрида.