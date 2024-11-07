Креспо покинул пост главного тренера клуба «Аль-Аин»

Эрнан Креспо ушёл с поста главного тренера клуба «Аль-Аин» из ОАЭ.
Ранее сообщалось, что причиной тому стало поражение от команды «Аль-Наср» в Лиге чемпионов АФК (1:5).
«Аль-Аин» выиграл Азиатскую Лигу чемпионов в прошлом сезоне.
Эрнан Креспо ушёл с поста главного тренера клуба «Аль-Аин» из ОАЭ.
Ранее сообщалось, что причиной тому стало поражение от команды «Аль-Наср» в Лиге чемпионов АФК (1:5).
«Аль-Аин» выиграл Азиатскую Лигу чемпионов в прошлом сезоне.
Не знаю его как тренера, а вот как игрока- в высшей степени Благородного, НИКОГДА не забуду!!! Так вот, еще, играя в Интере, в одном из матчей Серии А, он столкнулся с защитником соперника в его штрафной и упал. Даже без повтора было видно, что нарушения не было на Креспо. Но судья купился, и мгновенно поставил пенальти. Но Креспо, как и положено честному человеку подошел к арбитру, и откровенно признался, что нарушения не было, и судья своё решение поменял, отменив пенальти. После этого, сколько смотрю футбол- ничего подобного не видел...
Для сравнения, можно вспомнить поступок А.Шевченко, на ЧМ-2006, когда, он, демонстранивно, в игре с Тунисом, сам упал в штрафной соперника, без нарушения правил защитником, (как говорят в Германии, Schwalbe) но к судье не подошел и честно не признался. Украина выиграла -1:0, благодаря такому, несправеливо назначенному пенальти.
Не знаю его как тренера, а вот как игрока- в высшей степени Благородного, НИКОГДА не забуду!!! Так вот, еще, играя в Интере, в одном из матчей Серии А, он столкнулся с защитником соперника в его штрафной и упал. Даже без повтора было видно, что нарушения не было на Креспо. Но судья купился, и мгновенно поставил пенальти. Но Креспо, как и положено честному человеку подошел к арбитру, и откровенно признался, что нарушения не было, и судья своё решение поменял, отменив пенальти. После этого, сколько смотрю футбол- ничего подобного не видел...
Для сравнения, можно вспомнить поступок А.Шевченко, на ЧМ-2006, когда, он, демонстранивно, в игре с Тунисом, сам упал в штрафной соперника, без нарушения правил защитником, (как говорят в Германии, Schwalbe) но к судье не подошел и честно не признался. Украина выиграла -1:0, благодаря такому, несправеливо назначенному пенальти.