Эду покинул пост спортивного директора «Арсенала»

«Арсенал» объявил об уходе Эду с поста спортивного директора клуба.
В коллективе он работал с лета 2019 года. Специалист дал комментарий по теме.
Пришло время двигаться к новой цели. «Арсенал» навсегда останется в моем сердце, это решение далось очень тяжело. Клуб дал мне возможность поработать с большим количеством замечательных людей и стать частью чего-то особенного для клубной истории.
благодарю за помощь!
благодарю за помощь!
Эду был игроком той команды Арсена Венгера, которая провела невероятные
49 матчей без поражений.
после Арсенала он играл за Валенсию.
только что узнал, что Эду был спорт.директор канониров.
и уходит. значит, были к нему вопросы от Артеты.
в первую очередь, до сих пор не подписан центрофорвард.
еще были провалы - Гимариэш из Ньюкасла или Мудрик, котрого перехватили Челси...конечно, и полезные трансферы были - Эдегора и Калафьори, еще Мерино чемпиона Европы 2024.
так что, без работы Эду не останется. толковый спец.
Эду был игроком той команды Арсена Венгера, которая провела невероятные
49 матчей без поражений.
после Арсенала он играл за Валенсию.
только что узнал, что Эду был спорт.директор канониров.
и уходит. значит, были к нему вопросы от Артеты.
в первую очередь, до сих пор не подписан центрофорвард.
еще были провалы - Гимариэш из Ньюкасла или Мудрик, котрого перехватили Челси...конечно, и полезные трансферы были - Эдегора и Калафьори, еще Мерино чемпиона Европы 2024.
так что, без работы Эду не останется. толковый спец.