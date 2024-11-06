«Урал» объявил об отставке тренера. Шатов стал исполняющим обязанности

Пресс-служба «Урала» сообщила об отставке главного тренера Евгения Аверьянова.
Решение об уходе специалиста принято клубным руководством по взаимному согласию сторон. Исполняющим обязанности главного тренера будет Олег Шатов.
Пресс-служба «Урала» сообщила об отставке главного тренера Евгения Аверьянова.
Решение об уходе специалиста принято клубным руководством по взаимному согласию сторон. Исполняющим обязанности главного тренера будет Олег Шатов.
....Шатов стал И.О. ,а в Штатах пока тишина...!!!
....Шатов стал И.О. ,а в Штатах пока тишина...!!!