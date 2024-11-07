Креспо покинул пост главного тренера клуба «Аль-Аин»

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вчера, 16:43

ушёл с поста главного тренера клуба «Аль-Аин» из ОАЭ .

Ранее сообщалось, что причиной тому стало поражение от команды «Аль-Наср» в Лиге чемпионов АФК (1:5).

«Аль-Аин» выиграл Азиатскую Лигу чемпионов в прошлом сезоне.