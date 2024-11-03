«Реал» порвал отношения с организаторами «Золотого мяча»

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вчера, 13:29

По данным источника, мадридский «Реал» полностью порвал с организаторами награды «Золотой мяч», особенно с изданием France Football. «Реал» также исключил любые контакты с УЕФА , кроме организации матчей, – из-за их отношений с France Football.

Мадридцы не верят, что нападающий теперь когда-либо получит «Золотой мяч». Кроме того, сам бразилец не понимает, что он еще должен сделать, чтобы получить награду.