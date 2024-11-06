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ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Мелбет-Первая Лига 2024/2025

«Урал» объявил об отставке тренера. Шатов стал исполняющим обязанности

вчера, 13:00

Пресс-служба «Урала» сообщила об отставке главного тренера Евгения Аверьянова.

Решение об уходе специалиста принято клубным руководством по взаимному согласию сторон. Исполняющим обязанности главного тренера будет Олег Шатов.

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Все комментарии
happy 50
happy 50 ответ pomor445 (раскрыть)
сегодня в 00:22
Вот и вся его проблема. За легкими деньгами едет. Едет без разбора куда попало . Уж лучше бы в Китай поехал как Слуцкий или еще куда то .
протон
протон
вчера в 23:55
Думаю рановато для Олега исполнять такую значимую должность, но руководству виднее. Как игрок так и не показал свой весь потенциал, что на него возлагали тренеры как Гусс Хидинк.
pomor445
pomor445 ответ happy 50 (раскрыть)
вчера в 23:27
Не станет искать. Зарплата в белорусском топе меньше российского аута.
happy 50
happy 50 ответ pomor445 (раскрыть)
вчера в 23:15
Думаю,что если перестанет по тухлякам вроде Урала ездить,то найдет . Надо распаковать для себя окно возможностей.Если захочет,то найдет
pomor445
pomor445 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 21:19
Посмотреть интересно, будет ли команда за него радеть.
pomor445
pomor445 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 21:18
Толк выйдет, останется бестолочь.
pomor445
pomor445 ответ happy 50 (раскрыть)
вчера в 21:16
Не очень-то и жаждут ведущие клубы Белоруссии его обрести.
happy 50
happy 50
вчера в 19:10
Вот что и доказывает,что не в Ганчаренко дело было,когда команда вылетала.Урал совсем команда не для высшей лиги. Да и вообще неблагодарное это дело- аутсайдеров тренировать . Застрянуть с ними в трясине можно. Уж лучше Ганчаренко ведущие клубы Беларуссии тренировать,чем всякие Уралы и Нижние Новгороды.
альсато
альсато
вчера в 18:24
    112910415
    112910415
    вчера в 16:56
    Иванов - он весь такой внезапный ...
    5Uralmash
    5Uralmash
    вчера в 16:33
    Шатов это временно, сейчас клубу нужна встряска и боевая раздевалка
    shur
    shur ответ Alex_67 (раскрыть)
    вчера в 16:09
    ...«Урал» объявил об отставке тренера"...!!!
    ....Шатов стал И.О. ,а в Штатах пока тишина...!!!
    Сп62
    Сп62
    вчера в 15:06
    А бумажка есть у Олега?
    Вещий
    Вещий
    вчера в 14:58
    Первое большое назначение. Успехов....
    zfagexyc68t8
    zfagexyc68t8
    вчера в 14:43
    Опять чистка рядов
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 14:22
    Посмотрим, что из Шатова выйдет...
    Шамиль Омаргаджиев
    Шамиль Омаргаджиев
    вчера в 13:57
    удачи ему
    Scorp689
    Scorp689
    вчера в 13:30
    Иванова нужно из клуба убирать... С ним Ёбург в медиа лиге будет развлекаться...
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 13:07
    Шатов уже будет у руля команды и как-то я вообще о нем ниче не сылшал в последнее время, парень тихонько делает первые шаги в тренерской карьере. а Царь на каждом углу все орет и орет, а даже стажировку пройти не может))
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 13:03
    Ну что ж посмотрим на Олега как на тренера - очень даже интересно...
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