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Эду покинул пост спортивного директора «Арсенала»

вчера, 20:57

«Арсенал» объявил об уходе Эду с поста спортивного директора клуба.

В коллективе он работал с лета 2019 года. Специалист дал комментарий по теме.

Пришло время двигаться к новой цели. «Арсенал» навсегда останется в моем сердце, это решение далось очень тяжело. Клуб дал мне возможность поработать с большим количеством замечательных людей и стать частью чего-то особенного для клубной истории.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:48
понял))
благодарю за помощь!
alexgurzan
alexgurzan ответ xkm8yx5znc5d (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 21:46
Это режим "инкогнито", реальный никнейм каждый раз заменяется случайным набором символов. Включить, тем самым. скрыть себя можно поставив галочку тут: https://www.soccer.ru/off А после возле кнопки отправить появится значок маски, при его активации ваш никнейм будет заменён на случайный набор символов при написании комментария.
sihafazatron
sihafazatron ответ xkm8yx5znc5d (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 21:46
Когда пишешь сообщение там снизу справа есть такая эмблема как маска. Вот на не же нажми и все будет ок!))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ BIANCONERI27 (раскрыть)
вчера в 21:42
он самый.
Эду был игроком той команды Арсена Венгера, которая провела невероятные
49 матчей без поражений.
после Арсенала он играл за Валенсию.
только что узнал, что Эду был спорт.директор канониров.
и уходит. значит, были к нему вопросы от Артеты.
в первую очередь, до сих пор не подписан центрофорвард.
еще были провалы - Гимариэш из Ньюкасла или Мудрик, котрого перехватили Челси...конечно, и полезные трансферы были - Эдегора и Калафьори, еще Мерино чемпиона Европы 2024.
так что, без работы Эду не останется. толковый спец.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:16
Хорошо, что уходит с тёплыми словами...
BIANCONERI27
BIANCONERI27
вчера в 21:07
Это не бывший футболист Эду?
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